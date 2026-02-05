Epson mejora su señalización digital en Latinoamérica. En un mundo digitalizado, las paredes, los vehículos y las vitrinas se convierten en los nuevos lienzos para contar historias memorables. La señalización ha dejado de ser solo un indicador para evolucionar hacia una forma de arte y de comunicación estratégica que define la experiencia de una marca en el mundo físico. En medio de esta revolución visual, Epson se posiciona como el aliado que permite a las empresas no solo participar, sino también liderar esta transformación.

Desde publicidades en exteriores resistentes hasta la comunicación visual en interiores de tiendas, las soluciones de impresión para señalización de Epson convierten cada superficie en una oportunidad para conectar e impactar.

Con un ecosistema tecnológico diverso en Latinoamérica, el objetivo es guiar a cada creador, desde el publicista hasta el diseñador de interiores, hacia la tecnología precisa que su visión demanda, permitiendo que cada mensaje no solo sea visto, sino también sentido.

Una herramienta para cada historia

Una valla publicitaria expuesta a la intemperie cuenta una historia distinta de la de un delicado mural resguardado en una boutique de lujo. Por ello, el portafolio de Epson está diseñado en base a tres tipos de tecnologías:

Serie S – Solvente: Es la tecnología indispensable para gráficos y señalización de exterior e interior de alto impacto. Diseñada para marcas que requieren la máxima durabilidad, la Serie S ofrece colores intensos y vibrantes con una resistencia superior. Esto permite que aplicaciones como la rotulación vehicular y las publicidades en exterior duren un largo plazo, manteniendo la audacia de su mensaje desde la instalación hasta el último día. Esta es la plataforma de impresión que inspira la confianza de que las historias de marca perduren.

Serie R – Resina: Diseñada para dar vida a espacios comerciales, corporativos y de hospitalidad, la Serie R se convierte en la protagonista en interiores. Su precisión cromática y calidad de impresión entregan resultados excepcionales en cada aplicación: desde murales y papel tapiz personalizado, hasta señalización detallada en el punto de venta o gráficas promocionales para fachadas y vitrinas. Gracias a sus tintas de bajo olor, resistentes y de secado instantáneo, permite transformar un espacio en cuestión de horas, con acabados que reflejan la identidad de marca con fidelidad. Una solución que combina productividad, versatilidad, y una experiencia visual superior en tu entorno.

Serie V – UV Cama Plana: ¿Qué ocurre cuando el soporte ya no es papel, sino madera, acrílico, metal, vidrio o prácticamente materiales rígidos? La Serie V es la solución para quienes se niegan a poner límites a la creatividad y no se limitan al material. Esta tecnología permite imprimir directamente sobre diversos tipos de superficie rígida, añadiendo texturas, relieves y acabados brillantes o mates. Es la puerta de entrada a la señalización táctil, a los objetos promocionales que se sienten únicos, convirtiendo ideas audaces en objetos tangibles.

Más allá de la tinta: un ecosistema inteligente

“La señalización dejó de ser solo un indicador para convertirse en una experiencia. Es la primera impresión de una marca ante su cliente”, afirma Fabián Calapaqui, Product Manager. “Estamos brindando a las empresas de América Latina las herramientas para que sus ideas cobren vida en el mundo físico, permitiendo que elijan la herramienta adecuada para cada creación”, agregó.

Para facilitar una gestión eficiente y continua de la producción, Epson ofrece un ecosistema inteligente que integra su software Epson Edge Print Pro y la plataforma en la nube Epson Cloud Solution PORT. Esta combinación permite centralizar el control de flotas de impresoras, supervisar el estado de producción en tiempo real y mantener una calidad de color constante en cada proyecto, desde prácticamente cualquier lugar, siempre que se cuente con conexión a internet.

Con esta visión, Epson no solo se adapta a las tendencias, sino que se consolida como un aliado estratégico para las empresas que buscan dejar una marca imborrable en el paisaje visual de América Latina.

Acerca de las soluciones de señalización Epson

La línea de impresoras de señalización SureColor de Epson se compone de las series S (ecosolvente), R (resina) y V (UV), cada una de ellas desarrollada para distintas aplicaciones y sustratos. Todos estos equipos utilizan la tecnología de cabezal de impresión PrecisionCore y tintas especializadas para cada serie. Esto permite a los profesionales del sector gráfico producir una amplia gama de impresiones para comunicación visual, rotulación y decoración, y así responder a las diversas necesidades del mercado.