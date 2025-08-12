HD Latinoamerica, galardonado en Eset Partner Day 2025. HD Latinoamérica, mayorista de soluciones TI, fue reconocido durante el evento ESET Partner Day 2025. Desde su incursión como mayorista, HD Latinoamérica apostó por las soluciones de ESET, logrando un éxito sostenido que continúa reflejándose en diversos reconocimientos.

Este año, la empresa ha sido distinguida como:

El partner con mayor crecimiento en nuevas suscripciones durante el primer semestre El partner con mayor constancia y fidelidad hacia la marca El partner con mayores ventas en el segmento Enterprise

“Nos sentimos profundamente honrados por estos reconocimientos otorgados por nuestro socio tecnológico ESET, superar ventas en el segmento Enterprise ha sido muy gratificante para HD Latinoamérica; y se deriva del compromiso y dedicación de nuestros partners por más de dos décadas. Juntos hemos logrado beneficiar a las empresas en México con soluciones de ciberseguridad confiables y de alto impacto”, expresó el Ing. Fausto Escobar, CEO de HD Latinoamérica.

Los reconocimientos fueron entregados por Luis Arturo Vázquez, Country Manager de ESET en México, y recibidos personalmente por Fausto Escobar.

Los canales interesados en formar parte de la experiencia de mayoreo en soluciones de ciberseguridad con HD Latinoamérica pueden contactar directamente a: rsanchez@hdlatinoamerica.com.

El mayorista ofrece múltiples beneficios, entre los que destacan: