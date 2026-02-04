HID y Sharry impulsan el primer proyecto de credenciales en Wallet de Buró Property para edificios corporativos en América Latina. HID, líder mundial en soluciones de identificación segura, anunció la implementación de su tecnología en el primer proyecto de la región que habilita credenciales móviles directamente en Apple Wallet y Google Wallet para edificios corporativos.

Las credenciales móviles modernizan el acceso en varios edificios Clase AAA de la Ciudad de México, mejorando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad.

El proyecto consistió en la creación de un ecosistema de acceso digital en tres de los complejos corporativos más emblemáticos de Buró Property en la Ciudad de México: Puerta Polanco, DEK Polanco e In Situ Santa Fe. Gracias a esta implementación, miles de usuarios, visitantes e inquilinos pueden ingresar a torniquetes, elevadores y estacionamientos usando únicamente el teléfono móvil o reloj inteligente.

Del acceso tradicional a la experiencia digital

Previamente, el acceso en estos edificios se gestionaba mediante tarjetas plásticas y procesos manuales, lo que implicaba una ardua gestión administrativa para la emisión, reposición y desactivación de credenciales.

“Identificamos que los hábitos de los usuarios están cambiando: hoy la mayoría utiliza su celular o incluso un reloj inteligente para gestionar su día a día. Por eso, incorporar credenciales móviles en Wallet fue el paso natural para ofrecer una experiencia más ágil y segura, sin dejar de brindar alternativas a quienes prefieren mantener la tarjeta física”, indicó Salomón Shabot, director general de Buró Property.

Para responder a este desafío, Buró Property desplegó una solución que combina la tecnología de HID con la plataforma de acceso inteligente de Sharry, creando un ecosistema de acceso unificado en torniquetes, elevadores, estacionamientos y áreas comunes mediante una credencial alojada de forma segura en Apple Wallet o Google Wallet, según el dispositivo del visitante.

Uno de los principales diferenciadores del proyecto es su enfoque en la experiencia del usuario. El sistema elimina la necesidad de descargar aplicaciones dedicadas, ya que las credenciales se vinculan directamente a la billetera digital del dispositivo. Esto simplifica la adopción, reduce fricciones y mantiene altos estándares de seguridad.

“Poder incluir nuestras credenciales en las Wallets a través de Sharry significa ofrecer una experiencia más limpia, en donde el usuario no debe tener un aplicativo instalado, lo que se traduce en mayor comodidad y autonomía para ellos”. Alejandro Espinosa, Director Comercial de Soluciones de Control de Acceso Físico de HID en México.

“Para el usuario, la experiencia es simple: basta con acercar su teléfono o reloj inteligente al lector de HID, bien sea independiente o integrado al torniquete, botonera del elevador o boletera del acceso vehicular para obtener acceso inmediato y gracias a la tecnología de HID, las credenciales son plenamente compatibles con los lectores de los edificios, haciendo posible que todo funcione de manera unificada”, señaló Carlos Vázquez, representante de desarrollo empresarial para Sharry.

Infraestructura preparada para el futuro

Los tres edificios están equipados con los lectores HID® Signo™ y iCLASS SE, diseñados para operar tanto con dispositivos móviles como con credenciales físicas, capacidad que facilita una transición gradual de tecnología bajo un modelo híbrido sin interrumpir las operaciones existentes.

La solución se basa en la tecnología de credenciales digitales HID® Seos®, una arquitectura basada en software y gestionada en la nube que ofrece seguridad avanzada y un cifrado robusto. A su vez, la plataforma en la nube HID Origo, facilita la integración con sistemas de terceros, como el control de acceso C-CURE de Johnson Controls, los estacionamientos de Skidata operados por Deprisa y los elevadores de Schindler.

IR Systems actuó como integrador principal del proyecto, garantizando que todos los componentes funcionen de manera conjunta bajo un mismo esquema digital. El resultado fue un sistema híbrido, escalable y preparado para evolucionar hacia una digitalización total del acceso.

