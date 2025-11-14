HPE transforma Partner Ready Vantage. HPE presentó la primera fase de su nuevo programa unificado HPE Partner Ready Vantage, una transformación diseñada para potenciar a sus socios de negocio y simplificar la interacción con todo su portafolio. El programa HPE Partner Ready Vantage marca un hito fundamental en el camino de la compañía hacia la unificación y modernización de la interacción de sus socios.

Los partners de HPE se beneficiarán de una experiencia de inscripción totalmente integrada, una mayor oferta de productos y servicios para la reventa, todo accesible a través de un único programa, y el lanzamiento de su programa Triple Platinum Plus para partners con experiencia en todo el portafolio.

A medida que HPE retira sus programas heredados, da paso a una experiencia única y optimizada que reúne Cómputo, Nube Híbrida y Redes bajo un mismo techo. Esto es solo el comienzo pues en 2026 y 2027, continuará integrando programas adicionales, incluido el programa Juniper Networks Partner Advantage, en un único programa de partners de HPE para el canal.

¿Qué hay de nuevo?

A partir del 1 de noviembre, HPE presentó tres nuevos Centros: Cómputo, Nube Híbrida y Redes. El Centro de Servicios como Servicio se retira y sus competencias se integran al programa Sell Track.

El programa Triple Platinum Plus es un reconocimiento exclusivo dentro del marco HPE Partner Ready Vantage, reservado específicamente para socios que demuestran experiencia integral en HPE en Computación, Nube Híbrida y Redes, y que cumplen con los criterios de elegibilidad. Este programa premia a los socios que destacan en múltiples áreas tecnológicas, permitiéndoles acceder a mayores beneficios y oportunidades de crecimiento.

“El programa busca acelerar el éxito de los socios apoyando tanto a generalistas como a especialistas, ofreciendo incentivos por competencias y facilitando un rápido avance dentro del ecosistema de HPE. Mediante esta iniciativa, HPE reafirma su compromiso con el fomento del crecimiento y la diferenciación de sus socios en un mercado competitivo”, comenta Simon Ewington, SVP, Worldwide Channel & Partner Ecosystem.

Como parte de este cambio, varios programas para socios se han retirado y se han integrado a HPE Partner Ready Vantage. Estos incluyen HPE Partner Ready, HPE Partner Ready for Networking, HPE Partner Ready for Services, HPE Partner Ready Service Provider y HPE Partner Ready for Networking: Partner Branded Support.

Sell Track: Diseñado para el éxito de los socios

HPE Partner Ready Vantage refleja lo mejor de los programas galardonados de la compañía, perfeccionados con la colaboración de sus partners. El programa Sell Track se adapta a diversos modelos de negocio, admite distintos estilos de colaboración y acelera la rentabilidad. Los partners pueden ofrecer productos y servicios a su manera con un marco flexible diseñado para el crecimiento.

El programa Sell Track mejora la preparación de los partners con formación modular y certificación adaptada a cada centro tecnológico. Las competencias ampliadas ayudan a los socios a desarrollar una especialización basada en sus preferencias y a diferenciarse en mercados competitivos.

Ahora, los partners de HPE pueden revender todo el portafolio de la compañía a través de una única membresía de programa, ya sea mediante modelos OpEx como servicio, como HPE GreenLake Flex, o las ofertas CapEx tradicionales. Los centros especializados en Cómputo, Nube Híbrida y Redes fomentarán la especialización y abrirán las puertas a un mayor crecimiento.

Línea de servicio: Acceso unificado, interacción flexible

Se unifican los Centros de Servicio HPE: Servicios Gestionados, Servicios Profesionales, Servicios de Soporte y Éxito del Cliente, en dos áreas de práctica: Centro de Datos y Nube Privada, y Redes. El Centro de Servicio se integra perfectamente con el Centro de Ventas, ofreciendo evaluaciones de capacidad estandarizadas y un seguimiento optimizado.

Ahora, el Centro de Servicio está integrado con el Centro de Ventas para facilitar la interacción, presentar una propuesta de valor y oportunidades de HPE fáciles de comprender, y está diseñado para que los partners ofrezcan sus servicios según sus necesidades.

Ofrece una experiencia simplificada para los socios que ofrecen servicios de Cómputo, Nube Híbrida y Redes, además de evaluaciones de capacidad estandarizadas, umbrales para partners y un seguimiento optimizado. El Centro de Servicio también proporciona herramientas, capacitación, orientación, reconocimiento y beneficios financieros, todo ello diseñado para mejorar la experiencia del partner.

El mismo compromiso, máxima oportunidad

Los partners seguirán disfrutando de los beneficios que reciben actualmente de HPE, ahora con la ventaja añadida de maximizarlos más fácilmente a través de un programa único y unificado. El nuevo marco permite a los partners adquirir experiencia rápidamente y revender en los tres centros de venta, además de desarrollar prácticas de servicios basadas en la innovación de HPE para ofrecerlas como prefieran: bajo su propia marca, la marca HPE o ambas. HPE dará a conocer más detalles, especialmente sobre el programa Build Track, hacia finales del año fiscal 2026.

El programa HPE Partner Ready Vantage representa un enfoque de futuro para la colaboración con el canal, que ofrece acceso unificado, procesos optimizados y mayores oportunidades de crecimiento y especialización. Esta iniciativa refleja el compromiso de HPE con el apoyo a sus partners y el impulso del éxito de sus clientes en un entorno tecnológico en constante evolución, con el compromiso a mejorar continuamente el programa, incluyendo la integración de HPE Juniper Networking en HPE Partner Ready Vantage en el año fiscal 2027.

Para obtener más información visite https://www.hpe.com/us/en/solutions/partner-ready-vantage.html.