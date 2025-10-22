FICO Forum México 2025, encuentro de innovación bancaria. FICO Forum México 2025 concluye que las empresas están acelerando su transformación digital, aprovechando la inteligencia artificial (IA), la hiperpersonalización y la comunicación omnicanal, así como para profundizar en las nuevas tecnologías que están moldeando el futuro del sector bancario y financiero.

El evento contó con la participación de José Augusto Gabizo, Vicepresidente y gerente general de FICO para Latinoamérica y El Caribe, y Gilma Díaz, Country Manager para Mexico y directora de FICO para la región Norte, entre otros reconocidos profesionales de la compañía y ponentes invitados.

En medio de oportunidades para el networking, demostraciones de tecnología y paneles con clientes, ejecutivos de FICO, de la firma analista Forrester Research y de empresas destacadas en el mercado mexicano, ofrecieron un amplio programa de conferencias que abordó estrategias relevantes, como la originación de nueva generación, la prevención avanzada de fraudes, las evaluaciones inteligentes de riesgo, la gestión eficiente de cobranzas y más.

Innovación: una vez más, invitada especial en FICO Forum México

El evento fue el escenario ideal para presentar y lanzar FICO® Marketplace en México, un innovador centro digital diseñado para conectar a las organizaciones con proveedores líderes de datos y análisis, brindándoles fácil acceso a información, herramientas de optimización, modelos de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), y conjuntos de reglas para la toma de decisiones, de forma que las empresas puedan acelerar su camino hacia la inteligencia empresarial. Entre todo lo que los usuarios de FICO® Platform pueden hacer con FICO Marketplace, destaca lo siguiente:

Desbloquear el valor de los datos más rápido, al reducir a la mitad el tiempo necesario para acceder, validar e integrar nuevas fuentes de datos.

Mejorar la colaboración con su arquitectura API abierta, que facilita abordar una amplia gama de casos de uso entre diferentes agentes de decisión.

Optimizar la experiencia del cliente, al obtener una visión integral de cada cliente, lo que les permite desarrollar soluciones inteligentes innovadoras y capacidades analíticas derivadas de la colaboración en el sector.

“FICO Marketplace acelera la innovación y facilita que las empresas generen resultados comerciales óptimos a partir de información inigualable y valor predictivo. El ecosistema que complementa los datos internos incluye proveedores, líderes en diferentes áreas que se unen para formar una fuente de datos extremadamente valiosa”, afirmó Walla Oriqat, Directora de Crecimiento y Compromiso del Marketplace en FICO. “Este enfoque disruptivo se traduce, para los clientes, en una exploración y experimentación ágil y profunda, lo que permite implementaciones más precisas e inmediatas”, añadió.

Otro concepto tecnológico abordado en el FICO Forum México 2025 fue el lanzamiento de los Modelos de Lenguaje Enfocados (FLMs, por sus siglas en inglés) de FICO, diseñados para realizar tareas lingüísticas específicas de forma eficiente. A diferencia de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), éstos se centran más en casos de uso específicos y son menos complejos, pues se construyen con parámetros más específicos y, por lo general, con datos de entrenamiento más enfocados.

Un modelo de lenguaje enfocado (FLM), como los SLMs, permite el uso responsable de la IA Generativa (GenAI), al brindar transparencia y control sobre datos apropiados y de alta calidad. El FLM resultante puede ir acompañado de una puntuación de confianza con cada respuesta, lo que facilita la operacionalización de GenAI basada en riesgos.

“Un modelo más enfocado trae beneficios como una creación, implementación y gestión más rentables, así como un mejor desempeño y una mayor adaptabilidad, una combinación que optimiza la eficiencia y la experiencia del usuario”, destacaron José Augusto Gabizo y Gilma Díaz. “El enfoque de FICO para el uso responsable de GenAI comienza con los FLMs, porque un alto nivel de especificidad garantiza la selección de datos adecuados, de alta calidad y relevantes.”

Ahora es crucial que las organizaciones bancarias lideren su evolución tecnológica con responsabilidad e innovación. Eventos como FICO Forum México demuestran su valor al proponer un camino hacia el futuro de los servicios financieros, basado en inteligencia e innovación tecnológica, priorizando la experiencia del cliente.