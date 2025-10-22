IA al lado de los negocios, CompuSoluciones redefine el valor del canal. Inteligencia artificial, ciberseguridad, cómputo en nube híbrida y movilidad son las tendencias y modelos tecnológicos que mueven el mercado hoy, y de las que habló el mayorista CompuSoluciones en su convención Comunidad 2025 en la CDMX a principios de este mes de octubre.

El pasado 9 de octubre de 2025, la ciudad de México fue escenario del evento anual de asociados CompuSoluciones, “Comunidad 2025”. Bajo el lema de poner la Inteligencia Artificial (IA) “al lado de los negocios”, el mayorista reunió a sus distribuidores para presentar la hoja de ruta de sus negocios, su apuesta por nuevas tecnologías y la evolución de su modelo de servicio.

Su director general, Juan Pablo Medina Mora dio la bienvenida a más de 500 asistentes, representando a 200 empresarios del canal de distribución en México, quienes escucharon atentamente los mensajes del equipo directivo del mayorista y sus principales socios fabricantes que participaron.

Más allá de los agentes IA

Uno de los temas principales fue la inteligencia artificial que, a decir de Medina Mora, requiere de una transformación cultural para que canales y organizaciones usuarias puedan adaptarse y aprovechar sus máximas ventajas.

“Con la estrategia que hoy presentamos, CompuSoluciones quiere ser líder en comercialización y desarrollo de IA en Latinoamérica. Tenemos el objetivo de cerrar proyectos este año por 4 millones de dólares, con productos, servicios de entrenamiento, consultoría e implementación de IA; además de implementar 100 casos de uso de IA entre los colaboradores de la empresa, desarrollar al menos 4 soluciones de IA para mejorar la experiencia del cliente, incrementar sus ingresos, disminuir sus costos y riesgos, lograr que al menos 500 distribuidores vendan IA en latam, asegurar que el cien por ciento de los colaboradores de la empresa usen IA, y crear al menos 10 soluciones de IA para comercializar”, aseguró el director general.

El encuentro se dividió en dos grandes bloques: por la mañana el “track Comunidad en Expansión”, orientado a entender el contexto económico, los cambios del mercado de TI y las tendencias que marcan el rumbo; por la tarde, “Comunidad en Acción”, centrado en anuncios concretos de marcas, herramientas y soluciones para facilitar el trabajo cotidiano del canal.

Voceros de la empresa expresaron que estos encuentros con sus partners, buscan empoderar a sus canales para que no sólo “vendan tecnología”, sino que transformen procesos y modelos de negocio: “No se trata de poner al individuo contra la IA, sino de poner la IA del lado del individuo para lograr más cosas en menos tiempo con mejor productividad”, expresó Medina Mora.

Durante las conferencias de su equipo directivo –María Eugenia Moreno, Ana María Arreola y José Luis Cortés–, se presentaron nuevas oportunidades de negocio para los distribuidores más allá del hardware y la logística, donde se enfatizó el valor de los servicios, la consultoría, la IA, la nube, la ciberseguridad y las soluciones financieras.

“Tenemos aquí un termómetro de la industria, un evento que refleja la transformación del canal y la manera en que buscamos adaptarnos al nuevo escenario tecnológico de IA, nube híbrida, servicios, modelos como XaaS y otros ejes estratégicos que marcan este mercado.”

Ciberseguridad y nube, el soporte estructural

No basta sólo con IA; la agenda del mayorista abarcó también protección de datos, nube híbrida/privada/edge, servicios implementados, y el crecimiento previsto en esos rubros.

En ciberseguridad, la meta es alcanzar 10% de participación de mercado y aumentar 50 % las ventas hacia 2026. En nube, crecer 49% con un enfoque en nube híbrida, data-soberanía e integración.

Sobre el tema de segmentación, servicios y alcance internacional, el mayorista informó que actualmente trabaja con18 unidades de negocio (“células”) con su propio equipo de ventas, preventa, posventa y mercadotecnia; las cuales atienden su operación en México, Colombia, Chile y Estados Unidos, con la intención de acompañar contratos multinacionales de sus socios.

La logística, los servicios financieros, la oferta de valor diferenciada para distintos segmentos de canal fueron también enfatizados como ventajas competitivas.

Detrás del discurso, el mayorista resaltó cifras, ambiciones y contexto, retando a sus asociados de canal a lograr un despunte en ventas desarrollando los nichos que siguen creciente a doble dígito, a pensar de un entorno económico adverso.

“El modelo de valor para el canal se transforma, no basta con vender cajas, ahora se vende asesoría, procesos, servicios recurrentes y valor añadido. Por ello, el talento más la IA nos dan organizaciones más competentes”, expresó María Eugenia Moreno.

En este sentido, el mayorista lanzó los siguientes retos a la audiencia:

Formar al canal: no sólo en tecnología, sino en mentalidad, metodologías, procesos. “Los distribuidores deben tener capacidad para ser consultivos”

Comunicación clara del valor: los canales deben definir su oferta de servicios y luego comunicarla con claridad con KPIs, diferenciarse del modelo transaccional.

Escalabilidad y alcance: ofrecer servicios que no dependan sólo de hardware, sino que se suscriban, que operen bajo modelos XaaS y que puedan replicarse en América Latina.

Adaptarse al cambio veloz del mercado: IA, nube, ciberseguridad son pilares, pero también lo es la logística, la financiera y la internacionalización, donde el ecosistema del canal se vuelve más complejo.

Reinventar la oferta de negocio: pasar de vender producto a ofrecer soluciones completas, servicios, valor diferenciado.

Aprovechar los agentes de IA y la nube como habilitadores de transformación. No sólo tener IA, sino usarla para optimizar procesos internos y para los clientes.

Trabajar colaborativamente con el mayorista: participar en los programas de habilitación, aprovechar los centros de excelencia, co-vender con fabricantes, y alinearse con la estrategia regional.

Ver más allá del mercado mexicano: pensar en clientes que tienen presencia regional, contratos multinacionales y expansión más allá de la frontera.

“Para CompuSoluciones, el reto será que efectivamente toda esta estrategia (IA, nube, segmentación, expansión) se traduzca en resultados concretos para sus socios y para el negocio; convertir la visión en operación, asegurar que los canales se habiliten, lograr la adopción de servicios y evitar que todo quede en discurso”, advirtió el director general.

Al final del evento, el mayorista dejó claro que el mayoreo de tecnología está en un momento de transición profunda, ya que no sólo se compite por producto y precio, sino por valor, servicios, consultoría y transformación digital. “Al poner la IA al lado de los negocios, CompuSoluciones lanza un mensaje al canal: que la tecnología ya no es un fin, es un medio para cambiar procesos, eficiencia, competitividad.”

Lo interesante será ver en los próximos meses si este mensaje se materializa en acuerdos, en crecimiento de servicios y en nuevas fuentes de ingreso para los socios del canal.

Ecos del evento…

En la jornada, CompuSoluciones presentó su agente de IA llamado Rablo, diseñado para digitalizar procesos en segundos (compras, autorizaciones, integraciones con whatsApp/correo, dashboards) y ofrecerlo como suscripción para los canales.

Con soluciones como ésta, la empresa se enfoca en rediseñar procesos y no sólo implementar tecnología. Su meta es habilitar a medio millar de distribuidores en Latinoamérica antes de 2026 para que estén preparados técnica y culturalmente.

Durante su participación, Microsoft anunció una estrategia conjunta para impulsar la actualización de dispositivos a Windows 11, aportando componentes de dispositivo (hardware/PC/laptop/tablet), sistema operativo (Windows 11) y productividad, lo cual complementa la oferta de valor más amplia que CompuSoluciones impulsa (IA, nube y servicios). Para los distribuidores, la alianza con Microsoft implica acciones concretas de venta (dispositivo + servicios), lo cual permite el canal capturar valor en el “lado del negocio” y no sólo en la venta transaccional de hardware. En resumen, Microsoft ofrece la capa de cliente/dispositivo y productividad que, combinada con IA, nube y servicios, permite al canal construir ofertas integradas.

Por su parte, Red Hat subrayó la sinergia técnica y comercial con CompuSoluciones para capacitar a partners mediante entrenamientos, webinars y eventos, impulsando tecnologías de nube híbrida y open source.

En tanto, Dell comentó que en menos de un año han logrado la incorporación total de ambas compañías en procesos y conexiones, con lo cual en CompuSoluciones se tiene ya la oferta de producto completa de Dell y una visión del negocio a largo plazo.

IBM también resaltó el trabajo en el nuevo centro de excelencia que anunciaron recientemente dentro de las instalaciones de CompuSoluciones, donde se muestran demos que ayudan mucho a los partners, tanto para conocer la tecnología como para llevarla a sus clientes, pues es un espacio diseñado para acelerar la adopción de tecnologías disruptivas (IA, nube híbrida, automatización) y ponerlas al alcance de los asociados y sus clientes.

También sobresalió la presentación de HPE, quien promovió soluciones de nube híbrida, IA, edge y transformación del centro de datos, como su oferta “GreenLake Intelligence”, que resulta una combinación de IA + nube + gestión híbrida, con lo cual los distribuidores ofrecen infraestructuras modernas (nube híbrida, edge, IA) a sus clientes. De este manera, HPE aporta la infraestructura, servicios y modelo de consumo (as‐a‐service) que permiten al canal avanzar en la transformación digital que plantea CompuSoluciones.

Innovación en servicios financieros

La capacidad de ofrecer soluciones financieras flexibles y adaptadas a las necesidades de los clientes es un diferenciador clave. CompuSoluciones entiende esta necesidad al desarrollar un portafolio de servicios financieros que apoya a sus asociados y facilita la integración de proyectos tecnológicos complejos.

Durante el evento, el equipo del área de Soluciones financiera de CompuSoluciones explicó que actúan como brazo extendido de las áreas comerciales, proporcionando soluciones financieras tanto internas como externas. Esto permite a los canales colocar proyectos de manera más ágil y transparente, ofreciendo opciones de arrendamiento y financiamiento a través de alianzas con las principales financieras de TI, como HPFS, Dell Financial Services y CHG Meridian.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los canales al integrar proyectos que incluyen software, hardware y servicios es la complejidad de encontrar la solución financiera adecuada. CompuSoluciones aborda este desafío analizando las necesidades específicas del cliente y ofreciendo opciones personalizadas que se ajusten a sus requerimientos. Esto incluye evaluar diferentes esquemas de arrendamiento, plazos de financiamiento y montos mínimos y máximos.

Un diferenciador clave de CompuSoluciones es su arrendadora interna, Capital GDL, que ofrece esquemas financieros que no están disponibles con otras financieras. Esto permite a la empresa proporcionar soluciones financieras incluso cuando ninguna otra arrendadora puede hacerlo, asegurando que los clientes siempre tengan una opción viable.

Además de los beneficios financieros y operativos, el arrendamiento ofrece ventajas fiscales significativas, como la posibilidad de deducir los pagos y evitar la descapitalización. Esto es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre económica, donde mantener la tecnología actualizada sin comprometer el flujo de caja es fundamental para las empresas.