Este San Valentín, Kingston invita a enamorarse de nuevo de tu PC. Febrero es el mes del amor, y para millones de gamers y creadores de contenido en México, ese amor también se refleja en la pasión por su setup. Mientras algunos celebran el 14 de febrero con regalos tradicionales, existe una comunidad que entiende que el mejor regalo es mejorar el rendimiento de lo que más usan: su equipo.

Cada vez son más las parejas que juegan juntas, los amigos que construyen sus PC lado a lado, y los creadores que colaboran en proyectos conjuntos. Esta tendencia ha generado una nueva forma de expresar afecto: a través de upgrades que mejoran la experiencia digital compartida.

Sin embargo, muchos usuarios siguen trabajando con equipos que no están optimizados. Tiempos de carga lentos, renderizados que toman horas, y sesiones de gaming interrumpidas por falta de rendimiento son problemas que impactan no solo la productividad, sino también el tiempo de calidad que se puede compartir con otros.

Ahí es donde Kingston se posiciona como la solución ideal. Incrementar la memoria RAM de tu PC es la mejor opción para resolver esta situación. Con productos como Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, los usuarios pueden no solo mejorar significativamente el rendimiento de sus sistemas sino también beneficiarse con su elegante diseño y capacidad RGB.

Más memoria RAM se traduce en mejor desempeño al realizar múltiples tareas. Ya sea jugando y haciendo streaming al mismo tiempo, trabajando con varias aplicaciones abiertas, o editando contenido multimedia, contar con mayor capacidad de memoria permite que el sistema responda de forma ágil, sin comprometer la experiencia del usuario.

Kingston FURY Renegade DDR5 RGB mejora el rendimiento y estilo de tu máquina. La memoria ultrarrápida ofrece UDIMMs de 8000MT/s, CUDIMMs de 8800MT/s y usa software FURY CTRL ofreciendo 18 efectos de iluminación RGB personalizables.

En el marco de San Valentín, Kingston invita a los gamers y creadores de contenido a celebrar su pasión con un upgrade que realmente marque la diferencia. Porque el amor propio también se demuestra invirtiendo en las herramientas que potencian nuestro talento y nos permiten compartir mejores experiencias con quienes nos rodean.

Cristina Carbajal, Gerente General de Kingston México