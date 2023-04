Fuerza Laboral Distribuida Redefine Tecnología en México

Una nueva investigación global del último informe de SOTI, “When Work is Anywhere: Managing Technology’s Role in the Distributed Workforce”, revela que las organizaciones de atención médica, transporte y logística (T&L), almacenamiento y ventas minoristas están aumentando su inversión en nuevas tecnologías y dispositivos como respuesta al ascenso de la fuerza laboral distribuida.

A medida que se expande la fuerza de trabajo distribuida, las empresas deben administrar el alcance del lugar de trabajo, si quieren obtener la eficiencia y la productividad necesarias para seguir siendo competitivas. Esto requiere un mayor presupuesto, recursos y talento, que las organizaciones mexicanas están más que dispuestas a brindar. Algo que se puede constatar por los resultados del informe que muestran que el 75% de las empresas mexicanas ha aumentado el presupuesto y el tamaño de sus equipos de TI.

El Número de Dispositivos en el Campo Continúa Creciendo

Los avances en el Internet de las cosas (IoT), el comercio electrónico, la visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real y las comunicaciones críticas en todo el panorama global han dado como resultado un cambio sustancial hacia las operaciones distribuidas. Los profesionales de TI encuestados por SOTI indicaron un crecimiento sustancial en la cantidad de dispositivos que se implementaron en las empresas en el último año:

Global EE.UU Canadá México Reino Unido Alemania Francia Suecia Australia

Aumento 37% 48% 33% 32% 36% 30% 34% 29% 44%

La mezcla de dispositivos y soluciones digitales (smartphones, escáneres, dispositivos robustos, aplicaciones SaaS, etc.) en las organizaciones ha incrementado en el último año:

Global Salud Retail Transporte, Logística y Almacén Servicios Financieros Legal Manufactura Energía y Utilidades Educación Tecnología Otro

38% 36% 36% 34% 37% 29% 38% 36% 48% 39% 27%

Entre los países que indicaron un aumento de dispositivos mixtos en el último año, México es el tercer más alto con un 40%, con Australia (57%) y EE. UU. (46%) como los más altos.

Global EE.UU Canadá México Reino Unido Alemania Francia Suecia Australia

Aumento 38% 46% 29% 40% 35% 28% 32% 32% 57%

“Que en el último año México esté entre los tres primeros países con mayor aumento en la combinación de dispositivos habla de la fuerte transformación digital que están experimentando las industrias locales; sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Ante una mayor diversidad de aplicaciones, sistemas operativos (SO) y hardware, los expertos en TI enfrentan el desafío de administrar y controlar de manera eficiente estos equipos en la fuerza laboral distribuida,” dijo Michell Escutia, Director Comercial de SOTI LATAM.

Conforme Aumentan los Dispositivos y Datos, También lo Hacen las Amenazas

Como resultado del crecimiento en el uso de dispositivos, se recopilan, procesan y almacenan más datos que nunca, lo que impulsa la necesidad de seguridad y cumplimiento de la gestión de datos. Durante el último año, el 50% de las organizaciones mexicanas sintió la necesidad de un mejor control de acceso a los dispositivos para proteger la red de TI, mientras que el 27% aumentó el gasto en seguridad de tecnología móvil.

“Los administradores de TI enfrentan desafíos para configurar, actualizar y monitorear aplicaciones, sistemas operativos y dispositivos, lo que puede generar problemas de seguridad, ineficiencias y tiempo de inactividad de los equipos. Es importante asegurar que los empleados tengan acceso a dispositivos y recursos en todo momento para hacer su trabajo de manera efectiva, especialmente si se encuentran en ubicaciones remotas sin acceso a los expertos de TI”, dijo Escutia.

Los Procesos Obsoletos Amenazan las Ganancias de Productividad

La fuerza de trabajo distribuida ha estimulado la necesidad de adoptar tecnología en dos frentes: en la forma del propio dispositivo físico y en la gestión eficaz de todos los dispositivos. Si bien los flujos de trabajo digitales son cada vez más comunes, los flujos de trabajo divulgados manualmente continúan desempeñando un papel importante para las organizaciones.

Durante el último año, el informe encontró que el 26% de las organizaciones mexicanas (31% a nivel mundial) administra los flujos de trabajo comerciales manualmente en papel, mientras que el 46% (44% a nivel mundial) los administra manualmente por correo electrónico. Este enfoque no estructurado es de particular preocupación en el sector de la salud, donde es probable que los datos manuales estén relacionados con el paciente y, por lo tanto, no estén protegidos. El informe también encontró que el 60% de las organizaciones mexicanas (58% a nivel mundial) administra sus flujos de trabajo manualmente.

“La transición de flujos de trabajo manuales a digitales puede brindar una serie de beneficios importantes para las empresas en México, que incluyen una mayor eficiencia, costos reducidos, calidad mejorada, acceso a información en tiempo real y una mejora en la colaboración,” agrega Escutia, “También proporciona un mayor nivel de seguridad al manejar datos confidenciales de terceros, como datos de pacientes, información de pago del cliente o incluso su ubicación; esta es la razón por la que las soluciones de gestión son increíblemente importantes.”