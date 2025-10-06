Firma Vorago con el mayorista Grupo CVA. La marca mexicana de equipos y accesorios de cómputo Vorago, firmó acuerdo de distribución con Grupo CVA, según informó voceros del mayorista a través de boletín de prensa a medios especializados.

Vorago cuenta con certificación ISO 9001:2015 para su línea de ensamble y oficinas corporativas en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, con más de 400 productos de audio, cómputo, electromovilidad, accesorios, energía, mochilas y gaming en su portafolio.

Audio: diademas, audífonos, bocinas, bafles y más.

Cómputo: PCs de escritorio, monitores, teclados, mouse, kits y componentes.

Tabletas: Tablets y tablets para niños.

E-Movilidad: Hoverboards y scooters.

Accesorios: Cables, cargadores, adaptadores, lectores, presentadores, mouse pad, redes y limpieza.

Energía: UPS, reguladores, fuentes de poder y power banks.

Mochilas: Ejecutivas, sport, de viaje y básicas.

Gamer: Periféricos, accesorios, audio, sillas y fuentes.

“Gracias a sus alianzas estratégicas con marcas globales como Intel y AMD, Vorago impulsa soluciones que cubren diversas verticales como hogar, oficina, gaming, educación y gobierno, manteniendo su misión de desarrollar productos tecnológicos de calidad y vanguardia, accesibles para cualquier usuario”, aseguraron voceros de ambas empresas.