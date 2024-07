Deberías buscar una PC con Thunderbolt

A la hora de comprar una nueva PC, algunas personas revisan cuántos puertos tiene, o de qué tipo son –USB-C, jack 3.5 mm, HDMI, etc.– pero, respecto a los puertos USB-C, ¿sabías que no todos son iguales? Y es que, aunque todos los puertos USB-C lucen exactamente igual, no todos soportan la misma velocidad de transferencia de datos, incluso no todos llegan a funcionar como suministro de energía para cargar tu dispositivo.

Poniendo como ejemplo la laptop más poderosa de Huawei, la MateBook X Pro 2024 cuenta con 3 puertos USB-C, siendo 2 de ellos Thunderbolt 4, lo cual ofrece claras ventajas para los usuarios que requieren transferir archivos de un dispositivo externo a la PC de la manera más rápida posible.

¿Qué significa que los puertos USB-C sean Thunderbolt 4?

Cuando un puerto USB-C es Thunderbolt significa que ha sido certificado para usar esta tecnología desarrollada por Intel que mejora su desempeño y funcionalidades. De hecho, cualquier PC con la certificación Intel Evo –como es el caso de la HUAWEI MateBook X Pro 2024– debe llevar por lo menos un puerto USB-C Thunderbolt.

Tener un puerto Thunderbolt 4 garantiza que ese puerto USB-C sea capaz de soportar una transferencia de datos de hasta 40 Gbps, lo cual es una ventaja notable a la hora de pasar archivos de gran tamaño, como pueden ser fotografías de alta calidad, videos en 4K, programas o videojuegos, etc. Para poner una imagen más clara de esta ventaja, considera que un archivo de 400 GB tardaría aproximadamente 10 segundos en transferirse con Thunderbolt 4.

Otra de sus ventajas es que también soporta una potencia de carga de hasta 100 W, o de 15 W de potencia de carga inversa para aquellos dispositivos que se cargan a través de la PC. De igual manera, Thunderbolt 4 permite conectar hasta 2 monitores con resolución 4K a 60 Hz al mismo tiempo, o tener un monitor con resolución 8K a 60 Hz. Básicamente, un puerto Thunderbolt 4 es indispensable para el trabajo profesional, que es justamente el tipo de usuario para el que se ha diseñado la HUAWEI MateBook X Pro 2024.

Con Thunderbolt 4, los usuarios que necesitan más poder gráfico en su PC pueden aprovechar su alto ancho de banda para conectarse desde una GPU externa hasta un SSD PCIe y aprovechar todo su poder.

Otra ventaja que te da la tecnología Thunderbolt 4 es que este mismo ancho de banda del puerto permite conectar varios elementos externos que van desde pantallas, unidades de almacenamiento hasta periféricos desde el mismo puerto, permitiéndote trabajar con menos cables, conexiones y, sobre todo, haciendo que tu espacio de trabajo sea más limpio y minimalista.

También es importante saber que Thunderbolt 4 no es lo mismo que USB 4, pues USB 4 es un protocolo basado en Thunderbolt, pero no siempre ofrece las mismas ventajas. Por ejemplo, la primera generación de USB 4 sólo soporta una velocidad de transferencia de 20 Gbps, la mitad que Thunderbolt 4.

Para aprovechar al máximo Thunderbolt 4 también necesitas un cable que sea compatible

Cualquier cable con conector USB-C te va a funcionar en un puerto Thunderbolt 4, pero dependerá de las capacidades del cable el que puedas aprovechar al máximo la tecnología. Es decir, si tienes un cable que sólo soporta transferencia de datos de hasta 1 Gbps, no pasarás de esta velocidad de transferencia a pesar de que el puerto pueda triplicarla.

Lo mismo sucede con la energía de carga, pues que el puerto soporte hasta 120 W de potencia, no significa que tu PC se cargará siempre con esa fuerza; dependerá tanto del cable como del cargador. En el caso de la HUAWEI MateBook X Pro 2024, ésta ofrece su propia tecnología de carga rápida llamada HUAWEI SuperCharge, y este modelo en específico únicamente soporta hasta 90 W de potencia.

Para identificar un puerto y cable compatible con Thunderbolt podrás ver un pequeño ícono de rayo a un costado del puerto USB-C, mientras que en el cable USB-C verás el ícono de rayo y un número, que indica la versión de Thunderbolt compatible con ese cable – 2, 3, 4 o 5 –.