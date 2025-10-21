En marketing, Ingram Micro apuesta por especialización, datos y automatización. Ingram Micro México anunció el nombramiento de Karla López Alonso como su nueva gerente de Mercadotecnia, que busca marcar una nueva etapa en la visión de marketing del mayorista.

El mayorista presentó a su nueva estratega de mercadotecnia ante la prensa especializada, quien cuenta con casi 20 años de experiencia en tecnología, ciberseguridad y distribución de TI en América Latina.

En conferencia de prensa, Karla López confirmó que asume el reto de liderar una transformación basada en datos, automatización y especialización de canal. Ella tendrá a su cargo la definición e implementación de la estrategia de marketing para México, alineada con los objetivos comerciales y con el nuevo enfoque de Ingram como un mayorista de plataformas habilitadoras del canal.

“Buscamos que nuestra visión para el área de marketing esté alineada con la estrategia de negocio de la compañía, generando un impacto real para nuestros partners y fabricantes”, declaró López en conferencia de prensa con medios especializados.

De mayorista tradicional a plataforma inteligente

La llegada de Karla López se enmarca en un contexto de cambio profundo para Ingram Micro México, que ha apostado por evolucionar de un modelo de mayorista transaccional hacia un modelo de plataforma digital con servicios de valor añadido. Una pieza clave en esa transformación es Xvantage, la herramienta propia de la compañía que integra automatización, inteligencia artificial y analítica en tiempo real para socios, clientes y fabricantes.

Karla será la encargada de impulsar el uso de Xvantage como parte fundamental de las acciones de marketing, tanto para habilitación de socios como para generación de demanda, ejecución de campañas y medición de retorno sobre la inversión.

“El diferenciador de Ingram es ser un mayorista de plataformas. Vamos a aprovechar al máximo las oportunidades que Xvantage ofrece para mejorar las operaciones de nuestros clientes. Pues para ser competitivos y rentables hay que agregar valor a los partners. Por ello, habrá un foco en Xvantange, con información de valor para las marcas y los canales, con una estrategia de comunicación de ventas cruzadas “crosselling”, especialización y colaboración… Porque la transaccionalidad también debe desarrollarse con especialización para competir en tecnologías y tendencias, como ciberseguridad, IA y nube híbrida, bajo en plataformas que acelerarán este proceso.”

Nuevas prioridades: datos, especialización y resultados

De acuerdo con la nueva gerencia, el área de marketing se orientará a un modelo más analítico, automatizado y medible, donde cada acción esté alineada con métricas de negocio. La generación de demanda ya no será solo una cuestión de branding, sino de impacto directo en ingresos.

Además, la estrategia buscará impulsar una mayor especialización en el canal. El foco estará en áreas de alto valor como ciberseguridad, nube híbrida e inteligencia artificial, alejándose del modelo puramente transaccional que ha caracterizado históricamente a la distribución de TI.

Entre sus objetivos inmediatos, se incluye el reclutamiento de nuevos socios de canal y la habilitación continua de los actuales, además de fomentar colaboraciones estratégicas entre partners complementarios.

El respaldo de la dirección general

Gerardo Romero, director general de Ingram Micro México, destacó la importancia del nombramiento como parte de una evolución operativa clave para el negocio: “Karla liderará el área de marketing para aprovechar esta información a favor de nuestros partners y fabricantes, potenciando la generación de demanda y la eficiencia de nuestras operaciones.”

En un año descrito como “complicado” para el sector, Romero reconoció retos que se han tenido que enfrentar, como la situación geopolítica en el mundo, los aranceles del gobierno de Estados Unidos, las guerras en Ucrania y Gaza, entre otros. Sin embargo, el directivo aseguró que la empresa llegará a la cuota y metas proyectadas por el corporativo este año.

“Hemos logrado mantener un desempeño positivo gracias a la diversificación de nuestro portafolio y el impulso de soluciones de valor; por ejemplo, Cloud sigue creciendo doble dígito. Además, hemos recuperado mercado de transaccionalidad en cómputo e impresión, y nuestra plataforma xVantage ayuda a eficientar procesos y reducir costos. Y ahora, con esta nueva dirección en marketing, la compañía busca consolidar su posición como líder del mercado y partner estratégico tanto para fabricantes como para el canal.”