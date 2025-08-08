HPE presenta innovaciones en Black Hat USA 2025. HPE anunció una expansión significativa de sus soluciones de ciberseguridad, resiliencia y cumplimiento que adopta un enfoque de múltiples capas para proteger a las empresas a través de la seguridad de datos, redes y sistemas líderes en la industria. En Black Hat USA, HPE muestra su portafolio combinado de redes seguras, basada en HPE Aruba Networking y HPE Juniper Networking

Las soluciones de seguridad de HPE están diseñadas para permitir un enfoque de protección de confianza cero de múltiples capas, incluidas las capacidades impulsadas por IA para la validación continua, la detección de anomalías y la corrección automatizada

Asimismo, anuncia actualizaciones extendidas en todo su portafolio:

HPE avanza en la seguridad de la red con un nuevo copiloto SASE para HPE Aruba Networking EdgeConnect que proporciona información basada en IA sobre la actividad de la red, las brechas de seguridad y mucho más. HPE Aruba Networking Central NAC también amplía la aplicación de políticas de confianza cero tanto a HPE Juniper Networking como a dispositivos de terceros.

HPE amplía su liderazgo en seguridad y resiliencia de datos de nube híbrida con la moderna solución de protección de datos HPE Alletra Storage MP X10000. La nueva oferta optimiza el X10000 (almacenamiento de objetos all-flash definido por software, escalable y escalable para IA) para la protección de datos moderna y establece un nuevo estándar con el almacenamiento de copia de seguridad empresarial más rápido del mundo .

Para simplificar la seguridad del sistema y la recuperación ante desastres, HPE Zerto Software ofrecerá un nuevo centro de integración que permite a las aplicaciones de terceros acceder a los datos de HPE Zerto. CrowdStrike es el socio de lanzamiento de integración exclusivo que mejora aún más la forma en que las empresas se recuperan de los incidentes con HPE Zerto.

“Con el aumento tanto en el volumen como en la sofisticación de las amenazas cibernéticas, las organizaciones necesitan soluciones avanzadas para mitigar el riesgo, defenderse contra los ataques y crear resiliencia en todo su patrimonio de TI”, dijo David Hughes, vicepresidente sénior y gerente general de SASE y seguridad de HPE Networking. “Las soluciones de seguridad de HPE están diseñadas para permitir un enfoque de protección de confianza cero de múltiples capas, incluidas las capacidades impulsadas por IA para la validación continua, la detección de anomalías y la corrección automatizada”.

HPE Aruba Networking amplía las soluciones de confianza cero con nuevos controles y supervisión de seguridad

Tras el anuncio de GreenLake Intelligence con la malla agentic HPE Aruba Networking Central en Discover 2025, HPE continúa expandiendo la IA agentiva en todo su portafolio con un nuevo copiloto SASE para HPE Aruba Networking EdgeConnect. El nuevo asistente impulsado por IA analiza las condiciones de red y seguridad para brindar información precisa y procesable para investigar puertos abiertos, identificar sistemas sin parches, identificar brechas de seguridad o monitorear la actividad en la red.

La expansión de HPE Aruba Networking Central NAC ahora aplica políticas de seguridad para HPE Juniper y proveedores externos con controles granulares basados en identidad global para usuarios y dispositivos IoT.

Integración de AppEngine con HPE Aruba Networking Central para la clasificación de aplicaciones en tiempo real, lo que permite la aplicación de políticas basadas en riesgos, visibilidad granular y control centralizado.

Defensa proactiva contra amenazas con WebCC y filtrado de URL para ofrecer inteligencia de amenazas en tiempo real para HPE unified SASE para bloquear sitios maliciosos, IP incorrectas y contenido de riesgo.

HPE acelera la protección y la resiliencia de los datos empresariales con un rendimiento innovador

HPE está fortaleciendo la resiliencia de los datos empresariales contra las amenazas cibernéticas con la disponibilidad general de la nueva solución de protección de datos moderna HPE Alletra Storage MP X10000. Al aumentar los recursos informáticos y optimizar el rendimiento del software de copia de seguridad, HPE amplía su almacenamiento de objetos X10000 preparado para IA en una solución de protección de datos que ofrece copias de seguridad y restauración ultrarrápidas. La solución all-flash masivamente escalable está diseñada específicamente para permitir objetivos de punto de recuperación (RPO) y objetivos de tiempo de recuperación (RTO) ultra bajos en industrias como la atención médica, las finanzas, los medios y los servicios de TI, donde la recuperación de datos en minutos, no en días, es fundamental para el cumplimiento, la privacidad y la continuidad del negocio.

La arquitectura de almacenamiento desagregado de escalabilidad horizontal proporciona a las empresas la flexibilidad de aumentar la capacidad, el rendimiento o ambos a medida que aumentan los volúmenes de copia de seguridad de datos.

HPE alcanza velocidades de copia de seguridad de datos de hasta 1,2 petabytes por hora, casi el doble de rápido que sus competidores más cercanos .

El software HPE StoreOnce Catalyst optimiza la eficiencia del almacenamiento con una reducción de datos de hasta 60:1 y funciona en conjunto con el proveedor de software de protección de datos empresariales preferido por el cliente. Commvault Cloud, Cohesity NetBackup y Veeam Data Platform, con una próxima versión, son los primeros socios de protección de datos validados para la solución X10000.

HPE Zerto Software refuerza la resiliencia cibernética con un nuevo centro de integración

HPE Zerto Software presenta un nuevo centro de integración para soluciones de ciberseguridad de terceros, con CrowdStrike como socio de lanzamiento exclusivo. El centro de integración puede conectar HPE Zerto con todo, desde software de ciberseguridad hasta redes empresariales, incluido el próximo soporte para dispositivos HPE Networking, para generar información, automatizar flujos de trabajo y simplificar la protección de datos y la recuperación ante desastres.

La integración entre CrowdStrike y HPE Zerto ofrece una potente combinación de detección de amenazas y recuperación cibernética líderes en la industria, lo que permite a las organizaciones minimizar el impacto del ransomware y otras amenazas avanzadas. Con la plataforma CrowdStrike Falcon, los equipos de seguridad pueden detectar actividades maliciosas dirigidas a cargas de trabajo críticas en tiempo real. Cuando se identifica una amenaza, la plataforma Falcon permite a HPE Zerto restaurar aplicaciones y máquinas virtuales para limpiar los puntos de recuperación desde solo unos segundos antes del ataque. La nueva integración también acelera la recuperación dentro de HPE Cyber Resilience Vault, que combina HPE Zerto, HPE Alletra Storage MP, HPE ProLiant y HPE Aruba para ofrecer un entorno de confianza cero totalmente aislado para la protección y recuperación de ransomware.

“Nuestra asociación con HPE refleja el compromiso de CrowdStrike de ofrecer soluciones integradas y basadas en resultados que mantengan a los clientes por delante de los adversarios de hoy”, dijo Daniel Bernard, director comercial de CrowdStrike. “Al combinar el poder de la plataforma Falcon nativa de IA con las capacidades de recuperación de HPE Zerto, estamos permitiendo a las organizaciones detener las infracciones, minimizar el tiempo de inactividad y mantener la continuidad del negocio, incluso frente al ransomware y otras amenazas disruptivas”.

Las integraciones de CrowdStrike y Zerto se basan en la asociación estratégica en curso entre HPE y CrowdStrike, que también incluye GreenLake, HPE OpsRamp Software y las soluciones de HPE Aruba Networking.

Además, HPE está validando y certificando HPE Zerto para las últimas directrices y requisitos de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, específicamente CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad), STIG (Guías de Implementación Técnica de Seguridad) y FIPS (Estándares Federales de Procesos de Información).

Para avanzar en la seguridad del sistema en la capa de infraestructura de almacenamiento, HPE también creó un nuevo Centro de Excelencia de ciberseguridad centrado en detectar y validar sistemas de almacenamiento contra ransomware y amenazas cibernéticas emergentes. HPE ha validado la detección integrada de ransomware y amenazas de HPE Alletra Storage MP B10000 contra las 25 principales cepas de ransomware.