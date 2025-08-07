HP Latex personaliza y da vida a los espacios. La tecnología de impresión de HP Latex es la herramienta ideal para dar vida a creativos diseños en papel tapiz, así lo describe la artista visual Fran Holzapfel, fundadora de Walldress & Co., definiendo que la impecable calidad de impresión y la vibrante fidelidad del color de HP Latex, combinadas con la inspiración artística, han dado como resultado materiales únicos y personalizados en su trabajo que va más allá de la decoración.

“El ejemplo de Walldress & Co. confirma que nuestras soluciones son efectivas para cualquier tipo de cliente, desde pequeñas empresas hasta grandes imprentas. Esto demuestra cómo la tecnología de HP puede satisfacer las demandas de un mercado diverso, combinando innovación, sostenibilidad y calidad para lograr resultados impresionantes”, dice Karinna Riofrio, líder del Mercado de Impresión de Gran Formato en América Latina para HP.

“Creo que la tecnología puede ser una aliada en la búsqueda constante de la innovación en nuestros productos y para el bienestar y satisfacción de nuestros clientes. Debido a ello, hemos podido explorar nuevos horizontes creativos, alcanzar niveles de calidad antes inimaginables y satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente y diversificado”, explica la artista.

Gracias a las certificaciones medioambientales de las tintas HP Latex, estos diseños pueden instalarse de forma segura en prácticamente cualquier entorno, desde hospitales y escuelas, hasta hoteles y oficinas. Fundada hace más de 18 años en Chile, Walldress & Co. es un estudio de diseño de interiores, arquitectura e impresión, especializado en papel tapiz y productos decorativos de alta calidad. Las creaciones del estudio se inspiran en los viajes, la cultura y las interacciones con espacios y objetos.

Con operaciones en Chile, Perú, Estados Unidos y España, Walldress & Co. combina materiales de primera calidad, nacionales e importados, con técnicas de impresión avanzadas para ofrecer productos de primera calidad. La marca tiene una fuerte presencia en los sectores de la construcción civil y el sector inmobiliario, además de las operaciones minoristas.

No cabe duda de que las opciones son ilimitadas cuando la creatividad y la tecnología se unen para contar historias de éxito como la de HP Latex y Walldress & Co.