Huawei y Plata Villa redefinen el audio como un accesorio de estilo. Cuando la tecnología se cruza con el diseño de autor, nacen piezas que no solo se usan, se sienten. Huawei anunció una alianza icónica con Plata Villa, la firma mexicana de joyería contemporánea, para presentar una colaboración exclusiva de accesorios inspirados en el diseño de los HUAWEI FreeClip 2, creados para acompañar y personalizar la experiencia de uno de los dispositivos de audio más innovadores de la marca.

Esta colaboración surge desde una idea clara: lo que escuchamos influye en cómo sentimos. Sonidos, palabras y música nos acompañan todos los días, moldean estados de ánimo y cran recuerdos. Bajo esta premisa, Plata Villa desarrolló una serie de accesorios inspirados en símbolos universales de conexión y transformación.

Unas alas que representan dirección y cuidado; un corazón que alude a la emoción y la intención con la que escuchamos; y alas de mariposa que evocan cambio, ligereza y evolución. Cada diseño funciona como una metáfora de la forma en la que el sonido acompaña, protege y transforma la experiencia cotidiana.

“Esta colaboración me permitió explorar el sonido desde un lugar distinto: no como algo que solo se escucha, sino como algo que se vive. Quise que cada accesorio reflejara esa relación íntima que tenemos con el audio, a través de símbolos como las alas, el corazón y la mariposa, que hablan de intención, emoción y cambio. Esta colaboración fue una forma de llevar la joyería más allá del objeto, integrándola a una experiencia cotidiana que acompaña y conecta”. comentó María José Villa, artista y creadora de Plata Villa.

Más que un accesorio, el diseño dialoga con la esencia de los HUAWEI FreeClip 2, audífonos que rompen con la idea tradicional del audio en wearables. Su estética, cercana a la joyería, responde a la filosofía Fashion Forward de Huawei, donde la tecnología se integra de manera natural al estilo personal. Los FreeClip 2 no se esconden: se llevan puestos como una declaración de diseño.

Esta alianza también representa un mensaje contundente para el mercado mexicano: las marcas premium pueden unirse para crear propuestas innovadoras, donde la ingeniería, el diseño y la artesanía conviven en un mismo lenguaje. Huawei, líder global en innovación tecnológica, encuentra en Plata Villa un socio creativo que aporta sensibilidad artística, diseño de autor y una mirada contemporánea del lujo.

“El acercamiento con Plata Villa representa exactamente el tipo de alianzas que nos enorgullecen: aquellas que nacen desde el diseño, la creatividad y la cultura. No se trata solo de personalizar un dispositivo, sino de expandir la experiencia del audio hacia el territorio del estilo y la expresión personal. Cada earcuff fue pensado para integrarse de manera orgánica al diseño de los HUAWEI FreeClip 2, respetando su ligereza, comodidad y libertad de uso, y demostrando que la tecnología también puede dialogar con la joyería de autor”, señaló Alix Durnhofer, PR Manager de Huawei Devices México.

Los HUAWEI FreeClip 2 destacan por su ajuste prácticamente imperceptible, resultado de pruebas con más de 10,000 modelos de orejas alrededor del mundo. Su estructura de tres elementos: Módulo Central, Esfera Acústica y C-bridge Design mejorado, logra un balance preciso entre sujeción y suavidad. Cada auricular pesa solo 5.1 gramos y utiliza silicona líquida hasta 25 % más suave, pensada para acompañar sin presionar ni cansar.

Además, ofrecen hasta 38 horas de batería, compatibilidad con dispositivos Huawei, Android e iOS, y un diseño que se adapta a la rutina diaria sin interrupciones. Una experiencia pensada para quienes buscan tecnología que funcione, pero también que se vea y se sienta bien.

Con esta alianza, Huawei y Plata Villa proponen una nueva forma de entender el audio: como algo que se escucha, se usa y se expresa. Una colaboración que conecta moda, diseño y tecnología desde un punto en común: la manera en que elegimos acompañar nuestros sentidos todos los días.