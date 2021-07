GreenLake moderniza aplicaciones de diferentes industrias

En el marco de HPE Discover 2021, Hewlett Packard Enterprise anunció nuevos servicios de nube HPE GreenLake verticalmente optimizados que están diseñados para brindar la experiencia de la nube a las aplicaciones y cargas de trabajo de las que dependen las organizaciones para administrar sus empresas. Disponibles como servicios de nube locales, en el borde o en los centros de coubicación, estos servicios incluyen gestión de expedientes médicos electrónicos, pagos financieros, manejo de riesgos, operaciones de aprendizaje automático, SAP, Microsoft Azure Stack HCI y Microsoft SQL Server, 5G Core para compañías de telecomunicaciones, Epic, Splunk y más. La plataforma del borde a la nube HPE GreenLake líder en la industria ofrece servicios de nube híbrida que están diseñados, optimizados y disponibles para las cargas de trabajo verticales y horizontales críticas en la industria.

Las empresas de todos los tamaños e industrias ahora operan en un mundo híbrido del borde a la nube. Las organizaciones saben que muchas aplicaciones y cargas de trabajo deben permanecer in situ o en el borde debido a cuestiones de costo, cumplimiento, control, latencia y seguridad, por lo que esperan obtener la misma experiencia ágil y moderna en el centro de datos que tienen en la nube pública. Las aplicaciones con uso intensivo de datos y sumamente reguladas, tales como los expedientes médicos electrónicos, los pagos financieros y las operaciones de aprendizaje automático/inteligencia artificial (IA), generalmente requieren procesarse localmente o en el borde.

“En cuanto a las cargas de trabajo esenciales que impulsan sus negocios, las organizaciones no debieran tener que elegir entre la experiencia de la nube o la seguridad y control de sus aplicaciones y datos in situ”, dijo Keith White, vicepresidente ejecutivo y director general de Servicios de Nube HPE GreenLake. “Desde garantizar pagos seguros en todo el mundo hasta brindar atención médica de calidad en los hospitales, las empresas no pueden comprometer el rendimiento ni la resiliencia. Por eso somos los líderes en soluciones para cargas de trabajo específicas que brindan la experiencia de la nube que los clientes desean, sin el costo, riesgo ni complejidad inherentes a la nube pública”.

La plataforma de nubes HPE GreenLake permite a las organizaciones combinar la agilidad y flexibilidad con el control, visibilidad y rendimiento de un entorno híbrido. Hoy, HPE amplía de manera significativa el alcance de las cargas de trabajo y las aplicaciones soportadas por HPE GreenLake con nuevos servicios de nube para una variedad de paquetes de software de industria específica y con aplicaciones críticas para los negocios, como SAP y Splunk.

Salud

HPE presenta HPE GreenLake para EMR (expedientes médicos electrónicos) para las cargas de trabajo de salud esenciales que exigen máxima seguridad y cumplimiento —para las aplicaciones de Epic líderes de mercado—. Este nuevo servicio de nube proporciona las configuraciones de verificación, los servicios de gestión y la experiencia de la nube que mejoran la flexibilidad y permiten brindar un servicio de calidad. En la actualidad, cientos de redes de salud, sistemas hospitalarios y compañías de seguros dependen de la plataforma de nubes HPE GreenLake para optimizar la agilidad, la eficiencia operativa y los resultados de los pacientes.

Servicios financieros

Respecto a las organizaciones que buscan maneras de modernizar la experiencia de sus sistemas de pago, HPE presenta HPE Greenlake para sistemas de pago centrales en sociedad con Lusis. Con esta solución, los clientes se benefician de soluciones de pago integrales, pago por transacción, una plataforma que soporta los pagos sin contacto, y un cumplimiento fácil de mantener —todo con la experiencia de la nube—. Esto impulsa el éxito y la presencia de mercado de la plataforma de nube HPE GreenLake, que actualmente atiende a cientos de bancos e instituciones financieras en todo el mundo.

“Asociarnos con HPE ha sido una parte fundamental de nuestro crecimiento y éxito conforme nos expandimos hacia los mercados internacionales”, dijo Phillipe Préval, presidente y CEO de Lusis. “Y hoy, cuatro de los diez bancos más grandes del mundo utilizan los sistemas de pago de Lusis. A medida que los clientes buscan funciones y servicios de nube bajo demanda, HPE GreenLake nos permite ofrecerles nuestra solución de pago de clase mundial, entregada como servicio, dondequiera que residan sus aplicaciones y datos”.

