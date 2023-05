Forcepoint extiende políticas de DLP

Forcepoint amplió su oferta SASE (Secure Access Service Edge) con el lanzamiento de Forcepoint Data Security Everywhere. Forcepoint está simplificando la administración de DLP empresarial en la nube, web y aplicaciones privadas y optimizando el cumplimiento dondequiera que los trabajadores híbridos almacenen, accedan y usen información confidencial.

La compañía también está lanzando al mercado Forcepoint ONE Insights que permite a los usuarios visualizar y cuantificar rápidamente el valor financiero de la eficacia de seguridad ofrecida por las soluciones de Forcepoint. La consola de visualización de Forcepoint ONE Insights presenta indicadores clave de rendimiento como adopción, protección de datos y amenazas, violaciones de políticas, rendimiento y riesgo.

“Los datos no son el nuevo petróleo, es el nuevo aire. Literalmente, hoy en día todo funciona con datos y nuestras vidas dependen de ello para subsistir. Antes, la protección de los datos requería una mezcla de soluciones puntuales. Forcepoint está tomando la iniciativa para resolver este problema con Forcepoint Data Security Everywhere”, dijo Manny Rivelo, CEO de Forcepoint. “Estamos brindando seguridad de datos en toda la empresa, además del poder y la flexibilidad de Forcepoint ONE SSE para mantener los datos seguros en todo momento, incluso después de acceder a ellos. La seguridad integral de los datos es una capacidad crítica dentro de nuestra solución SASE, que proporciona la visibilidad y el control que las organizaciones necesitan para proteger sus datos y simplificar la seguridad de Zero Trust”. Añadió Rivelo.

En dos años, los datos colectivos de la humanidad alcanzarán los 175 mil millones de terabytes, el número 175 seguido de 21 ceros. Estos datos incluyen todo lo que impulsa la vida cotidiana de las empresas y los consumidores. Las fuerzas de trabajo híbridas acceden y los utilizan en puntos finales dentro de los corporativos y en sus dispositivos personales, tales como teléfonos y tabletas para hacer su trabajo. Forcepoint Data Security Everywhere es una respuesta directa a la realidad de que la productividad empresarial depende de que las personas tengan la capacidad de usar los datos de una manera segura y eficiente en cualquier lugar donde el empleado se encuentre.

Al conectar Forcepoint Enterprise DLP a la plataforma Forcepoint ONE Security Service Edge (SSE), los clientes pueden extender una política de DLP empresarial nueva o existente, incluidos sus clasificadores avanzados, huellas digitales de datos y políticas de configuraciones a la web y la nube. Una política de seguridad unificada de Forcepoint protege los datos confidenciales en todos los canales, incluidos endpoints, sitios web, servicios en la nube, redes, correo electrónico y aplicaciones privadas. El enfoque de datos de Forcepoint va mucho más allá de la protección básica de datos que a menudo está integrada en las soluciones SASE. Al clasificar los datos y organizarlos en diferentes grupos en lugar de depender de patrones codificados, las políticas de seguridad de datos de Forcepoint se pueden escribir una vez y aplicarse en todas partes para manejar automáticamente nuevas instancias y tipos de datos confidenciales. Esta aplicación de extremo a extremo es ideal para organizaciones con aplicaciones basadas en la nube o fuerzas de trabajo distribuidas.

Beneficios clave de hacer cumplir la seguridad de los datos en todas partes:

La capacidad de agregar canales SSE de Forcepoint ONE a Forcepoint Enterprise DLP, protegiendo los datos en cualquier sitio web, aplicación en la nube y aplicaciones privadas basadas en la web.

Permite aplicar políticas DLP nuevas o existentes en los canales CASB, SWG y ZTNA.

Simplifica la administración de DLP al aprovechar más de 1.600 clasificadores, políticas y plantillas listas para usar, lo que permite una aplicación granular de los archivos.

Ofrece a los equipos de TI y centros de operaciones de seguridad (SOC) informes completos de incidentes e información forense desde una única consola de administración.

Forcepoint Data Security Everywhere está disponible de inmediato directamente desde Forcepoint y a través de la red global de socios de canal de la compañía.

Visualización de datos impulsada por IA con Forcepoint ONE Insights

Ampliando aún más las capacidades de valor agregado de Forcepoint ONE, a fines del segundo trimestre de 2023 la compañía presentará Forcepoint ONE Insights, anteriormente con nombre en código “Symphony”, que proporciona valor económico y análisis de seguridad avanzados para obtener información en tiempo real sobre el estado de seguridad de una organización.

La tecnología Forcepoint ONE Insights, incluida con todas las suscripciones de Forcepoint ONE, utiliza aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos de seguridad de múltiples fuentes, como el tráfico en la red, dispositivos de punto final y aplicaciones en la nube. Mediante la visualización de un vistazo, los equipos de seguridad pueden identificar amenazas potenciales rápidamente, lo que reduce el riesgo de violaciones de datos. También pueden ver en los paneles en tiempo real que muestran el valor económico y el ROI de su uso de Forcepoint ONE.