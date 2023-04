HPE expande portafolio Alletra

Hewlett Packard Enterprise anunció nuevos servicios de bloque y archivo, y respaldo y recuperación en caso de desastre, diseñados para ayudar a los clientes a eliminar silos de datos, reducir costos y complejidades, y mejorar el rendimiento. Los nuevos servicios de datos de almacenamiento de archivos ofrecen rendimiento escalable de nivel empresarial para cargas de trabajo con enormes cantidades de datos, mientras que la expansión de los servicios a nivel bloque ofrece almacenamiento para tareas cruciales a un costo de gama media.

Las nuevas ofertas para bloque y archivo hacen uso de una arquitectura flexible a través de HPE Alletra Storage MP, para que los clientes puedan almacenar, gestionar y proteger todo tipo de información desde una plataforma unificada en la nube híbrida. En conjunto, los nuevos servicios de datos brindan una experiencia intuitiva operativa en la nube que permite a los clientes transformar la gestión del ciclo de vida de datos y prosperar en la era del entendimiento.

“Los clientes se enfrentan en la actualidad a retos sin precedentes en cuanto a la gestión de información. El rápido incremento en volumen y complejidad de los datos ha obligado a las empresas a gestionarlos con una costosa mezcla de soluciones de almacenamiento aisladas”, dijo Tom Black, vicepresidente ejecutivo y director general de HPE Storage. “Los nuevos servicios de datos de HPE GreenLake y la expansión a las innovaciones de HPE Alletra permiten que sea más sencillo y económico gestionar diversos tipos de datos, protocolos de almacenamiento y cargas de trabajo, permitiendo a los clientes enfocarse en acelerar la innovación e impulsar los resultados empresariales”.

Empresas de todos los tamaños buscan potenciar su información para lograr mejores resultados, al tiempo que controlan los costos y la complejidad de gestionar datos. Mientras tanto, se espera que el volumen global de datos generados se duplique para el 2026 . Las empresas ahora se enfrentan a una caótica variedad de cargas de trabajo y protocolos de datos, lo cual requiere de distintos sistemas de soporte y gestión, y se debaten para respaldar, proteger y recuperar datos de los que dependen para dirigir su negocio.

Para ayudar a las empresas a superar la pesadilla del ciclo de vida de datos, HPE presenta una nueva solución de almacenamiento modular configurable para bloque o archivo. HPE Alletra Storage MP es compatible con una infraestructura desagregada con múltiples protocolos de almacenamiento en el mismo hardware que puede ampliarse de forma independiente tanto para desempeño como para capacidad. Los clientes se verán beneficiados con una sola plataforma unificada en la nube para desplegar, almacenar y orquestar datos y servicios de almacenamiento, sin importar la carga de trabajo ni el protocolo de almacenamiento. La flexibilidad de HPE Alletra Storage MP brinda mejor relación precio-desempeño en la actualidad y la capacidad de ampliar la infraestructura en el mismo hardware en el futuro, al tiempo que mejora la protección en la inversión. Asimismo, la intuitiva experiencia en la nube impulsada por AIOps da la capacidad de proveer y gestionar almacenamiento sin necesidad de ser especialista en el área.

HPE GreenLake ingresa al mercado de almacenamiento de archivos y expande almacenamiento a nivel de bloque

Las nuevas ofertas de almacenamiento de bloque y archivo de HPE, que se basan en la arquitectura flexible de HPE Alletra Storage MP, están disponibles a través de HPE GreenLake. En conjunto, la capacidad de orquestar y gestionar servicios de datos en bloque y archivo desde una plataforma unificada permite a los clientes enfocarse en hacer uso de la fuerza de los datos para desatar la innovación y obtener una ventaja competitiva.

HPE GreenLake for File Storage es un servicio escalable que permite acelerar el procesamiento de cargas de trabajo con enormes cantidades de datos mediante el rendimiento empresarial a escala de cientos de gigabytes por segundo . El nuevo servicio de almacenamiento de archivos reúne la experiencia en la nube de HPE GreenLake y el software VAST Data para establecer un servicio de archivos de gran resistencia diseñado para ampliación en exabytes.

“En Agoda, nuestros activos más importantes son la información del cliente y los datos de proveedores de viajes. Necesitamos una plataforma de datos que pueda ampliar fácilmente tanto rendimiento como capacidad y así mantener nuestro ritmo de crecimiento”, dijo Idan Zalzberg, director de tecnología en Agoda. “Agoda siempre se ha enfocado en usar la mejor tecnología para completar la tarea correspondiente; con dicho fin, la combinación de HPE GreenLake con tecnología VAST Data tiene todo el sentido. Nos entusiasma ver cómo HPE GreenLake for File Storage brindará el mejor rendimiento en su clase en los próximos años”.

HPE GreenLake for Block Storage se está expandiendo para ofrecer la disponibilidad, el desempeño y la escalabilidad del almacenamiento para tareas cruciales a un costo de gama media. El nuevo HPE GreenLake for Block Storage es la primera solución de almacenamiento escalable y desagregado a nivel de bloque con garantía de disponibilidad de datos del 100%. HPE GreenLake for Block Storage ahora ofrece una mejor relación precio-desempeño, aunque con la misma arquitectura siempre conectada y rápida diseñada para ayudar a los clientes a cumplir con los contratos de nivel de servicio para aplicaciones para tareas cruciales y cargas de trabajo mixtas. Los clientes ya pueden adquirir HPE Alletra Storage MP con un pago inicial a través de los servicios por suscripción de HPE GreenLake for Block Storage.

“La innovación es uno de los pilares de nuestra marca, razón por la cual nos entusiasma ver cómo HPE está a la vanguardia de su visión de nube híbrida y de llevar la experiencia operativa en la nube a los centros de datos físicos”, dijo Evan Scates, gerente de sistemas empresariales en Dallas Cowboys. “Hemos sido cliente de HPE durante muchos años y creemos que la gestión sencilla, la ampliación eficiente y el alto rendimiento que brinda el nuevo HPE GreenLake For Block Storage añadirá aún más valor a nuestras operaciones informáticas y experiencia del cliente”.

HPE brinda protección integrada sin complicaciones para datos en la nube híbrida

HPE GreenLake ahora es compatible con un modelo unificado de recuperación y respaldo en caso de desastres.

HPE GreenLake for Disaster Recovery reduce la pérdida de información y el tiempo improductivo a través de protección continua de datos en la plataforma Saas escalable y global de HPE con facturación flexible. Creada con la tecnología Zerto, la solución HPE GreenLake for Disaster Recovery brinda recuperación de forma rápida y flexible contra cualquier alteración con una experiencia unificada, automatizada y orquestada en diversos VMs.

HPE GreenLake for Backup and Recovery protege cargas de trabajo tanto en los centros de datos físicos como en la nube de forma eficaz y sin complicaciones gracias a la gestión unificada y a un solo catálogo de datos en cargas de trabajo en la nube privada y pública. Asimismo, brinda orquestación de conformidad con políticas, eficiencia de almacenamiento superior y facturación según el consumo, todo disponible como una solución SaaS en su totalidad.

HPE Pointnext Services están disponibles para mejorar las estrategias de modernización centradas en datos de las empresas y para brindar la mejor experiencia disponible al cliente. Esto incluye servicios para diseñar, desplegar y gestionar servicios y estrategia de datos, y un modelo de soporte tecnológico colaborativo.