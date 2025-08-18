Finastra y NTT DATA amplían servicio Lending Cloud. Finastra anuncia la ampliación de su larga colaboración con NTT DATA. Esta colaboración respaldará el servicio Lending Cloud Service de Finastra, reforzando la prestación de servicios gestionados para instituciones financieras en las regiones MAAP (Oriente Medio, África y Asia-Pacífico) y LATAM (América Latina).

Las instituciones financieras de estas regiones se beneficiarán de implementaciones más rápidas, una automatización más inteligente y una experiencia crediticia más ágil. NTT DATA liderará ahora la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones para el servicio Lending Cloud de Finastra, impulsando la escalabilidad, la estandarización y la eficiencia operativa en toda la plataforma.

“Se trata de una evolución natural de nuestra relación con NTT DATA, un socio que comprende profundamente nuestro panorama tecnológico y comparte nuestra visión de ofrecer servicios de préstamos de primera clase basados en la nube”, afirmó Andrew Bateman, vicepresidente ejecutivo de Préstamos de Finastra. “Al asociarnos con una empresa que conoce nuestra arquitectura y nuestros modelos operativos, podemos acelerar la incorporación de clientes y proporcionar un servicio resistente y de alto desempeño”.

David Gold, vicepresidente de Servicios en la Nube y Modernización de TI de NTT DATA, añadió: “Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con Finastra como parte de una visión estratégica más amplia. Nuestra experiencia en entornos financieros a gran escala nos sitúa en una posición idónea para ayudar a Finastra a ofrecer servicios en la nube altamente automatizados y fiables a los bancos de estas regiones. Esta colaboración reúne innovación y excelencia operativa para transformar la experiencia bancaria”.

La solución desarrollada conjuntamente incluye herramientas integradas para medir, informar y cumplir los compromisos de nivel de servicio. Para NTT Data, la asociación también representa una oportunidad estratégica para ampliar su cartera de productos, con una estrategia conjunta de comercialización ya en marcha para escalar la solución y ampliar su impacto en todo el sector de los servicios financieros.

Esta decisión reviste especial importancia para los mercados de APAC, donde se está acelerando el ritmo de transformación de los servicios financieros en la nube. Según la reciente encuesta “Financial Services State of the Nation” de Finastra, más de una cuarta parte (27%) de las instituciones financieras de todo el mundo han mejorado o implantado soluciones en la nube en el último año. En APAC, países como Vietnam (56%), Hong Kong (46%) y Singapur (44%) lideran la modernización de sus operaciones. Estos mercados han reconocido que la mejora de las capacidades en la nube y la adopción de tecnologías basadas en API no son sólo ventajas estratégicas, sino esenciales para seguir siendo competitivos.

La asociación ampliada entre Finastra y NTT está bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de infraestructuras de préstamos modernas, compatibles y escalables en todo el dinámico panorama financiero de APAC y LATAM. También refuerza el liderazgo de Finastra en servicios gestionados, su compromiso de poner las necesidades del cliente en primer lugar, y su ambición de ofrecer soluciones nativas en la nube a nivel mundial con mayor velocidad y agilidad.