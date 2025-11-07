Dell muestra el futuro de la inteligencia artificial. En el marco del Dell Technologies Forum 2025, Dell Technologies presentó las más recientes innovaciones que están transformando la forma en que las organizaciones adoptan la inteligencia artificial (IA) y modernizan sus centros de datos y espacios de trabajo.

Durante la ceremonia de bienvenida al Forum, Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, expresó su agradecimiento a clientes, socios de negocio y aliados estratégicos, a quienes reconoció como actores clave en la transformación digital y el desarrollo tecnológico del país.

Aguilar destacó el momento histórico que vive la humanidad con la revolución de la IA y subrayó el papel protagónico de Dell en este proceso. “Durante años hemos hablado del potencial de la inteligencia artificial. Hoy, ese potencial es una realidad. La IA ha dejado de ser un experimento para convertirse en el corazón de las operaciones empresariales. La pregunta ya no es si la IA transformará su negocio, sino qué tan rápido puede escalarla para obtener resultados reales”, señaló.

Por su parte, Kyle Dufresne, vicepresidente senior del Grupo de Soluciones para Clientes en Dell, profundizó en los tres pilares fundamentales que guiaron el Forum de este año: Inteligencia Artificial, Centros de Datos y Multicloud, así como el Lugar de Trabajo Moderno. Destacó las grandes oportunidades que estos ejes estratégicos representan para las organizaciones que buscan acelerar su transformación digital y maximizar su competitividad en un entorno cada vez más impulsado por la tecnología.

Durante el evento también se presentó el informe “Estado actual de la inteligencia artificial y el rol de su regulación en el futuro de México”, elaborado por IDC, el cual ofrece un panorama detallado sobre la adopción y el impacto de la IA en el país. El documento revela que las inversiones en inteligencia artificial impulsadas por organizaciones de todos los sectores en México alcanzarán los 44,588 millones de pesos en 2025.

Los principales casos de uso se concentran en la prevención de amenazas y fraudes, la planificación logística y la atención a clientes. Asimismo, el 63% de los líderes de TI afirma haber implementado ya iniciativas de IA; sin embargo, solo el 11% ha realizado inversiones significativas en este ámbito. El informe también destaca que el 67% de las empresas considera que la IA generativa ha ampliado sus canales de atención al cliente, mientras que el 50% reconoce que ha facilitado la creación de nuevas fuentes de ingreso y mejorado la productividad de los empleados.

En el Forum de este año se abordaron en profundidad tres pilares estratégicos: Inteligencia Artificial, Centros de Datos y Multicloud, además del Lugar de Trabajo Moderno.

Inteligencia Artificial: Dell AI Factory, un framework de Tecnología

La Dell AI Factory continúa cumpliendo su promesa de hacer que la implementación de la inteligencia artificial (IA) sea más simple, eficaz y accesible para las organizaciones. Este avance es posible gracias a un portafolio integral de soluciones, infraestructura y herramientas diseñadas específicamente para cargas de trabajo de IA, junto con un ecosistema abierto que permite obtener resultados rápidos, repetibles y escalables. Actualmente, más de 3,000 clientes de Dell en todo el mundo ya se están beneficiando de esta solución.

Dell impulsa soluciones optimizadas para IA con servidores PowerEdge y GPUs NVIDIA, ofreciendo un rendimiento superior para cargas de trabajo de entrenamiento, inferencia y análisis.

Entre las experiencias destacadas en el forum se incluyeron:

AI Services: demos interactivos, gamificados y encuestas de preparación para IA.

Dell AI Data Platform: una plataforma abierta y segura para procesar grandes volúmenes de datos.

AI in Action: historias reales de éxito con IA en distintas industrias.

AI Solutions: portafolio de soluciones diseñado para cada necesidad empresarial.

Centro de Datos Moderno y Multicloud

El motor de la inteligencia artificial son los datos, y en la actualidad, los datos propios se han convertido en un diferenciador estratégico para las organizaciones. Dell Technologies innova de manera constante para ayudar a las empresas a maximizar el valor de su información y potenciar sus estrategias basadas en IA.

Asimismo, la compañía reconoce que la seguridad es un elemento fundamental, por lo que lidera los esfuerzos en ciberresiliencia mediante el desarrollo de herramientas y soluciones que protegen los entornos digitales frente a las amenazas emergentes.

Entre las principales soluciones presentadas se encuentran:

PowerEdge, servidores diseñados para acelerar cargas de trabajo de IA.

PowerProtect, para proteger datos críticos ante amenazas cibernéticas.

Dell Private Cloud, compatible con VMware, Nutanix y Red Hat.

Dell NativeEdge, que permite una gestión centralizada en el edge con hasta 79% menos tiempo de administración.

Espacio de Trabajo Moderno y PCs con IA integrada

El poder de la inteligencia artificial (IA) está expandiéndose más allá del centro de datos y llegando al borde (edge), donde se generan los datos y ocurre el trabajo. Dell Technologies impulsa esta evolución con la Dell Pro Max Plus, una PC equipada con una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) de grado empresarial que incorpora capacidades de IA avanzadas, permitiendo a los colaboradores innovar con mayor velocidad, eficiencia y seguridad.

Para fortalecer este ecosistema y mejorar los espacios de trabajo, Dell ofrece además accesorios de vanguardia: monitores con resolución 4K y confort visual, Dell Earbuds, los primeros certificados por Microsoft Teams Open Office, y Windows 11 con funciones potenciadas por IA para optimizar los flujos de trabajo.