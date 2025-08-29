HPE acelera las operaciones de red autónomas. El portafolio de HPE Juniper Networking simplifica las operaciones de TI y eleva las experiencias de los usuarios con acciones más autónomas entregadas a través de flujos de trabajo agentivos y experiencia ampliada con gemelos digitales.

HPE anuncia importantes innovaciones en su portafolio de HPE Juniper Networking, con avances en su plataforma Mist nativa de IA para ofrecer AIOps agentic a través de operaciones de red más autónomas, inteligentes y proactivas.

Las nuevas mejoras incluyen la resolución de problemas impulsada por IA agentiva, la visibilidad y el control de las acciones autónomas, un modelo de experiencia grande (LEM) generalizado y nuevas funciones de AIOps para centros de datos, diseñadas para reducir la complejidad de TI y garantizar experiencias de usuario excepcionales desde el cliente hasta la nube.

Estas nuevas capacidades refuerzan GreenLake Intelligence, el enfoque de próxima generación de HPE para TI autónoma y AIOps agentic, que implementa agentes de IA especializados dentro de una arquitectura de TI de múltiples capas. Esto permite la resolución de problemas en tiempo real, la optimización proactiva y la toma de decisiones más inteligente en redes, almacenamiento y computación. Las capacidades de IA agentiva dentro de Juniper Mist cambian la TI de la gestión reactiva a la proactiva, sentando las bases para mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia.

“Las redes de hoy deben hacer más que conectarse: deben entender, adaptarse y actuar”, dijo Rami Rahim, vicepresidente ejecutivo, presidente y gerente general de HPE Networking. “Con este nuevo gemelo de experiencia digital y capacidades de IA agentiva en Juniper Mist, continuamos convirtiendo la red en un socio proactivo para TI, capaz de resolver problemas antes de que afecten a los usuarios. Este es un gran salto hacia operaciones verdaderamente autónomas, ayudando a nuestros clientes a simplificar la complejidad, reducir costos y ofrecer experiencias digitales excepcionales a escala”.

Inteligencia artificial agentiva: aceleración de las operaciones autónomas

HPE Juniper Networking ha ayudado a liderar la transición a operaciones autónomas nativas de la nube y nativas de la IA durante la última década con un enfoque único en garantizar las experiencias de los usuarios desde el cliente hasta la nube. Marvis AI analiza la telemetría en los dominios cableados, inalámbricos, WAN y de centros de datos, y crea flujos de trabajo automatizados para simplificar las operaciones y reducir los costos.

El soporte impulsado por IA aprovecha los datos de los reportes de problemas para entrenar y aumentar continuamente la eficacia del motor de IA de Marvis. Además, un modelo 100 por ciento impulsado por API funciona con sistemas y aplicaciones externos, como Zoom, Teams y ServiceNow para identificar y solucionar rápidamente la causa raíz de los problemas.

Sobre la base de estos elementos fundamentales para la IA agentiva, las últimas innovaciones de la plataforma Mist brindan aún más información y seguridad de automatización a clientes y socios:

Capacidades conversacionales mejoradas. El asistente de IA de Marvis tiene capacidades conversacionales aumentadas que facilitan la resolución de problemas en tiempo real. Al aprovechar un marco de IA agentiva, se proporciona información personalizada con agentes autónomos que colaboran en los dominios cableados, inalámbricos, WAN, de cliente y de aplicación.

Acciones de conducción autónoma ampliadas. El panel de Marvis Actions ahora admite la corrección autónoma de más problemas de red, incluidos puertos mal configurados, problemas de capacidad y hardware no compatible, con una supervisión total de TI.

Modelo de gran experiencia generalizada (LEM). LEM es un modelo de IA exclusivo de HPE Juniper Networking que analiza miles de millones de puntos de datos de aplicaciones como Zoom y Teams para solucionar fácilmente el rendimiento de las herramientas de colaboración comunes y predecir problemas futuros. Ahora mejorado con Marvis Minis, gemelos que simulan experiencias de usuario, LEM puede predecir experiencias de aplicaciones futuras sin datos en tiempo real de las propias aplicaciones. Esto se alimenta al motor de IA de Marvis, donde se pueden tomar acciones de conducción autónoma para optimizar el rendimiento futuro, incluso antes de que los usuarios estén presentes.

IA para operaciones de centros de datos. Marvis AI Assistant for Data Center se integra con la base de datos de gráficos contextuales de Apstra para brindar información inteligente y sentar las bases para el aprovisionamiento de servicios autónomos. Marvis Minis también se extiende al centro de datos para la validación continua del servicio y la garantía de aplicaciones pertinentes a las redes de centros de datos.

HPE está en una posición única para desbloquear un valor excepcional para el cliente mediante la aplicación de AIOps e IA agentiva en pilas completas de múltiples proveedores, integrando resultados de redes, computación, almacenamiento, virtualización, contenedorización y aplicaciones.

Las últimas capacidades del centro de datos de Marvis complementan HPE OpsRamp, una plataforma de gestión de operaciones de TI (ITOM) impulsada por AIOps, diseñada para simplificar y automatizar la gestión de entornos de TI híbridos, multinube y locales con observabilidad de pila completa y flujos de trabajo agentivos avanzados adaptados al centro de datos moderno.

“Las redes están más distribuidas y son más complejas que nunca, sin embargo, el 93 por ciento de las organizaciones dicen que son fundamentales para el éxito empresarial. Los equipos de operaciones necesitan herramientas que aceleren la resolución, aumenten la eficiencia y garanticen la experiencia del usuario a escala. Durante más de una década, las soluciones de HPE Juniper Networking han sido pioneras en el uso de IA en las operaciones de red, acelerando el viaje hacia las redes autónomas”, dijo Bob Laliberte, analista principal de theCUBE Research. “Con sus últimos avances en IA agentiva y GenAI, impulsados por Marvis, HPE ofrece capacidades autónomas reales que permiten la intervención predictiva, lo que permite a las operaciones resolver problemas antes de que los usuarios se den cuenta”.

Estas innovaciones se basan en el liderazgo de una década de HPE en IA para redes, ayudando a las empresas, los proveedores de nube y las empresas de telecomunicaciones a impulsar una mayor eficiencia, confiabilidad y satisfacción del usuario.