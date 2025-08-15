HPE Aruba devela los 3 pilares para data centers del futuro. HPE enunció las tendencias e innovaciones de los centros de datos, así como en la propuesta de valor de HPE y HPE Aruba Networking, con el fin de que los asistentes puedan armar y fortalecer sus estrategias contando con todos los elementos que las dinámicas empresariales actuales y los desafíos de negocio exigen.

La intención de HPE siempre ha sido ofrecer a los clientes una propuesta de valor que comprenda virtualización; conectividad resiliente, escalable y de alto desempeño; seguridad embebida en dicha conectividad, e IA, que permite sacar el mayor provecho al conjunto para facilitar, simplificar y agilizar procesos y ponerse un paso por delante de la competencia.

Las organizaciones tienen el desafío de actualizar sus centros de datos para que se mantengan en condiciones en el retador entorno tecnológico y de negocios en que nos encontramos. Necesitan una alternativa más eficiente y costo-efectiva que ponga fin a sus problemas tecnológicos en el data center, y cubrir sus requerimientos de seguridad y visibilidad al mismo tiempo.

El evento, titulado “IA, Seguridad y Eficiencia para el Data Center del Futuro”, se llevó a cabo con el apoyo de AMD, con quien HPE Aruba Networking tiene una alianza. La agenda tocó temas estratégicos como el futuro de la IA y otras tendencias del mercado, la visión estratégica de HPE y AMD en torno a los data centers, y el detalle de la propuesta de valor de HPE y HPE Aruba Networking, incluyendo las más recientes innovaciones en tecnologías de red para los centros de datos y demás soluciones que necesitan implementar los negocios para eficientar sus data centers. Entre otras, destacan:

HPE Morpheus VM Essentials y HPE Aruba Networking CX 10000, combinación de virtualización y conectividad que se integra perfectamente para brindar una alternativa transparente, resiliente, de alto desempeño, escalable y con funcionalidades de seguridad distribuida en hardware. Acelera los servicios de redes y seguridad, y facilita la migración para abrir modelos de virtualización que protegen la infraestructura física y virtual por igual.

La plataforma de nube híbrida para HPE GreenLake cloud, que impulsa la transformación digital en un mundo distribuido del borde a la nube, con servicios Cloud para la infraestructura TI local específicamente para las cargas de trabajo más exigentes.

Telemetría de alta resolución, herramienta que brinda visibilidad enriquecida, seguridad mejorada y desempeño optimizado, para ofrecer a las organizaciones información procesable, predictibilidad y automatización.

HPE Aruba Networking Central, solución con nuevas capacidades de control de acceso basado en la nube para acelerar la seguridad Zero Trust de nivel empresarial, impulsando las redes de los negocios con IA ampliada y seguridad mejorada.

“Nuestra combinación de virtualización (HPE Morpheus VM Essentials) y conectividad (HPE Aruba Networking CX 10000), integrados estratégicamente, reducen comparativamente los costos hasta en un 48%(I). Adicional a esto, HPE Aruba Networking CX 10000 proporciona un TCO drásticamente inferior (~89%)(II) ; todo esto forma parte de las alternativas más eficientes para resolver este problema de las organizaciones, y que puedan continuar con su proceso de crecimiento y evolución a un costo total de propiedad (TCO) mucho más bajo.”, dijo Max Santiago, Country Manager HPE Aruba Networking México. “Ahora que estamos en una era digital cada vez más compleja, los negocios necesitan urgentemente revolucionar sus centros de datos acondicionándolos con inteligencia artificial, seguridad y una mayor eficiencia, sin perder simplicidad.”