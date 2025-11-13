Hisense fusiona tecnología QLED y mini-LED con IA. Hisense presentó la línea de Smart TVs potenciadas con la experiencia Fire TV. Esta nueva gama, que incluye modelos con tecnología QLED y ULED Mini-LED, está diseñada para redefinir el entretenimiento en el hogar, destacando por su rendimiento visual superior, diseño vanguardista y la integración de la inteligencia artificial de Alexa.

La colaboración entre Hisense y Amazon lleva al mercado una propuesta de valor inigualable para los consumidores que buscan una experiencia de cine en casa y gaming sin compromisos, atractiva para los apasionados por la tecnología y diseño en su estilo de vida.

Innovación visual y rendimiento superior

El corazón de esta nueva línea reside en la calidad de imagen de Hisense, impulsada por tecnologías de punta:

Quantum Dot Color (QLED): Modelos como la Serie QD6 incorporan QLED, capaz de reproducir más de mil millones de colores. Esto resulta en una saturación mejorada, colores más vivos y realistas, y un brillo excepcional que capta hasta el detalle más sutil.

ULED Mini-LED (Serie U65QFM): La gama más alta ofrece la tecnología Mini-LED con ULED, que incrementa drásticamente el brillo (alcanzando hasta 1,489 nits en algunos modelos) y el contraste gracias a zonas de atenuación local precisas.

Procesamiento Avanzado: Equipadas con el Hi-View AI Engine, estas pantallas escalan automáticamente el contenido a calidad 4K, optimizando el movimiento suave y el modo deportivo con inteligencia artificial, garantizando una imagen nítida independientemente de la fuente original.

Soporte HDR Total: La compatibilidad con formatos como Dolby Vision HDR y Dolby Atmos asegura una experiencia audiovisual completamente inmersiva, con mayor profundidad de imagen y sonido tridimensional conmovedor.

Diseño minimalista y experiencia inteligente

Las nuevas Fire TV de Hisense no solo destacan por su performance, sino también por su estética. Cuentan con perfiles delgados que se integran elegantemente a cualquier espacio moderno.

La experiencia de usuario es otro diferenciador clave gracias a la integración total de Fire TV:

Control por voz: Los usuarios pueden buscar contenido, cambiar canales, iniciar aplicaciones y controlar dispositivos de smart home usando únicamente su voz a través del control remoto con Alexa.

Fire TV Ambient Experience (en modelos selectos): Transforma la pantalla inactiva en un lienzo digital, mostrando más de 2,000 obras de arte o información útil, añadiendo un toque de sofisticación al diseño interior del hogar.

Game Mode Pro: Pensando en los gamers, modelos como el U65QFM ofrecen hasta 144 Hz, Game Accelerator y AMD FreeSync Premium, asegurando un juego súper fluido y con baja latencia, un atributo crucial para los amantes de tecnología.

“Con la línea Fire TV en México, estamos reafirmando nuestro compromiso de ofrecer tecnología premium accesible. Hemos unido nuestra maestría en calidad de imagen ULED y QLED con la plataforma de entretenimiento más fluida y conveniente” comentó Analú Solana, Directora de Marketing de Hisense México. “Esta alianza no solo eleva el estándar de visualización, sino que transforma la televisión en el centro de control inteligente del hogar.”

Disponibilidad

La línea de pantallas Hisense Fire TV, incluyendo las pantallas QD6QFM y U65QFM, se encuentra disponible a través de los principales retailers y plataformas de comercio electrónico en México, incluyendo Amazon.