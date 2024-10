IA y el proceso de regulación en México y el mundo

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha crecido de forma acelerada en los últimos años y se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de distintas herramientas. Por mencionar algunas, Meta AI es la nueva apuesta de la compañía dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram; buscadores como You son cada vez más populares, y Chat GPT y Copilot son nombres reconocidos en el sector. De acuerdo con Grand View Research, el mercado de la Inteligencia Artificial tuvo un valor de más de 196 mil millones de dólares en 2023 y se espera un crecimiento de 36.6% hacia 2030.

La IA es utilizada en distintos campos: marketing y publicidad, manufactura, retail, entre otros, y se espera que en el ámbito de la salud su uso crezca en los siguientes años. En cuanto a la distribución geográfica, el mercado más grande se encuentra en Norteamérica, que alcanza un 30.9% del total.

“La Inteligencia Artificial es un recurso muy valioso para personas y empresas, pero no está libre de controversias. Además del uso de recursos energéticos, un gran tema pendiente es cómo afecta a la sociedad, a los creadores, sus derechos intelectuales y de autor”, menciona Guillermo Solórzano, abogado experto en propiedad intelectual y tecnología, y socio fundador de SL.

Algunos de los casos más sonados han sido la pintura El Próximo Rembrandt, una obra generada por IA a partir del análisis de piezas del autor del siglo XVII; WaveNet de Google, que es capaz de crear música y voz, y el uso de los libros de George RR Martin por Chat GPT sin el consentimiento del autor. Asimismo, el periódico The New York Times ha actuado legalmente contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de múltiples artículos y piezas editoriales.

“La cuestión con la IA generativa y el Large Language Model es: ¿quién es el autor de una obra hecha a partir de miles de textos, canciones o pinturas previas? ¿Se le puede atribuir a los creadores de la herramienta o a los autores originales? En cuanto a la legislación, el senador Ricardo Monreal ha presentado una iniciativa que aprovecha los antecedentes que existen en la Unión Europea y la normativa que actualmente está en trámite en Chile. A partir de ahí, podemos tener una discusión de forma más aterrizada, poniendo como prioridad proteger el uso responsable y la protección de grupos vulnerables”, señala Solórzano.

Por otro lado, este año, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron un esfuerzo en conjunto para regular y cuidar la seguridad relacionada con la IA. El enfoque europeo sobre el tema va alrededor de la privacidad de datos, y su uso ético y responsable.

“Podemos verlo desde varias aristas, pero debemos escuchar y considerar tantos puntos como sea posible. La apuesta actual es enfocarse en los riesgos, es decir, además de sus grandes contribuciones, qué tanto se pueden ver afectados grupos vulnerables o la misma veracidad de la información, a un nivel general. En nuestro contexto, aprovechando el camino recorrido por otros países y regiones, ¿qué debemos añadir o tomar en cuenta para generar nuestra propia legislación y quién sería el responsable de su cumplimiento? No es un paso necesariamente rápido, pero sí indispensable, si queremos construir una relación positiva y saludable con la tecnología que usamos día a día”, finaliza Guillermo Solórzano.