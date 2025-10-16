HP acelera el futuro del trabajo. HP Inc. anuncia nuevos productos y servicios diseñados para ayudar a las personas a trabajar sin límites, con mayor facilidad y determinación. Al transformar y simplificar la experiencia laboral, HP está impulsando la productividad, estimulando la creatividad y fomentando la satisfacción.

Dado que la fuerza laboral moderna opera en entornos de oficina, remotos y móviles, los empleados necesitan tecnología que les permita una productividad, colaboración y creatividad fluidas. Sin embargo, los resultados del Índice de Relaciones Laborales 2025 de HP revelan que solo el 20 % de los trabajadores de oficina sienten que tienen acceso a la tecnología necesaria para apoyar verdaderamente esta forma híbrida de trabajar.

HP mejora continuamente su portafolio de productos y servicios para impulsar la satisfacción de los empleados, no solo a través de una mayor productividad, sino también creando plataformas integradas que fomentan un mayor compromiso y conexión.

Potenciando el trabajo sin límites para los empleados

Los empleados de hoy en día esperan una experiencia híbrida que funcione en cualquier lugar (en la oficina, en casa o mientras se desplazan) y que les permita sentirse seguros, creativos y productivos.

Espacios de trabajo personalizados

Un elemento del futuro del trabajo son los espacios de trabajo personalizados para estimular las ideas y mejorar el rendimiento. Las nuevas innovaciones en el espacio de trabajo incluyen:

Duplicar pantallas para ampliar posibilidades. Los trabajadores remotos, los profesionales de ventas y los creativos ya no están limitados a una sola pantalla cuando se desplazan, gracias al monitor portátil HP Series 5 Pro de 14 pulgadas, el primer monitor portátil comercial Neo:LED del mundo con doble cobertura de color del 100 %. Perfecto para personas que necesitan una segunda pantalla para flujos de trabajo en los que el color es fundamental, su diseño elegante y ultraportátil ofrece resolución WQXGA, una relación de aspecto de 16:10 e IPS Black con tecnología de panel Neo:LED para un brillo y una claridad impresionantes.

Potente dispositivo multitarea para conferencias. Ya sea para videollamadas ininterrumpidas o para realizar múltiples tareas, hazlo todo con el monitor para conferencias HP Series 5 Pro de 49 pulgadas. La pantalla ultraancha de 49 pulgadas es el primer monitor para conferencias ultraancho del mundo con reducción de ruido mediante inteligencia artificial integrada , lo que permite celebrar reuniones inmersivas y sin distracciones. Al mismo tiempo, la función Virtual Multiple Display crea hasta tres espacios de trabajo virtuales para organizar aplicaciones, contenido y ventanas de escritorio y optimizar la productividad.

Productividad sin perder el ritmo. Volver al escritorio después de una reunión nunca ha sido tan fácil gracias a la base HP USB-C 100W G6 Dock, una de las primeras bases del mundo con activación por proximidad. La base cuenta con HP Quick Connect, que utiliza Bluetooth para detectar un PC cuando se acerca y activa la tecnología emparejada para empezar a trabajar de inmediato. La base también ofrece a los usuarios una conexión con un solo cable para alimentar varias pantallas 4K y lograr una configuración limpia. Los ITDM también obtienen gestión remota sin interrumpir los flujos de trabajo de los empleados.

Aumento de la productividad con nuevos periféricos. Personalización de los espacios de trabajo con las nuevas opciones de teclado y mouse HP. El mouse inalámbrico HP Ultra-Fast Scroll 785M es el primer mouse inalámbrico sin pilas del mundo que funciona con un supercondensador y cuenta con una rueda de desplazamiento lateral. El mouse ergonómico HP Tilt 725M tiene una inclinación de 21° para una posición natural de la mano y la sensación familiar de un mouse estándar. El combo de mouse y teclado HP Multi-Device Dual-Mode Mouse y Keyboard Combo con reposamanos 580C/585C ofrece comodidad y flexibilidad.

Pioneros en una nueva era en el desarrollo de la IA

HP está revolucionando la computación de IA con una solución local de alto rendimiento y experiencias de software seleccionadas, diseñadas para desarrolladores, investigadores y científicos de datos.

Diseñada para el desarrollo de IA. La estación de IA HP ZGX Nano G1n está diseñada para la era de la IA agencial. Ofrece un rendimiento excepcional de clase petaFLOP en un formato de escritorio compacto. Con el superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell de última generación, la ZGX Nano ofrece hasta 1000 TOPS de rendimiento de IA y cuenta con 128 GB de memoria de sistema unificada coherente. Con acceso completo a la pila de software de IA de NVIDIA, los desarrolladores pueden trabajar con modelos a gran escala directamente en sus computadoras de escritorio.

