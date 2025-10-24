HPE colabora con Ericsson para solución dual-mode 5G Core. HPE y Ericsson establecen un laboratorio de validación conjunto para abordar los desafíos críticos que enfrentan los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Telco) al implementar infraestructuras de múltiples proveedores.

Al habilitar la validación de la solución 5G Core dual-mode, nativa en la nube y con capacidades de IA, esta colaboración aborda la creciente necesidad de desplegar redes de alto rendimiento, escalables y eficientes, al mismo tiempo que gestiona la complejidad de introducir nuevos servicios.

Esta iniciativa permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones optimizar las operaciones, acelerar la innovación y satisfacer las demandas de un mundo cada vez más conectado.

El laboratorio de validación servirá como un entorno de prueba para la interoperabilidad y para garantizar que la solución validada cumpla con los requisitos de telecomunicaciones. La infraestructura combina la solución dual-mode 5G Core de Ericsson con los servidores HPE ProLiant Compute Gen12, HPE Juniper Networking gestionada por Apstra Data Center Director, y Red Hat OpenShift.

“Basándonos en nuestra asociación estratégica con Ericsson, esta colaboración refleja el compromiso de HPE de potenciar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones con soluciones tecnológicas innovadoras para prosperar en la economía impulsada por 5G e IA”, dijo Fernando Castro Cristin, vicepresidente y gerente general de Telco Infrastructure Business en HPE.

“Al integrar el dual-mode 5G Core nativo en la nube de Ericsson y Red Hat OpenShift con nuestra infraestructura de computación de próxima generación de HPE y HPE Juniper Networking, estamos desarrollando una nueva oferta integrada que proporcionará a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la flexibilidad para desplegar rápidamente, escalar bajo demanda, adaptarse a un tráfico impredecible, ofrecer una gestión de ciclo de vida predecible y mantenerse al día con las tecnologías emergentes”.

La solución integrada en desarrollo en el laboratorio incluirá:

Dual-Mode 5G Core de Ericsson, la solución líder en la industria permite el soporte para redes 5G y 4G, lo que reduce la complejidad y los costos operativos para los operadores que buscan escalar de manera eficiente y preparar las redes para el futuro.

Los servidores HPE ProLiant Compute DL360 y DL380 Gen12, equipados con procesadores Intel Xeon 6, ofrecen un rendimiento optimizado para funciones de red de telecomunicaciones intensivas en contenedores (CNF) como AMF, UPF y SMF. Los servidores proporcionan protección integrada en cada capa con HPE Integrated Lights Out (iLO) 7, la primera y única seguridad de la industria desde el chip hasta la nube1.

La estructura de alto rendimiento de HPE Juniper Networking, impulsada por conmutadores de la serie QFX y Apstra Data Center Director, mejora la eficiencia operativa y reduce los costos operativos con la automatización basada en la intención y la garantía impulsada por AIOps.

Red Hat OpenShift actúa como la plataforma de telecomunicaciones común nativa de la nube que permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la agilidad para desarrollar, desplegar y escalar rápidamente nuevos servicios, acelerando el tiempo de comercialización y reduciendo los ciclos de implementación tradicionales. Al ofrecer una experiencia operativa consistente y automatizada desde el núcleo hasta el borde, la plataforma simplifica la complejidad inherente a la implementación y gestión de funciones de red avanzadas.

“Como líder mundial en redes 5G y núcleos de red, Ericsson está comprometido a impulsar la innovación y la apertura, simplificando el camino hacia redes nativas en la nube para los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, dijo Krishna Prasad Kalluri, jefe de soluciones y portafolio de Ericsson Core Networks. “Nuestra colaboración con HPE y el establecimiento de este laboratorio conjunto de validación impulsan aún más la creación de soluciones 5G Core nativas en la nube sobre infraestructura multi-vendedor”.

El laboratorio de validación, ubicado cerca de la sede de Ericsson en Suecia, estará operando para finales de 2025 y permitirá a los clientes realizar pruebas en condiciones reales. En la primera mitad de 2026, el enfoque se centrará en validar la solución integrada para garantizar un tiempo de comercialización más rápido y una gestión simplificada del ciclo de vida.