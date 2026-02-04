Dell actualiza su Programa de Canales para 2026. Dell Technologies anunció nuevas actualizaciones a su Programa de Canales para el año fiscal 2027. El objetivo es ayudar a los socios a desenvolverse en un mercado en constante cambio y acompañar, de manera conjunta a los clientes en sus procesos de modernización, sin agregar más complejidad al trabajo diario.

El compromiso de la empresa con simplificar y automatizar la experiencia del socio sigue siendo un punto central, apoyando la eficiencia y la confiabilidad en cada colaboración.

Las inversiones estratégicas recientes han generado un crecimiento real, especialmente en almacenamiento empresarial y computadoras personales comerciales. Este año, Dell Technologies sigue centrándose en lograr el éxito a largo plazo con sus socios y por ello, las actualizaciones clave se centran en impulsar el crecimiento de los ingresos en áreas críticas:

Programa de Almacenamiento y Crecimiento de PCs: un grupo de socios globales o Titanio Black participará en un programa renovado que presenta dos niveles objetivo de logro, ambos diseñados para aumentar la rentabilidad y hacer los incentivos más alcanzables.

Reintroducción de incentivos de adquisición para socios Titanio: En respuesta a la retroalimentación de los socios, la empresa está ampliando los incentivos para todos los socios Titanium. Esto incluye la renovada elegibilidad para Incentivos de Almacenamiento y Nuevos Negocios para PCs, así como reembolsos de Swaps Competitivos de Almacenamiento, reforzando la posición competitiva de los socios.

Programa de Transición VxRail: El programa de transición en curso apoyará a los socios en la orientación de los clientes hacia infraestructuras modernas y desagregadas conectadas a Dell Private Cloud. Los beneficios incluyen incentivos incrementados, reembolsos, capacitación sin costo, servicios de migración y ampliación de la oferta de servicios financieros.

Adicionalmente, este año los socios del programa podrán ser testigos de cómo Dell Technologies está transformando el trabajo conjunto a través de la IA y la automatización logrando:

acelerar el intercambio de señales de demanda

facilitar la colaboración fluida entre equipos

construir un ecosistema de transacciones moderno y centrado en el socio para cotizaciones y compras.

Estas actualizaciones representan un importante avance para los socios del programa, impulsando la innovación y el crecimiento en América Latina y más allá. En esta dirección, la compañía continúa trabajando en novedades para el programa que serán comunicadas en el mes de mayo, durante la Cumbre Global Anual para Socios de Dell Technologies.