IBM y SAP ayudarán a instituciones financieras a adoptar nube

SAP tiene intención de integrar dos de sus soluciones para finanzas y gestión de datos a IBM Cloud for Financial Services, con el objetivo de acelerar la adopción de la nube de IBM en la industria de servicios financieros. La colaboración está diseñada para ayudar a las empresas a abordar los estrictos requisitos de cumplimiento, seguridad y resiliencia del sector y, al mismo tiempo, respalda la transformación empresarial y la innovación para las instituciones de servicios financieros.

Mientras los bancos y las aseguradoras equilibran la necesidad de brindar servicios innovadores y obedecer estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento del sector, los entornos de nube híbrida han cobrado mayor relevancia. Para impulsar la innovación en toda la industria, IBM presentó IBM Cloud for Financial Services, con controles de cumplimiento y seguridad integrados que ayudan a las empresas a reducir barreras de riesgo y regulatorias que impiden modernizar su TI, transformarse e innovar.

IBM Cloud for Financial Services ofrece un entorno muy seguro y especialmente diseñado para que las instituciones de servicios financieros realicen transacciones con sus socios tecnológicos y FinTechs. Al incorporarse a IBM Cloud for Financial Services, los clientes pueden adoptar las ofertas de SAP integradas y, al mismo tiempo, satisfacer normas regulatorias y procesos de cumplimiento. Con el respaldo de un ecosistema en crecimiento de más de 100 socios y FinTechs, la plataforma en la nube está diseñada para acelerar las transformaciones de negocio de los clientes al abordar el riesgo en la cadena de suministro para las instituciones financieras y desbloquear nuevas oportunidades de ingresos.

En el marco de su alianza, IBM y SAP han ayudado a cientos de empresas a digitalizar sus operaciones utilizando un enfoque de nube híbrida abierta. SAP tiene la intención de unirse al ecosistema de IBM para brindar soluciones de gestión de gastos totales, de riesgo financiero y operaciones en IBM Cloud for Financial Services.

“La rápida transición hacia la nube que experimentan las industrias reguladas, como el sector de los servicios financieros, plantea la necesidad de abordar nuevos desafíos operativos y tecnológicos”, señaló Bob Cummings, Head of SAP Financial Services Sector. “La combinación de las capacidades de IBM Cloud y SAP puede ayudar a los bancos y aseguradoras de todo el mundo a acelerar su viaje de digitalización y escalar su negocio a nivel global”.

“Cada vez se suman más socios, como SAP, a nuestro ecosistema en crecimiento, lo cual nos coloca un paso más cerca de promover un verdadero cambio en la adopción de la nube para la industria y ayudar a reducir el riesgo en toda la cadena de suministro”, comentó Joel Spieth, General Manager, IBM Cloud for Industries. “Estamos ayudando a las instituciones financieras a modernizarse con las soluciones de SAP en IBM Cloud for Financial Services, al fomentar la innovación y generar eficiencias operativas”.

Cuando las ofertas de SAP se incorporen en IBM Cloud for Financial Services proporcionarán a las instituciones de servicios financieros, sus socios y FinTechs lo siguiente:

La suite inteligente de SAP, que abarca las soluciones SAP S/4HANA®: Dentro de su marco empresarial inteligente, SAP proporciona aplicaciones integradas, tecnologías inteligentes y una plataforma digital diseñada para permitir que los bancos presten un mejor servicio a los clientes actuales.

Soluciones de SAP para la gestión de datos estratégicos, incluido SAP® Adaptive Server Enterprise y el software SAP IQ: combinando la solidez de la tecnología in-memory con estas soluciones, SAP ofrece una plataforma de datos sólida para hacer realidad la agilidad empresarial.

En conjunto, SAP e IBM poseen cientos de clientes y más de 5.500 productos individuales. Ambas compañías se enfocan en ayudar a las empresas a modernizar sus negocios y aprovechar al máximo las más avanzadas tecnologías.