Gestión unificada de redes basada en IA

CommScope anuncia tres nuevas soluciones RUCKUS Networks que, en conjunto, ofrecen a empresas y proveedores de servicios nuevas formas de desplegar, gestionar y operar la próxima generación de redes orientadas a fines específicos. Cada una de ellas ofrece ventajas distintas y valiosas cuando se utilizan por separado. Juntas ofrecen una solución robusta para proporcionar experiencias de usuario altamente fiables, resolver problemas de cobertura y movilidad, así como la capacidad de liberar a las organizaciones de TI de complejas demandas operativas.

La plataforma nativa en la nube RUCKUS One impulsada por IA ofrece garantía de red, prestación de servicios e inteligencia empresarial en un panel unificado para simplificar la gestión de redes convergentes en redes públicas y privadas multiacceso.

El programa Network as a Service (NaaS) permite un nuevo modelo operativo y financiero para que las empresas consuman soluciones y servicios de red suministrados mediante suscripción. Esto ofrece la opción de renunciar al modelo tradicional que requiere un gasto de capital inicial para los equipos de red. El programa NaaS permite a las empresas subcontratar elementos o la totalidad de sus operaciones de ciclo de vida a los expertos de RUCKUS y sus socios de canal, así como beneficiarse de los modelos de financiación de leasing tradicional o de hardware, como el servicio completo de CommScope Financial Services.

La nueva solución multiacceso público y privado (MAPP) se ofrece con NaaS y facilita el despliegue y funcionamiento de redes que aprovechan únicamente la telefonía móvil privada o como una red convergente que utiliza una combinación multiacceso de Wi-Fi®, IoT, cableado y telefonía móvil privada. La solución es ideal para empresas y socios que necesitan desplegar soluciones e telefonía móvil privadas para la fabricación inteligente y otras aplicaciones que se integran con su infraestructura de red IP existente permitiendo la aplicación de políticas comunes de seguridad, QoS y roaming en cada tecnología de acceso.

“Hoy en día, muchas empresas y proveedores de servicios buscan desplegar tanto redes Wi-Fi como 4G/5G para ofrecer el tipo adecuado de conectividad para el caso de uso adecuado”, señaló Chris DePuy, analista tecnológico y cofundador de 650 Group. “Y Como resultado, las soluciones convergentes impulsadas por IA, como RUCKUS One, son lo que el mercado está buscando. RUCKUS Networks está ofreciendo una solución única en este sentido, como una ventanilla exclusiva para la gestión de redes públicas y privadas de acceso múltiple con la capacidad de externalizar recursos tecnológicos y operativos a NaaS de RUCKUS Networks y su amplia red de socios de canal.”

“Nuestro nuevo conjunto de soluciones de redes convergentes impulsadas por IA, permite a nuestros clientes acelerar la transformación empresarial simplificando la implementación de redes públicas y privadas multiacceso; y capacita a nuestros socios para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente”, declaró Bart Giordano, senior vice president and segment president, Networking, Intelligent Cellular and Security Solutions CommScope. “Ahora, nuestros socios pueden centrarse en ofrecer los servicios y soluciones adecuados a los clientes, y los clientes pueden centrarse en tomar las decisiones más adecuadas para el futuro de su negocio.”

Greg Giles, vicepresidente de gestión de productos de RedViking, declaró: “RedViking entrega los mejores vehículos guiados automatizados del mundo con capacidades integradas de Industria 4.0. Para ello necesitamos una excelente solución inalámbrica privada. Aprovechando los productos y servicios de redes celulares privadas de RUCKUS Networks, podemos centrarnos en ofrecer las mejores soluciones de su clase, con la confianza de que CommScope nos respalda a la hora de ofrecer la conectividad sólida como una roca que esperan nuestros clientes.”

“La nueva plataforma RUCKUS One en la nube nos permite gestionar fácilmente redes empresariales convergentes a través de un panel de control unificado. Con RUCKUS One, ofrecemos cuadros de mando de KPI específicos tanto de TI como de negocio para muchos de nuestros clientes empresariales; como resultado, ahora nos reconocen como algo más que un socio empresarial de TI. Creemos firmemente que RUCKUS One nos permitirá ofrecer una solución flexible para una variedad de casos de uso para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas con sucursales. Además, la inteligencia artificial integrada en RUCKUS One nos ayuda a ofrecer nuestra garantía de tiempo de actividad”, señala Thomas Willems, arquitecto de soluciones de red de VanRoey, un proveedor belga líder en consultoría de TI y servicios gestionados.

La plataforma RUCKUS One está disponible en todos los mercados mundiales. Las soluciones NaaS y 4G/5G están disponibles de inmediato en Estados Unidos y llegarán pronto a los mercados mundiales. Para obtener más información, visite el sitio web de RUCKUS Networks.