Resultados e impacto



En Puerta Polanco, los usuarios ya han comenzado a migrar al uso de Wallet, con el objetivo de alcanzar —en los próximos años— una adopción del 100 % entre las más de 5 500 personas que ingresan cada día al edificio. En DEK Polanco, la transición avanza hacia la digitalización completa, mientras que en In Situ Santa Fe se habilitó un modelo híbrido que combina credenciales móviles para usuarios fijos y códigos QR para visitantes, garantizando accesos diferenciados y ágiles.

Esta iniciativa de Buró Property y HID, pionera en América Latina, marca un precedente al demostrar que la digitalización del acceso puede integrarse de manera segura y eficiente, ofreciendo a los administradores y usuarios un modelo operativo más ágil, sustentable y preparado para los desafíos del futuro.

Mira el video de esta historia de éxito aquí.

Más información sobre HID

Centro de medios, blog de la industria, Facebook, Twitter y LinkedIn.

Sobre Buró Property

Buró Property es una compañía mexicana dedicada al desarrollo y comercialización de espacios corporativos, comerciales e industriales que se destacan por su calidad arquitectónica, funcionalidad y ubicación estratégica. Con más de cuatro décadas de experiencia respaldada por sus socios constructores y desarrolladores, la firma ofrece proyectos que integran diseño contemporáneo, eficiencia operativa y soluciones adaptadas a las necesidades de empresas modernas. Con sede en la Ciudad de México y presencia en zonas como Polanco, Santa Fe, Miguel Hidalgo y el Estado de México, Buró Property cuenta con un portafolio que incluye desarrollos como Puerta Polanco, Dek Polanco, Insitu Santa Fe y los parques industriales Buró Logistik en Cuautitlán, Tultitlán y Tultepec. Como parte del grupo hermano de QuieroCasa, la compañía mantiene un compromiso permanente con la innovación y la creación de espacios que fortalecen la infraestructura urbana y acompañan el crecimiento empresarial.

Sobre Sharry

Sharry es una compañía tecnológica especializada en soluciones de Workplace Experience que integran accesos móviles, gestión de visitantes, comunicación interna y servicios digitales en edificios y oficinas corporativas. Su plataforma conecta personas, espacios y sistemas en un entorno unificado, facilitando la operación de inmuebles y la administración de servicios mediante credenciales digitales, integraciones con terceros y herramientas de gestión centralizada. Con sede en Europa y presencia internacional, Sharry trabaja con propietarios de edificios, administradores de instalaciones y empresas que buscan digitalizar sus espacios de trabajo. La compañía es un referente en el sector de tecnología inmobiliaria, ofreciendo soluciones escalables que fortalecen la seguridad, la eficiencia operativa y la experiencia institucional en oficinas modernas.

Sobre HID

HID aporta la tecnología que soporta las identidades seguras de personas, lugares y objetos alrededor del mundo. Hacemos posible que las personas realicen transacciones seguras, trabajen de forma productiva y viajen con libertad. Nuestras soluciones de identificación seguras permiten a las personas acceder con comodidad y seguridad a los sitios físicos y digitales y conectar objetos que pueden ser identificados con precisión, verificados y rastreados digitalmente. Millones de personas alrededor del mundo emplean los productos y servicios de HID en sus vidas cotidianas, y miles de millones de objetos están conectados mediante tecnología de HID. Trabajamos con gobiernos, instituciones educativas, hospitales, instituciones financieras, compañías industriales y algunas de las compañías más innovadoras del planeta. Con sede principal en Austin, Texas, HID tiene más de 4.000 empleados en todo el mundo y opera oficinas internacionales que brindan soporte a más de 100 países. HID® es una compañía del grupo ASSA ABLOY. Para más información, por favor, visite https://www.hidglobal.com/es