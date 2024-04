Gerardo Romero sube a la dirección general de Ingram Micro México

Voceros del mayorista de tecnología con mayor participación de mercado en México, comunicaron a la prensa especializada que el corporativo promovió a Gerardo Romero, como el nuevo Executive Director, Managing Director México en Ingram Micro, luego de 25 años de carrera dentro de la compañía.

Reconocido en la industria por su profundo conocimiento del negocio y trato cercano con el canal TIC, Gerardo Romero asume la responsabilidad de liderar las operaciones en México, reportando de igual forma a Luis Férez, quien se enfocará de lleno en la estrategia regional de crecimiento para Latinoamérica.

En la trayectoria de Gerardo dentro del mayorista, resaltan diversos roles desde su ingreso en el año 2000, como Building and Facilities Manager, Process Engineering Manager, Export Services Manager, Director de Operaciones, Product Management & Marketing Director, Advanced Solutions Director y, más recientemente, Go To Market Director.

“El liderazgo de Gerardo ha sido fundamentales para alcanzar los objetivos de la compañía. Ha impulsado nuestra participación en el mercado y ha sido un ferviente promotor de la transformación digital, contribuyendo a la excelencia operativa, al crecimiento sostenible del negocio y a la mejora continua de la experiencia de nuestros clientes y socios de negocio. Estamos seguros de que su liderazgo continuará generando un gran impacto en esta nueva posición, manteniendo el crecimiento sostenible del negocio en México y promoviendo la evolución de la compañía hacia el futuro. Además, seguirá fomentando el desarrollo de nuestros talentos, aumentando nuestra participación en el mercado y capitalizando nuevas oportunidades de negocio”, resaltaron voceros de la compañía.