Manejo de riesgos

HPE GreenLake para Splunk permite recopilar, analizar y utilizar los datos generados por la infraestructura tecnológica, los sistemas de seguridad y las aplicaciones empresariales de una organización. La mayoría de las organizaciones tienen demasiados datos que analizar, lo que conduce a omisiones. HPE GreenLake para Splunk proporciona a los clientes la información que necesitan para mejorar el rendimiento operativo y minimizar el riesgo de cumplimiento. Los nuevos servicios de nube brindan a los clientes visibilidad de todas sus propiedades híbridas, con un análisis de riesgos escalable que rastrea y analiza los datos en tiempo real.

La oferta también utiliza HPE Ezmeral Container Platform como parte clave de esta solución. Recientemente, HPE Ezmeral se convirtió en una de las primeras soluciones para conducir los procesos de prueba y verificación de Splunk en Kubernetes y es la única plataforma local probada y certificada por los socios.

“Junto con HPE y Splunk, esta solución nos permite aprovechar todo el valor de nuestros datos en la empresa para cumplir los importantes objetivos operativos y regulativos y atender mejor a nuestros clientes”, dijo Saul Van Buerden, director de Tecnología en Wells Fargo. “HPE GreenLake, HPE Ezmeral Container Platform, y Splunk nos brindan una experiencia de nube escalable que nos permitirá modernizarnos de manera rápida y económica”.

Telecomunicaciones

A través de la implementación de HPE 5G Core Stack en HPE GreenLake para 5G Core, los operadores obtienen un núcleo 5G nativo de la nube, abierto y diseñado para propósitos específicos con una inversión inicial mínima. La solución escala de acuerdo con la demanda y está preparada para soportar los cambios en la demanda y el crecimiento empresarial. Con HPE Telco Core Blueprints y el software HPE 5G Core Stack, HPE GreenLake simplifica y acelera el tiempo de obtención de valor de los clientes. Los clientes pueden pagar por suscriptor, lo que ayuda a acelerar la implementación de 5G y a reducir el riesgo.

Microsoft Azure Stack HCI y Microsoft SQL Server

HPE GreenLake para Microsoft Azure Stack HCI y Microsoft SQL Server permite a los clientes mutuos consolidar las cargas de trabajo virtuales de Windows y Linux para mejorar la eficiencia, así como operar cargas de trabajo de producción en un ambiente híbrido y conocido. Estos servicios de nube complementan el amplio portafolio de ofertas de infraestructura hiperconvergente de HPE, ahora disponible a través de HPE GreenLake, incluyendo HPE SimpliVity y HPE Nimble Storage, lo que brinda a los clientes más opciones para elegir la solución HCI adecuada para la carga de trabajo adecuada.

Disponibilidad general de HPE GreenLake para HPC, ML Ops, SAP y VDI

Además de los nuevos servicios de nube de industria vertical presentados, HPE anunció la disponibilidad general de cuatro servicios de nube HPE GreenLake previamente anunciados: HPC (computación de alto rendimiento), operaciones de aprendizaje automático, SAP y VDI.

HPE GreenLake para HPC es una solución local que permite a muchos más clientes aprovechar el poder de las supercomputadoras con un modelo de pago por uso para implementar aplicaciones, cargas de trabajo y modelos de HPC e IA.

HPE GreenLake para ML Ops (operaciones de aprendizaje automático) permite a los científicos de datos acelerar la comercialización mediante la implementación sencilla de modelos “de prototipo a producción” a través de una solución ML Ops que se entrega como servicio con seguridad integrada y varias opciones de herramientas de ciencia de datos de código abierto y de proveedores de software independientes.

HPE GreenLake para SAP se entrega, ya sea por medio de RISE Cloud Private Edition de SAP o directamente de HPE. Los clientes pueden elegir cómo y cuándo modernizar sus datos y software SAP, ya sea localmente para obtener los beneficios de la experiencia de nube o en una solución ágil y escalable, segura, de un solo inquilino y de pago por uso, todo gestionado por HPE y SAP.

HPE GreenLake para VDI (infraestructura de escritorio virtual) permite a los clientes elegir tipos de escritorios virtuales predefinidos en cualquier combinación que requieran, sin importar dónde se lleve a cabo el trabajo, así como mantener sus aplicaciones y datos protegidos dentro de su centro de datos o en un centro de coubicación.