Equipando a los desarrolladores para la IA. La estación ZGX Nano AI, combinada con el kit de herramientas HP ZGX, equipa a los desarrolladores con marcos de código abierto, evaluación automatizada de modelos a través de Ollama y un servicio de modelos locales optimizado. Con detección instantánea, exportación sencilla y opciones de implementación flexibles, los desarrolladores reducen la complejidad de la configuración y escalan los resultados sin problemas, desde la estación de trabajo hasta la nube. La ZGX Nano va más allá de los equipos de escritorio tradicionales, ya que funciona como una supercomputadora de IA personal optimizada para agentes de IA, IA de razonamiento y cargas de trabajo de desarrollo de vanguardia que antes requerían una infraestructura a escala de nube.

Potenciación de TI sin límites

Los empleados de hoy en día esperan flexibilidad y experiencias digitales fluidas. Los recursos de TI limitados, desde las herramientas hasta la visibilidad y las presiones en materia de seguridad y cumplimiento normativo, dificultan el mantenimiento de la productividad, el compromiso y la coherencia en las experiencias de los empleados. Una plataforma unificada es esencial para liberar a los equipos de TI de un sinfín de tickets de soporte técnico, identificando y resolviendo los problemas de forma proactiva. Para optimizar el soporte técnico y mejorar la seguridad, se necesitan las herramientas adecuadas que liberen a los equipos de TI de la resolución reactiva de problemas y permitan un lugar de trabajo más resistente y productivo.

Hacer que el trabajo sea más inteligente

HP Workforce Experience Platform (WXP) es un ecosistema digital que reúne todas las capacidades de software y servicios de HP en una plataforma basada en la nube e impulsada por IA para ayudar al departamento de TI a gestionar más fácilmente los dispositivos y las experiencias de los empleados a lo largo del ciclo de vida tecnológico. Las características nuevas y mejoradas de WXP incluyen:

Eficiencia laboral optimizada. Remote Connect es una nueva función que se integrará completamente en WXP y permitirá a los equipos de TI acceder de forma segura a los dispositivos de los empleados, resolver problemas en tiempo real y solucionar incidencias directamente a través de la plataforma. Con esta integración, los equipos de TI obtienen acceso inmediato al historial completo de los dispositivos, la telemetría y los diagnósticos en tiempo real, lo que les permite resolver los problemas más rápidamente e incluso prevenirlos antes de que se produzcan. Por ejemplo, si una actualización de controladores provoca el bloqueo de varios equipos, WXP muestra esa información al instante, algo que no es posible con herramientas independientes, lo que permite al departamento de TI identificar rápidamente la causa raíz y actuar en todos los dispositivos afectados.

Diagnósticos en tiempo real. WXP se ampliará con una visualización de datos mejorada y nuevas métricas, incluyendo indicadores clave de rendimiento (KPI) de seguridad, temperatura de la CPU y diagnósticos del estado del software, para ayudar al departamento de TI a detectar y resolver los problemas con mayor rapidez.

Información inteligente impulsada por IA. La nueva información sobre la red basada en el aprendizaje automático y los diagnósticos mejorados están diseñados para ayudar a identificar problemas sistémicos en las redes internas y reducir el tiempo medio de reparación. WXP Collaboration (antes conocido como HP Vyopta Collaboration Monitoring) ayudará a los equipos de TI a mejorar la detección casi en tiempo real de los problemas de red.

Seguridad inteligente

Al igual que los empleados desean una tecnología que se adapte a sus estilos de trabajo únicos, también esperan dispositivos que puedan seguirles el ritmo. Las computadoras con Snapdragon ofrecen la increíble duración de la batería y el rendimiento que necesitan los trabajadores híbridos. HP está preparando ARM para su uso en empresas con la primera y única solución de aislamiento de amenazas basada en virtualización y reforzada por hardware en computadoras portátiles con Snapdragon.

Ahora que se da soporte a Sure Click Enterprise y Wolf Pro Security , las organizaciones pueden aprovechar al máximo el rendimiento y la movilidad de las computadoras con Snapdragon y, al mismo tiempo, proteger a los empleados contra los ataques de ransomware y phishing asistidos por IA, independientemente del lugar en el que trabajen.