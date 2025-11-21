Hitachi Vantara presenta nueva plataforma de almacenamiento. Hitachi Vantara anunció la Virtual Storage Platform One (VSP One) Block High End, una solución NVMe all-flash creada para responder a la demanda creciente de rendimiento, seguridad y resiliencia en la era de la Inteligencia Artificial.

En un momento en el que empresas de todas las industrias, incluidas organizaciones de Latinoamérica y México, experimentan un crecimiento acelerado en sus volúmenes de datos, las infraestructuras tradicionales empiezan a mostrar sus límites.

La IA exige tiempos de respuesta más rápidos, disponibilidad casi total y la capacidad de operar con información distribuida en múltiples nubes y centros de datos. Un estudio reciente revela que más del 70% de las organizaciones no se siente preparada para enfrentar las cargas de trabajo que traerán los próximos años.

La VSP One Block High End fue desarrollada justamente para atender este desafío. La plataforma opera de manera continua y está reforzada con medidas avanzadas de protección de datos. Cuenta con certificación FIPS 140-3 Nivel 2, así como una disponibilidad de 99.999999%, lo que equivale a un funcionamiento prácticamente ininterrumpido. Integra además herramientas de ciberresiliencia que permiten recuperar información en cuestión de segundos después de un ataque, incluyendo ransomware, gracias a sus instantáneas inmutables, procesos de recuperación automática y la detección de anomalías impulsada por CyberSense.

En términos de rendimiento, la plataforma ofrece capacidades significativamente superiores a las soluciones tradicionales. Puede alcanzar hasta 50 millones de IOPS y soporta hasta 120 terabytes por unidad, con una eficiencia mejorada gracias a la compresión acelerada por hardware. Toda la administración se centraliza en VSP 360, una interfaz unificada que simplifica la operación desde la instalación hasta el monitoreo remoto.

La sostenibilidad también forma parte del diseño. La VSP One Block High End incluye una garantía de reducción de datos de 4:1 y ajusta automáticamente su consumo energético durante períodos de baja actividad, lo que reduce el gasto eléctrico y disminuye la huella ambiental.

Para Octavian Tanase, Chief Product Officer de Hitachi Vantara, este lanzamiento marca un punto crucial en la evolución de la gestión de datos. Señala que la infraestructura tecnológica debe transformarse para no convertirse en un obstáculo para la innovación. Según explica, la VSP One Block High End no representa solo un aumento de rendimiento, sino una herramienta estratégica para que las organizaciones replanteen la forma en que capturan, gestionan y escalan sus datos en un entorno cada vez más impulsado por aplicaciones y modelos de IA.

La plataforma es compatible con Microsoft Azure, AWS y Google Cloud, lo que facilita su integración con entornos híbridos y multicloud. Esta característica es especialmente relevante para empresas que están acelerando su modernización digital en mercados como el mexicano, donde la adopción de modelos híbridos ha crecido de manera notable.

Con esta incorporación a su portafolio, Hitachi Vantara avanza en su estrategia global de ofrecer infraestructuras de datos unificadas, resilientes y preparadas para el futuro, brindando soporte a organizaciones que buscan operar con mayor velocidad, seguridad y eficiencia en plena expansión de la IA.