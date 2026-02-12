GeForce NOW lleva la potencia de GeForce RTX al gaming en PCs con Linux. A partir de compatibilidad con Ubuntu 24.04 en adelante, la nueva app ofrece una experiencia nativa fluida que se integra perfectamente con los flujos de trabajo de escritorio en Linux. Convierte sistemas Linux compatibles en auténticas máquinas de alto rendimiento con GeForce RTX, transmitiendo juegos de PC compatibles directamente desde la nube con resolución de 5K a 120 FPS, o 1080p a 360 FPS.

Los operadores pueden formar escuadra en Delta Force de Team Jade cuando se lance en la nube el próximo 3 de febrero, trayendo acción táctica de alto riesgo a casi cualquier dispositivo, sin necesidad de descargas.

Prepárate para jugar: la app nativa de GeForce NOW para PCs con Linux ya está disponible en beta, permitiendo que los escritorios Linux accedan directamente al poder de GeForce RTX desde la nube. Junto con esta expansión llegan diez juegos nuevos, incluyendo The Bard’s Tale IV: Director’s Cut y The Bard’s Tale Trilogy, perfectos para un fin de semana de gaming al máximo nivel.

Esta nueva app enfocada en escritorio va más allá de la experiencia previa en Linux, que estaba optimizada específicamente para Steam Deck, apuntando a resoluciones portátiles y hasta 1200p a 90 FPS. La app beta para Linux está pensada para PCs y laptops, ofreciendo una experiencia similar a la app de GeForce NOW en Windows y macOS.

Con GeForce NOW, el renderizado se hace en la nube, así que los juegos más exigentes corren sin problema, incluso en hardware antiguo. Vive cómo las tecnologías RTX, incluyendo ray tracing, NVIDIA DLSS 4 y más., hacen que los juegos cobren vida con rendimiento RTX 5080 desde la nube.

Las PCs y dispositivos Linux se suman a la familia de apps nativas de GeForce NOW, que ya incluye soporte para Windows, macOS, Chromebooks, dispositivos móviles, Smart TVs y más, desbloqueando gaming flexible y bajo demanda en cualquier lugar.

Un cuento desde la nube

La aventura llama dos veces con dos viajes legendarios de inXile Entertainment, llenos de ingenio, fantasía y uno que otro solo de laúd bien colocado.

Canta a todo pulmón, pelea sin miedo y supera a tus enemigos con puro carisma.

Prepárate para cantar, cortar y engañar en el salvaje mundo de Caith en The Bard’s Tale IV: Director’s Cut. Este RPG de exploración de mazmorras ofrece acertijos inteligentes, combates tácticos por turnos y humor muy al estilo bardo. Ya sea entonando canciones de batalla o encantando enemigos hasta rendirse, los jugadores vivirán una aventura como nunca antes.

Revive las canciones y el caos que lo iniciaron todo.

Además, regresa al origen de la saga con The Bard’s Tale Trilogy. Esta colección remasterizada revive el dungeon crawling clásico de la vieja escuela y su encanto burlón que lo empezó todo, ahora con jugabilidad más fluida y gráficos mejorados. Pura nostalgia envuelta en fantasía.

Hot off the Cloud

Una montaña, incontables momentos al borde del desastre.

Cairn es una aventura de supervivencia y escalada desarrollada por The Game Bakers, que pone a la escaladora profesional Aava frente a la implacable cara del Monte Kami, un coloso vertical que nadie ha logrado conquistar. Sistemas de escalada realistas, gestión de recursos y planificación de rutas convierten cada pared en un desafío tenso, casi como un rompecabezas, mezclando simulación detallada con narrativa atmosférica.

Además, también están disponibles los siguientes juegos: