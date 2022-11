Hikvsion integra su IA en Inrico

Inrico anuncia la integración de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) de Hikvision a su plataforma de iConvNet para conectar de forma inmediata los servicios de emergencia en una situación crítica.

iConvNet es una plataforma que interconecta sistemas de comunicación móvil de distintas tecnologías como PoC (Pust to Talk Over the Cellular) y PMR (Professional Mobile Radio) para garantizar una comunicación efectiva, inmediata y segura; especialmente en momentos críticos. Ahora, gracias a la integración de las soluciones de video de alta tecnología de Hikvsion, los equipos de seguridad podrán contar con audio, video y reconocimiento de imágenes para actuar de manera proactiva y con mayor rapidez.

La asociación entre Inrico e Hikvision aprovecha la IA, el servicio en la nube y la convergencia tecnológica, lo que favorece el diseño de soluciones para los clientes que pretenden utilizar un enfoque de seguridad proactivo para cuidar de las personas y los activos, o actualizar el sistema de CCTV estándar a la alta definición para ver con más claridad y actuar con rapidez, así como ampliar el sistema multimedia push-to-talk y el control de acceso para automatizar los procesos.

De esta manera iConvNet se convierte en la solución más robusta del mercado a nivel mundial y con ella se puede incrementar de manera exponencial la seguridad en escuelas, hospitales, centros comerciales, entre otros establecimientos propensos a vivir situaciones de emergencia.

Un ejemplo del funcionamiento y beneficios de la plataforma iConvNet de Inrico es dentro de los campus escolares. Los guardias de seguridad están equipados con radios PoC con sensores incorporados a través de bluetooth, los cuales detectan movimientos bruscos y acelerados. De forma inmediata, envían una alerta a la estación de policías más cercana.

iConvNet interconecta subsistemas como el de CCTV, el sistema de radio celular “push to talk” y el sistema de radio PMR de la policía con algoritmos de reconocimiento facial, de movimiento y de matrículas. Las cámaras que rodean la escuela detectan posibles amenazas y alertan en consecuencia. Ante amenazas como un ataque con arma blanca o un tirador activo, el vigilante de la escuela puede iniciar inmediatamente la transmisión en directo a la policía mediante el uso de un sólo botón SOS del equipo.

Desde la consola de despacho el supervisor puede localizar rápidamente a todos los grupos de trabajo en servicio y establecer un grupo de llamada temporal que incluye a los oficiales de patrulla y a los guardias escolares en el lugar y hacer la llamada de grupo inmediatamente. Con este sistema la llamada de emergencia grupal es prioritaria versus otras acciones de segundo plano que puedan desviar la atención. Además, todas las llamadas de voz, los mensajes, los vídeos y los datos de localización se graban y se almacenan en iConvNet para fines legales o de capacitación.

Inrico aboga por un ecosistema abierto de su plataforma iConvNet con API de terceros para adaptarse a hardware y software de diferentes proveedores. Con iConvNet las autoridades de seguridad pública se adelantan a los retos y protegen mejor a las comunidades. Aunado a ello, Hikvision trabajará con la industria de la comunicación para crear un punto de referencia para la transformación digital y contribuir a un mayor desarrollo de la industria de la comunicación.