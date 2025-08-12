Hack Day 2025 impulsa el digital talento femenino. Minsait, unidad de transformación digital de Indra Group especializada en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, organiza el evento Hack Day 2025 para impulsar talento femenino, el cual se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en formato híbrido (presencial y virtual), tendrá abierto el plazo de inscripciones hasta el 29 de agosto

– Indra Group, a través de su filial Minsait, especializada en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, lanza en México convocatoria para participar en su evento “Hack Day 2025 – Hackea al mundo”, una jornada de innovación abierta dirigida a mujeres universitarias de carreras STEM, que busca generar soluciones con impacto social alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

“Hack Day 2025 – Hackea al mundo representa mucho más que una competencia: es un espacio seguro para desarrollar habilidades, conectar con mentores del sector y vivir una experiencia que potencia la confianza, el liderazgo y la creatividad de las futuras profesionales,” señaló Mireya Rangel, directora de Recursos Humanos de Indra Group en México.

El evento, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025 en modalidad híbrida, incluirá talleres de ideación, mentoría personalizada por parte de expertas y expertos de Minsait, así como una presentación final de proyectos ante un jurado calificador.

A través de esta iniciativa, Indra Group reta a jóvenes universitarias a imaginar cómo la tecnología puede ayudar a resolver los retos de sostenibilidad más urgentes. Con cientos de participantes en ediciones previas, el Hack Day se consolida como una plataforma global con presencia en países como España, Italia, Brasil, Colombia, Perú y México.

“En Indra Group creemos que la diversidad no solo enriquece nuestras ideas, sino que es indispensable para construir soluciones más sólidas y sostenibles. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso por abrir caminos reales al talento joven y femenino en la tecnología,” expresó Raúl López, director general de Indra Group en México.

La convocatoria está abierta para universidades públicas y privadas que deseen postular a estudiantes mujeres que se encuentren cursando entre el 4.º y 8.º semestre de carreras como Ingeniería en Sistemas, Informática, Tecnologías de la Información, LATI o Ingeniería Industrial. Las participantes podrán poner en práctica habilidades como el pensamiento lógico y analítico, la resolución de problemas complejos, el manejo de herramientas digitales y tecnológicas, la comunicación efectiva, el compromiso con la innovación o la gestión del tiempo y organización.

Datos clave de la convocatoria:

El registro estará abierto hasta el 29 de agosto de 2025.

Participarán 20 estudiantes, organizadas en 4 equipos de 6 integrantes, con mentoría directa de especialistas de Minsait.

Las universidades interesadas en sumarse al programa pueden inscribirse en el siguiente formulario