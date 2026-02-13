IBM abre convocatoria global para soluciones impulsadas por IA. IBM está aceptando propuestas (RFP) para la próxima cohorte del IBM Impact Accelerator enfocado en IA para la educación transformadora y el desarrollo de la fuerza laboral. El programa invita a organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, incluyendo instituciones académicas, a colaborar con IBM para desarrollar soluciones que ayuden a las personas a aprender de manera más efectiva, navegar por las transiciones profesionales y acceder a los empleos necesarios para desarrollar resiliencia económica.

La brecha entre lo que la gente aprende y lo que necesitan los empleadores se está ampliando más rápido de lo que las instituciones pueden adaptarse.

A medida que la IA transforma los empleos y las industrias, la fuerza laboral se ve obligada a mejorar sus habilidades a un ritmo cada vez más acelerado. Una nueva investigación del IBM Institute For Business Value muestra que el 67% de los ejecutivos encuestados dice que los roles laborales son cada vez más cortos y que, para 2030, el 57% anticipa que la mayoría de las habilidades actuales de sus empleados estarán obsoletas.

Mientras millones de personas recurren a cursos y certificaciones en línea para mantenerse al día con el mercado laboral, muchas instituciones educativas y laborales carecen de la infraestructura de datos, las herramientas y la capacidad para adaptarse a la misma velocidad. Los empleadores siguen enfrentándose a desajustes en las habilidades y los estudiantes tienen dificultades para comprender qué habilidades son las más importantes. El IBM Impact Accelerator tiene como objetivo abordar estos desafíos apoyando a las organizaciones que trabajan en cómo las personas aprenden, mejoran sus habilidades y encuentran trabajo significativo en medio de un rápido cambio económico impulsado por la IA.

“Los sistemas educativos y laborales están bajo presión para adaptarse más rápido que nunca, pero muchos carecen de las herramientas para hacerlo”, afirmó Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y Chief Impact Officer en IBM. “A través de esta convocatoria global, IBM apoya a las organizaciones que utilizan IA para cerrar la brecha entre el aprendizaje y el trabajo en tiempo real, a la vez que fortalece las vías que conectan la educación con empleos de calidad”.

La nueva cohorte apoyará las propuestas que aplican la IA a los desafíos sistémicos de la enseñanza, el aprendizaje y la preparación de la fuerza laboral. Las propuestas potenciales pueden incluir herramientas de enseñanza y evaluación habilitada con IA, así como asistentes de aprendizaje personalizado y orientación profesional que apoyen a los estudiantes en diferentes etapas. Las áreas de enfoque pueden abarcar plataformas de datos que conectan a los estudiantes con oportunidades reales y entornos de simulación o gobernanza que ayudan a los educadores y legisladores a probar y perfeccionar prácticas responsables de IA, incluyendo la previsión de las necesidades educativas.

Las organizaciones seleccionadas recibirán una subvención pro bono de dos años para la implementación y la tecnología, que incluirá acceso a soluciones como IBM watsonx, los modelos de IA Granite, IBM Cloud, IBM Quantum y tecnologías de código abierto de Red Hat, así como el apoyo del ecosistema de investigadores, diseñadores y consultores de IBM. Quienes hagan parte de la cohorte también se beneficiarán de la participación del aliado estratégico EY, que comparte el compromiso de IBM de promover soluciones impulsadas por IA para comunidades con amenazas ambientales y económicas. Los postulantes elegibles incluyen organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales y empresas estatales, así como universidades y colegios públicos o privados sin fines de lucro. Los solicitantes deben tener la posibilidad de colaborar con IBM durante un período de dos años y realizar proyectos en inglés.

La convocatoria ya está abierta. Las propuestas se pueden enviar a través del Portal del IBM Impact Accelerator hasta el 25 de marzo de 2026. Los criterios de elegibilidad completos, las preguntas frecuentes y las pautas de solicitud están disponibles en la página web. Las preguntas pueden dirigirse a impact.accelerator@ibm.com.

Lanzado en 2022, el IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que ofrece subvenciones de recursos de IBM, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial, nube híbrida y un ecosistema de expertos, para mejorar y escalar iniciativas gubernamentales y sin fines de lucro.

En 2024, IBM anunció su compromiso de realizar donaciones de hasta 45 millones de dólares en efectivo y en especie, tanto en tecnología como en servicios, durante cinco años para apoyar a las poblaciones que enfrentan amenazas ambientales y económicas en todo el mundo. Incluyendo la cohorte más reciente de modernización de la cadena de suministro, el programa ha apoyado a 25 organizaciones y sus proyectos han beneficiado directamente a aproximadamente 2,5 millones de personas en agricultura sostenible, energía limpia, gestión del agua y ciudades resilientes.