IA y nube serán pilares del negocio TIC: Grupo CVA. Grupo CVA adelantó información sobre su visión para este año y estrategias para profundizar la resiliencia del mayorista, enfocándose en inteligencia artificial y la nube. Esto durante un evento que organizó para las principales marcas de tecnología que representa en México, donde hizo entrega de reconocimientos por su desempeño en ventas y colaboración durante el año 2025.

“Esta décima edición de los premios FM reconoce a las marcas líderes en tecnología de la información”, reveló Moisés Avelar, CEO de CVA a la prensa especializada antes de arrancar el evento.

Durante la ceremonia, se entregaron los galardones a Lenovo, Western Digital, Acteck, Gigabyte, APC, MSI, HPE Aruba Networking, Microsoft, TP-Link, ADATA, AMD, Epson, BenQ y Samsung, entre otras. Además, se abordaron temas clave como los retos en el suministro, la inteligencia artificial, los centros de datos y la transformación digital, reafirmando la alianza con fabricantes clave.

El evento también sirvió para que el director Moisés Avelar resaltara el crecimiento de Grupo CVA, “gracias a un portafolio equilibrado y la fidelidad de nuestros socios de negocio”. La celebración reafirmó el compromiso de la empresa de impulsar el ecosistema de canales y fabricantes en México, con un enfoque en la rentabilidad y la innovación tecnológica.

El directivo destacó la importancia de la colaboración y la comunicación abierta con los canales de distribución. Además, subrayó que la infraestructura operativa y logística de la empresa es un pilar estratégico, con 60 mil metros cuadrados de operación y múltiples centros de distribución que permiten atender proyectos de gran complejidad.

En el encuentro se reconoció que uno de los grandes retos que enfrenta el país es la escasez de capital de trabajo en las compañías. Para responder a esta demanda, Grupo CVA fortalece su brazo financiero, estableciendo acuerdos con instituciones de leasing y financieras para ofrecer servicios complementarios a sus socios de negocio,

Sobre su estrategia para 2026, el mayorista aseguró que se centrará en cuatro pilares: rentabilidad, crecimiento, servicios financieros y transformación digital. Avelar enfatizó que la rentabilidad será fundamental en 2026, buscando estar por encima del mercado y aprovechar las oportunidades que se presenten. Además, la empresa continuará invirtiendo en la transformación digital interna y hacia el canal, con herramientas que permitan a los distribuidores operar de forma más ágil, informada y rentable.

Finalmente se informa, de último momento, que la convención anual 2026 de CVA se llevará a cabo fuera del país, del 14 al 19 de septiembre próximo.

“En esta edición, la compañía llevará su experiencia de negocios a un nivel internacional sin precedentes, eligiendo como escenario la riqueza cultural, histórica y estratégica de Marruecos, un destino que simboliza visión global, conexión y transformación. Se reunirá a una comitiva de 140 asistentes, incluyendo a los principales directivos de la compañía, socios de negocio estratégicos y marcas fabricantes clave del ecosistema tecnológico, consolidando un espacio exclusivo para el intercambio de ideas, conocimiento y oportunidades”, comentaron voceros del mayorista esta semana en comunicado de prensa.

Las marcas reconocidas en los premios FM