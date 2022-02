Dell aborda los nuevos modelos de aprendizaje y ciberseguridad

Dell, como parte de su compromiso constante con el avance de los sectores fundamentales para la educación, el desarrollo y la recuperación económica, llevó a cabo el foro “Revolución Digital: la aceleración hacia un mundo tecnológico” integrado por dos paneles. El primero de ellos fue “Un Mundo Digital, nuevos modelos de aprendizaje” en alianza con especialistas en educación digital y plataformas tecnológicas educativas, cuyo objetivo fue analizar nuevos modelos de enseñanza digital basados en sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) que están moldeando a este sector.

Asimismo, se invitó a reconocidos especialistas en ciberseguridad a participar en el panel “Ciberseguridad: Una visión integral de las ciudades inteligentes y el sector salud”, con la finalidad de exponer la importancia de abordar las amenazas digitales mediante la corresponsabilidad y desde una perspectiva proactiva para garantizar la protección de los datos de las organizaciones.

Durante el primer panel, Alessio Hagen, director de Gobierno y Ciudades Digitales para Dell Technologies Latinoamérica, hizo hincapié en que la educación en nuestro país se enfrenta actualmente con el enorme reto de fomentar la digitalización entre los estudiantes y de empoderar a los profesores para enseñar de formas innovadoras, de manera que adaptemos los antiguos modelos educativos a esta nueva era digital.

Y alineados justamente a la nueva tendencia de estudio Laura Manzo, CEO de Dalia Empower subrayó la importancia del “desarrollo de competencias STEAM resulta clave para reducir la brecha digital y de igualdad, así como el desarrollo de soft skills como el networking y la autoconfianza”, aseguró. Adicionalmente, destacó la importancia de desarrollar y promover iniciativas desde las instituciones y los gobiernos que garanticen el acceso igualitario a las oportunidades de educación como una de las estrategias más importantes para la reducción de la brecha digital y de género.

La democratización de la educación en el mundo es fundamental para alcanzar el potencial profesional que demanda el entorno laboral en el presente. De acuerdo con Christian Hernández Quiroz, Head of Coursera for Campus en Coursera México, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector tiene que ver con la velocidad con la que cambia el conocimiento: “Las instituciones educativas se han dado cuenta que debido al tiempo que tardan los procesos de creación, implementación y evaluación de planes de estudio muchas veces no cuentan con la agilidad para desarrollar soft skills indispensables para sus estudiantes y aliarse con plataformas en línea les permite complementar de una forma muy efectiva sus planes de enseñanza mediante especializaciones. Acompañar a las instituciones en la Transformación Digital de sus programas de estudio es el siguiente paso evolutivo para las organizaciones educativas”.

A lo anterior se suma la ventaja que tienen las plataformas educativas en línea, es brindar información precisa acerca del tipo de habilidades que de forma individual el estudiante está desarrollando. “Incrementar el número de mujeres que están estudiando carreras asociadas a STEAM por medio de plataformas en línea, es uno de los retos más importantes de la actualidad”, comentó Alessio Hagen.

Asimismo, destacó que es necesario asegurar el acceso igualitario a plataformas educativas en línea para las comunidades menos favorecidas como una de las acciones fundamentales para combatir tanto el rezago educativo, como las desigualdades sociales y económicas.

Los panelistas coincidieron en que los sectores público, privado y académico deben continuar trabajando en conjunto, pues en la medida en que se continúe sumando esfuerzos es cómo podemos contribuir a la reducción de la brecha digital y educativa en nuestro país. Del mismo modo, deben trabajar en temas coyunturales como la seguridad y bienestar de la sociedad y las empresas.

Durante el panel “Ciberseguridad: Una visión integral de las ciudades inteligentes y el sector salud”, moderado por Santiago Gutiérrez, Socio Líder Cyber Risk Services, Deloitte México y Centro América, el ejecutivo comentó que, en la actualidad, las organizaciones ya no sólo se cuestionan si pueden sufrir una filtración de datos, ahora se preguntan cuándo les puede suceder. “Las amenazas digitales están evolucionando constantemente, y el reto se vuelve mayor para las organizaciones cuando definen cómo almacenar, gestionar y proteger su información”, destacó.

De acuerdo con el estudio Global Data Protection Index 2021 de Dell Technologies, el 78% de los encuestados en México piensa que va a sufrir un evento disruptivo durante este año y el 66% piensa que las medidas de protección de datos de su organización no son suficientes para enfrentar las amenazas de malware y ransomware. Los ciberataques son una preocupación latente en las organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, y por ello, de acuerdo con este estudio las soluciones de ciberseguridad y privacidad se encuentran como la inversión número uno de tecnología para los próximos tres años a nivel mundial.

Al respecto, Alfredo Taborga, Director de la unidad de protección de la información para la región andina, México y el norte de América Latina en Dell Technologies, señaló que la corresponsabilidad entre las áreas de una organización es clave para garantizar la protección de los datos de las empresas: “Fluir del top management hacia abajo es clave, porque solo así se crea una cultura de seguridad y entonces se involucran todas las áreas de la organización responsables y que son un eslabón en la cadena de proteger la información. Sin embargo, lo más importante es el capital humano que va a operar los datos en el día a día”.

Por su parte, el experto en Ciudades y Destinos Inteligentes y Doctor en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Federico de Arteaga, profundizó en la importancia que tiene la cooperación entre el sector público y privado para garantizar no solo la seguridad de los datos sino la viabilidad de los sistemas: “El tema de las ciudades inteligentes es que es un sistema holístico, entonces debemos tratar varios temas al mismo tiempo. Un tema muy importante es el de gobernanza, ¿dónde es público, privado, académico y tercer sector?. Además, la seguridad de sus datos privados y la protección de los sistemas y servicios es algo que están pidiendo los ciudadanos a las autoridades y al sector privado”.

Gustavo García, Chief Information Security Officer de Christus Muguerza, hizo hincapié en la corresponsabilidad y coordinación entre las distintas áreas de una organización como estrategia de combate ante la ciberdelincuencia: “En Christus Muguerza, utilizamos las últimas innovaciones para brindar nuestra mejor atención. Ello requiere e implica un accountability, que es parte de nuestros procesos, sobre quién está procesando la información en ese momento, sea un personal administrativo, en laboratorio, un médico. Alguien como miembro de nuestra organización se convierte en una persona con responsabilidad de resguardar la información del paciente, tanto en las modificaciones que haga, como en su transferencia a otro compañero, según su tramo de control”.

Asimismo, destacó la necesidad que tienen las organizaciones de construir alrededor de políticas e implementación de tecnología, al igual que la preparación y desarrollo de habilidades STEAM en los profesionales como una medida para combatir la ciberdelincuencia: “La concepción de los mecanismos y las prácticas de seguridad son vitales, pero no son suficientes por sí solas. Hay que hacer un drill-down técnico muy importante; cada vez más ciberdelincuentes son entusiastas, autodidactas, y no necesariamente con una preparación formal. Hay que combatir eso con preparación formal y fomentando ese mismo entusiasmo para generar un bien con la ayuda de las universidades”.

Para Dell Technologies es fundamental abordar los pilares de educación y ciberseguridad desde la perspectiva de distintos profesionales y especialistas, con el objetivo de hacer visibles los desafíos y oportunidades que se presentan en estos campos, así como para encontrar nuevas formas en las que la tecnología pueda contribuir a acelerar la Transformación Digital, reduciendo así la brecha tecnológica e impulsando la recuperación económica y la equidad de oportunidades.