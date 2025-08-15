Dell AI Data Platform ayuda a potenciar datos para IA. Dell anuncia actualizaciones en la Dell AI Data Platform para ayudar a los clientes a ofrecer mejor soporte a todo el ciclo de vida de las cargas de trabajo de IA, desde la ingesta y transformación hasta la inferencia de agentes y la recuperación de datos potenciados por IA.

Los datos corporativos son masivos, crecen rápidamente y cada vez más son datos no estructurados; sin embargo, actualmente solo una fracción de ellos se utiliza por medio de la IA generativa. Con el aumento de las cargas de trabajo, las organizaciones necesitan una infraestructura que simplifique la preparación de datos, unifique el acceso entre silos y ofrezca un rendimiento corporativo de extremo a extremo.

Las últimas actualizaciones de la Dell AI Data Platform mejoran la ingesta, transformación, recuperación y rendimiento computacional de datos no estructurados, acelerando el desarrollo y la implementación de IA. Esto transforma grandes volúmenes de datos en inteligencia confiable y de alta calidad en tiempo real para IA generativa.

Acelerando la inferencia y el análisis de IA

La Dell AI Data Platform ayuda a los clientes a pasar rápidamente de la fase de experimentación a la producción de IA, automatizando la preparación de datos.

En el núcleo de la arquitectura de la Dell AI Data Platform están las capacidades especializadas de almacenamiento y datos, que conectan agentes de IA con datos corporativos de alta calidad. Juntas, la Dell AI Data Platform y el diseño de referencia de la NVIDIA AI Data Platform ofrecen una solución validada y acelerada por GPU que integra almacenamiento y datos con computación, red y software de IA acelerados por NVIDIA, potenciando sistemas de IA generativa.

El nuevo motor de datos no estructurados, parte de la Dell AI Data Platform, está diseñado para proporcionar acceso seguro y en tiempo real a conjuntos de datos no estructurados a gran escala para inferencia, análisis y búsqueda inteligente. Este motor, habilitado por una nueva colaboración con Elastic, líder en soluciones de búsqueda open source con IA, ofrecerá capacidades avanzadas de búsqueda vectorial, recuperación semántica y búsqueda híbrida por palabras clave, elementos esenciales para aplicaciones de IA.

El motor de datos no estructurados utilizará aceleración por GPU integrada para ofrecer un rendimiento sin precedentes. Funciona junto con otras herramientas de la plataforma, como un motor SQL federado para consultas en datos estructurados dispersos, un motor de procesamiento para manejar grandes transformaciones de datos y un sistema de almacenamiento diseñado para acceso rápido y preparado para IA.

Impulsando el descubrimiento en IA corporativa

A medida que la IA se vuelve cada vez más crucial para las operaciones diarias, los servidores Dell PowerEdge R7725 y R770 con NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition proporcionan la base de cómputo que las empresas necesitan para cargas corporativas aceleradas, desde computación visual, análisis de datos y estaciones de trabajo virtuales hasta inferencias de agentes y físicas de IA. Estos servidores son ideales para ejecutar los modelos de NVIDIA AI como los más recientes NVIDIA Nemotron models para IA con agentes, o bien para los modelos fundacionales como el NVIDIA Cosmos para IA física.

Ofreciendo mejor precio por rendimiento en una amplia variedad de casos de uso en el entorno corporativo, los sistemas ventilados por aire hacen que la computación de IA de alta densidad sea alcanzable. El NVIDIA RTX PRO 6000 ofrece a las empresas hasta seis veces más velocidad de procesamiento de tokens para la inferencia de LLMs , el doble de capacidad de rendimiento en simulación de ingeniería y soporte para hasta cuatro veces más usuarios simultáneos en comparación con la generación anterior.

El servidor Dell PowerEdge R7725 también será la primera plataforma de servidores 2U en integrar el diseño de referencia de la NVIDIA Data Platform. Cuando el servidor Dell PowerEdge R7725 con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition se combina con la Dell AI Data Platform y su nuevo motor de datos no estructurados, las empresas tienen acceso a una solución completa, sin necesidad de diseñar y probar sus propias plataformas de hardware y software. Esta combinación proporciona una inferencia más rápida, búsqueda semántica más receptiva y soporte para cargas de trabajo de IA más grandes y complejas.

Innovación en acción en SIGGRAPH 2025

Dell Technologies está demostrando cómo los clientes pueden acelerar los flujos de trabajo de producción de medios y potenciar la gestión inteligente de activos a gran escala utilizando la Dell AI Data Platform, el software NVIDIA Omniverse y la infraestructura Dell durante la conferencia SIGGRAPH (10 al 14 de agosto) en Vancouver, Canadá. Dell también presentará el nuevo portafolio Dell Pro Max de PCs de alto rendimiento, incluyendo notebooks, desktops y la futura estación de trabajo compacta Dell Pro Max com GB10, dirigida a desarrolladores de IA.

Perspectivas

“La clave para liberar todo el potencial de la IA está en romper silos y simplificar el acceso a los datos corporativos”, comentó Arthur Lewis, presidente del Grupo de Soluciones de Infraestructura (ISG, por sus siglas en inglés) de Dell Technologies. “Colaborar con líderes del mercado como NVIDIA y Elastic para mejorar la Dell AI Data Platform ayudará a las organizaciones a acelerar la innovación y escalar la IA con confianza.”

“Las empresas en todo el mundo necesitan una infraestructura que maneje la creciente escala y complejidad de las cargas de trabajo de IA”, señaló Justin Boitano, vicepresidente de IA corporativa de NVIDIA. “Con las GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 en los nuevos servidores Dell PowerEdge 2U, las organizaciones ahora tienen una plataforma de computación acelerada y de bajo consumo de energía para alimentar aplicaciones de IA y almacenamiento con NVIDIA Blackwell.”

“El acceso rápido, preciso y contextual a datos no estructurados es fundamental para escalar la IA corporativa”, mencionó Ken Exner, director de productos de Elastic. “Con la base de datos vectorial Elasticsearch en el centro del motor de datos no estructurados de la Dell AI Data Platform, Elastic traerá búsqueda vectorial y recuperación híbrida a una arquitectura lista para usar, permitiendo búsqueda en lenguaje natural, inferencia en tiempo real y el descubrimiento inteligente de activos en conjuntos de datos masivos. La sólida presencia de Dell en el ámbito empresarial los convierte en un socio natural, mientras trabajamos para ayudar a los clientes a implementar IA de alto rendimiento, precisa y lista para producción.”