Equinix presenta su infraestructura de IA distribuida. En el marco de su magno evento AI Summit, Equinix presentó los detalles de su Infraestructura de IA Distribuida, un movimiento estratégico enfocado en impulsar la próxima ola de innovación en IA, incluyendo la IA con agentes.

El anuncio incluye una nueva estructura troncal preparada para respaldar las implementaciones de IA distribuida, un laboratorio global de soluciones para probar nuevas soluciones y Fabric Intelligence para un mejor soporte de las cargas de trabajo de próxima generación para las empresas.

Mientras las empresas continúan buscando cómo implementar herramientas de IA de próxima generación, como los agentes de IA, es necesario replantear su arquitectura de TI actual. La IA Distribuida de Equinix se diseñó desde cero para soportar la escala, la velocidad y la complejidad de los sistemas inteligentes modernos, incluyendo la evolución de modelos estáticos a una IA autónoma y agente, capaz de razonar, actuar y aprender de forma independiente.

A diferencia de las aplicaciones tradicionales, la IA es inherentemente distribuida, con requisitos de infraestructura específicos para el entrenamiento, la inferencia y la soberanía de los datos. Satisfacer estas necesidades requiere un nuevo tipo de infraestructura: distribuida globalmente, profundamente interconectada y diseñada para un rendimiento a escala.

Con una red totalmente programable y optimizada para IA que conecta más de 270 centros de datos en 77 mercados, Equinix se encuentra en una posición privilegiada para unificar estos entornos en todas las geografías, permitiendo que los sistemas inteligentes funcionen de forma fiable, segura y donde sea necesario.

“Esta es la infraestructura que la IA estaba esperando”, afirmó Jon Lin, Chief Business Officer de Equinix. “A medida que la IA se vuelve más distribuida y dinámica, el verdadero desafío reside en conectarlo todo de forma segura, eficiente y a gran escala. Ahí es donde entra Equinix. Nuestra plataforma global proporciona la conectividad ilimitada que las empresas necesitan para acercar los datos y la inferencia a los usuarios, desbloquear nuevas capacidades y acelerar la innovación dondequiera que surja la oportunidad”.

Anuncios destacados del AI Summit de Equinix

Fabric Intelligence:

Una capa de software que mejora Equinix Fabric®, un servicio de interconexión global bajo demanda, con conocimiento y automatización en tiempo real para cargas de trabajo de IA y multicloud.

Disponible en el primer trimestre de 2026, Fabric Intelligence se integra con herramientas de orquestación de IA para automatizar las decisiones de conectividad, aprovecha la telemetría en vivo para una visibilidad profunda y ajusta dinámicamente el enrutamiento, la segmentación para optimizar el rendimiento y simplificar las operaciones de red. Al hacer que la red responda a las demandas de la carga de trabajo, Fabric Intelligence ayuda a las empresas a reducir el esfuerzo manual, acelerar la implementación y mantenerse al día con la escala y la velocidad de la IA.

Laboratorio de Soluciones de IA en las instalaciones del Centro de Validación de Soluciones de Equinix®:

Equinix lanza a nivel global un Laboratorio de Soluciones de IA en 20 ubicaciones en 10 países, una infraestructura que ofrece a las empresas un entorno dinámico para colaborar con socios líderes en IA.

Disponible desde hoy, las empresas pueden usar el Laboratorio de Soluciones de IA para conectarse al amplio ecosistema de socios de IA de Equinix. Esta colaboración puede ayudar a minimizar los riesgos de la adopción de IA, a co-innovar soluciones y a avanzar más rápido de la idea a la implementación operativa de IA.

Expansión del ecosistema de IA de Equinix:

Hoy Equinix cuenta con uno de los ecosistemas de IA más completos e independientes del sector, con más de 2,000 socios en todo el mundo, lo que facilita el descubrimiento y la acción de los servicios de inferencia de IA de última generación gracias a la nueva Fabric Intelligence.

Ofrece a las empresas acceso a tecnología de vanguardia, incluyendo la plataforma GroqCloud™ disponible en el primer trimestre de 2026, para permitir el acceso directo y privado a plataformas de inferencia de vanguardia sin necesidad de compilaciones personalizadas, de modo que puedan conectar y escalar servicios de IA más rápidamente con un rendimiento y una seguridad de nivel empresarial.

Con la infraestructura de IA distribuida de Equinix, las empresas podrán respaldar casos de uso como la toma de decisiones en tiempo real para el mantenimiento predictivo en la fabricación, la optimización dinámica del comercio minorista y la detección más rápida del fraude en los servicios financieros. Al habilitar la IA en el Edge y en todas las regiones, Equinix ayuda a las organizaciones a ejecutar cargas de trabajo de IA escalables, compatibles con las normativas y de baja latencia dondequiera que se necesiten. Se espera que estos productos estén disponibles en el primer trimestre de 2026.

“Las empresas que no adopten una estrategia de IA distribuida se encontrarán en desventaja competitiva en un mundo cada vez más inteligente y automatizado”, afirmó Dave McCarthy, vicepresidente de Investigación de Servicios de Nube y Edge, Investigación de Infraestructura Mundial de IDC. “La plataforma de Equinix acelera esta transición al ofrecer acceso instantáneo a la infraestructura de IA, conectividad en la nube de baja latencia, mayor privacidad de datos y proximidad a los usuarios, todo dentro de un ecosistema de socios completo y neutral”.

“A medida que la IA evoluciona del entrenamiento centralizado a la inferencia distribuida, las organizaciones necesitan una infraestructura que permita un acceso rápido y fiable a la computación en todas las regiones”, afirmó Ian Andrews, director de Ingresos de Groq. “GroqCloud, junto con la plataforma de Equinix, permite a las empresas ejecutar cargas de trabajo de IA más cerca de donde se generan los datos, lo que mejora la capacidad de respuesta y simplifica las operaciones a escala”.