El futuro de la seguridad está en el software. En un momento en que las amenazas digitales evolucionan constantemente, Axis Communications reafirma su liderazgo en innovación al ofrecer uno de los programas de soporte de software más robustos del sector de la seguridad física. Su compromiso no solo prolonga la vida útil de los dispositivos, sino que también garantiza la protección y eficiencia operativa a largo plazo.

A diferencia de otras marcas que priorizan la garantía del hardware, Axis reconoce que el verdadero valor está en el soporte de software. A través de su sistema operativo AXIS OS, la compañía ofrece actualizaciones continuas, correcciones de errores, nuevas funciones y parches de seguridad durante un periodo de entre 8 y 12 años, mucho más allá de la cobertura tradicional de hardware de cinco años.

Este enfoque permite que cámaras, intercomunicadores, altavoces y sistemas de control de acceso mantengan su rendimiento y seguridad frente a las crecientes exigencias normativas. Además, Axis implementa modelos de soporte adaptables, como la pista activa y la pista de soporte a largo plazo (LTS), para que cada cliente elija el equilibrio ideal entre innovación y estabilidad.

Otro punto clave es la transparencia y trazabilidad del software. Axis publica una lista de materiales de software (SBOM) en sus sitios de soporte, ofreciendo información detallada sobre los componentes utilizados. Esto permite a los clientes identificar vulnerabilidades, cumplir con normativas internacionales como la ETSI EN 303 645 y prepararse ante posibles amenazas cibernéticas con rapidez y precisión.

Con iniciativas como el Axis Trust Center y la divulgación pública de las fechas de finalización del soporte de software, la compañía consolida un nuevo estándar en responsabilidad tecnológica. Axis Communications demuestra que el soporte de software no es un complemento, sino el pilar fundamental para la seguridad, la sostenibilidad y la confianza en los sistemas conectados.