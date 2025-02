GenAI y ML, nuevos arquitectos de la banca en Latinoamérica. Imagina un mundo donde tu banco no sólo entiende tus necesidades financieras sino que las anticipa con precisión quirúrgica; un mundo donde las decisiones de crédito se toman en segundos, donde las empresas pueden anticipar sus necesidades de flujo de forma oportuna, donde los fraudes se detectan antes de que ocurran y cada interacción financiera esté diseñada exclusivamente para ti. En 2025, ese futuro ya no es ciencia ficción, es una realidad impulsada por la inteligencia artificial generativa (Generative AI) y el aprendizaje automático (Machine Learning).

Estas tecnologías no sólo están transformando la eficiencia operativa de las instituciones financieras, sino que están modificando las reglas del juego, creando ecosistemas más ágiles, personalizados e inclusivos. De hecho, actualmente casi un tercio de los presupuestos destinados a la transformación de la experiencia del cliente en los bancos se invierte en inteligencia artificial, aprendizaje automático y, en particular, en inteligencia artificial generativa. A medida que avanzamos en esta nueva era, la banca no será simplemente un servicio sino una experiencia fluida e interconectada, potenciada por la innovación tecnológica.

Automatización inteligente enfocada en la experiencia del cliente

Una de las aplicaciones más evidentes de la inteligencia artificial generativa es la automatización de procesos operativos complejos. Herramientas como los chatbots y asistentes virtuales avanzados no sólo permiten gestionar consultas de clientes en tiempo real, también son capaces de anticiparse a sus necesidades. Por ejemplo, un asistente digital puede analizar patrones de gasto y ofrecer recomendaciones sobre las finanzas personales, aumentando el valor agregado que los bancos ofrecen a sus clientes.

Durante 2025, la inteligencia artificial generativa seguirá impulsando la automatización en áreas críticas como la detección de fraudes. En América Latina, este uso de la IA representa un 25% del impacto total en el sector financiero. Algoritmos de machine learning pueden analizar grandes volúmenes de datos en segundos, identificando anomalías que podrían pasar desapercibidas en procesos tradicionales. Esto no únicamente protege a los consumidores, también refuerza la confianza en el sistema financiero.

Personalización hipersegmentada gracias al machine learning

Otra tendencia clave es el empleo del aprendizaje automático para lograr niveles más altos de personalización en los servicios financieros. Al analizar el comportamiento de los clientes y sus preferencias, las instituciones bancarias se vuelven capaces de crear ofertas diseñadas específicamente para cada segmento. Por ejemplo, las plataformas digitales pueden sugerir productos financieros adaptados al perfil de riesgo, edad, estilo de vida o metas financieras individuales.

En el ámbito del crédito, machine learning está revolucionando los modelos de evaluación de riesgo. En lugar de depender únicamente de datos históricos, los algoritmos ahora pueden considerar cientos de variables más relevantes y en tiempo real. Esto es particularmente importante en mercados emergentes, donde millones de personas aún carecen de acceso al crédito formal debido a prácticas de sistemas tradicionales que no consideran su realidad financiera actual.

Nuevas oportunidades en la convergencia de pagos

La IA generativa está facilitando la integración de múltiples rieles de pagos dentro de un ecosistema financiero más amplio. En la actualidad, las plataformas bancarias ya no son sistemas aislados; gracias a la interoperabilidad impulsada por la IA y tecnologías como Frame Banking, los clientes pueden gestionar cuentas, realizar pagos y monitorear inversiones, en un mismo lugar. La convergencia de rieles de pago permite que los bancos puedan brindar a sus clientes alternativas de pagos o recaudo a través de convenios con múltiples rieles de pagos de forma integrada, sin perder de vista la mirada centrada en el cliente, donde a través de la AI se pueda definir cuál es la mejor alternativa, dependiendo si lo que importa es el costo, el tiempo, los niveles de servicio, entre otras variables.

Además, esta convergencia está impulsando el crecimiento del concepto de finanzas embebidas (embedded finance). Por ejemplo, los consumidores pueden acceder a servicios financieros directamente desde plataformas de comercio electrónico o aplicaciones de transporte, eliminando barreras de los sistemas legado entre el consumo y la gestión financiera.

La inclusión financiera en comunidades emergentes

Una de las áreas donde estas tecnologías tienen mayor potencial en América Latina es en la inclusión financiera de comunidades rurales y marginadas. Hoy en día, más del 50% de las inversiones en tecnología financiera en la región están enfocadas en promover la inclusión financiera. Estas soluciones basadas en aprendizaje automático pueden identificar patrones de comportamiento financiero en poblaciones sin historial crediticio y ofrecerles productos diseñados específicamente para sus necesidades, tanto para las personas como para las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, en países como México o Colombia, las fintechs están utilizando Generative AI para desarrollar modelos de microfinanciamiento que consideran factores culturales y económicos locales. Esto no sólo impulsa el crecimiento económico de estas comunidades, sino que también reduce la dependencia de prácticas informales de crédito, que a menudo son abusivas.

Impacto ético y regulación: ¿Que desafíos hay en el horizonte?

A pesar de su potencial, la adopción de Generative AI y machine learning en la banca latinoamericana no está exenta de desafíos. La región enfrenta preguntas críticas sobre la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos y la necesidad de regulaciones que fomenten la innovación sin comprometer la seguridad de los usuarios.

En este sentido, los gobiernos y reguladores en la región ya están comenzando a establecer marcos legales que equilibren la innovación tecnológica con la protección de los derechos de los consumidores.

Por ejemplo, Brasil ha liderado el camino con la Ley General de Protección de Datos (LGPD), que establece estrictos estándares para el manejo de datos personales y promueve la transparencia en el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha implementado regulaciones específicas para las fintechs, fomentando la innovación mientras asegura la seguridad de los usuarios. Por su parte, Colombia está trabajando en la adopción de estándares internacionales para la regulación de tecnologías emergentes, mientras que Chile ha avanzado en la creación de un marco normativo para la protección de datos personales con un enfoque en la economía digital.

Un futuro prometedor, pero con responsabilidad

El impacto de la inteligencia artificial generativa y el machine learning en la banca de América Latina en 2025 es innegable. Estas tecnologías están redefiniendo la forma en que las instituciones financieras operan, así como en la manera en que interactúan con sus clientes, especialmente en una región con tanta diversidad y desigualdad.

El verdadero éxito de estas herramientas radica en su capacidad para cerrar brechas, empoderar a las comunidades desatendidas y transformar la relación entre las personas y sus finanzas. Con una implementación estratégica y responsable, América Latina puede liderar una revolución financiera que no sólo sea innovadora sino inclusiva y sostenible.

Pablo Pereyra Portugal, Chief Revenue Officer en 2innovate.