Huawei abandona Windows y adoptará HarmonyOS. Las PC actuales de Huawei serán las últimas que la empresa fabricará con Windows, las futuras máquinas utilizarán su propio sistema operativo, HarmonyOS, según Yu Chengdong, presidente del grupo de consumidores del gigante chino.

Yu hizo estas declaraciones en una entrevista el viernes, en la que también habló sobre HarmonyOS Next, la versión del sistema operativo, obra exclusiva de Huawei, que cuenta con un kernel completamente nuevo, aparentemente desarrollado sin Linux, y que no ejecutará aplicaciones de Android. Huawei promociona el sistema operativo como un sistema operativo que ofrece un rendimiento y una seguridad superiores.

Esto se debe a que Huawei ya no podrá vender computadoras con Windows. A partir de abril, la licencia de suministro de Microsoft que le permite producir y comercializar equipos con este sistema operativo vencerá. Si la empresa no obtiene una prórroga por parte de Microsoft, deberá recurrir a un nuevo sistema operativo que no provenga de empresas estadounidenses ni de su propio HarmonyOS. Por ello, podría optar por distribuir sus computadoras con versiones de Linux de código abierto.

La intención de Huawei de emplear un sistema operativo distinto a Windows no es nueva. Desde mediados de 2024, la compañía había adelantado que trabajaba en variantes de sus equipos con otros sistemas. Esta situación se debe a que la empresa forma parte de la Lista negra de Entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Debido a ello, las compañías estadounidenses requieren una licencia de exportación para operar con Huawei, lo que podría impedir la renovación de su acuerdo con Microsoft, y por lo tanto, los lotes actuales en producción podrían ser las últimas computadoras de la marca con Windows.

Si Huawei realmente abandona Windows, no será un duro golpe para Microsoft. La firma de análisis Canalys cree que el fabricante chino de ordenadores posee alrededor del diez por ciento del mercado de PC del Reino Medio, que produce 40 millones de unidades al año.

El reporte también menciona que Huawei lanzará en abril un nuevo equipo con inteligencia artificial. Este dispositivo contará con un procesador Kunpeng, HarmonyOS para computadoras y aplicaciones basadas en la IA china DeepSeek LLM.

Además, la compañía planea presentar la MateBook D16 Linux Edition, su primera laptop con Linux. En términos de hardware, será idéntica a la versión actual con Windows, con la única diferencia de que ejecutará un sistema operativo basado en Linux.

Desde hace tiempo, Huawei ha trabajado en diversos proyectos para desarrollar computadoras que no dependan de componentes o software extranjeros. Estas iniciativas buscan mitigar las restricciones impuestas por Estados Unidos a China, especialmente en el sector de semiconductores.

Como resultado, la compañía lanzó la Qingyn L540, una computadora con CPU de diseño propio y sistema operativo desarrollado en China. Este equipo emplea procesadores Kirin 9006C y otros componentes diseñados dentro del país o por subsidiarias de Huawei. Además, incluye programas de ofimática similares a los de Microsoft, basados en Linux.

Huawei también es uno de los principales promotores de la IA DeepSeek-R1. La empresa ya ha integrado esta tecnología en sus servidores en la nube, los cuales operan con procesadores Ascend 910C, diseñados específicamente para tareas de inteligencia artificial.