Datos compartidos, jamás serán vencidos

El acceso a la información se ha convertido en un factor clave para la toma de decisiones y los procesos de innovación en las empresas. La democratización de datos, entendida como la capacidad de hacer accesible la información relevante a todos los empleados dentro de una organización, es esencial para aprovechar al máximo los recursos de información.

Minsait destaca la importancia de la democratización de datos y cómo este enfoque potencia la competitividad, la innovación y la capacidad de adaptación de las empresas en un entorno dinámico.

Puntos clave:

Democratización de datos: Permitir que todos los empleados accedan a la información necesaria según sus responsabilidades y competencias mejora la toma de decisiones y agiliza los procesos empresariales.

Eficiencia y agilidad: Según Bernard Marr, autor futirsta y experto en tecnologías empresariales, este modelo reduce la dependencia de los departamentos de TI, permitiendo decisiones informadas a nivel de toda la organización.

Resultados de Forrester: Un estudio revela que las empresas que implementan estrategias de democratización de datos experimentan un crecimiento en la toma de decisiones informadas en un 58%, lo que se traduce en una mayor adaptabilidad y competitividad.

Innovación continua: Gartner señala que las organizaciones que fomentan el acceso abierto a los datos tienen un 80% más de probabilidades de ser líderes en innovación dentro de su sector.

La clave de la innovación

La democratización de los datos no solo agiliza la toma de decisiones, sino que también fomenta la innovación. Al hacer que los empleados de todos los niveles accedan a la información, cada miembro de la organización puede contribuir con ideas y soluciones basadas en datos. Las herramientas de Business Intelligence (BI), permiten a empleados sin conocimientos técnicos profundos explorar datos y descubrir insights que pueden transformar el negocio.

“En Minsait, estamos comprometidos en ayudar a las empresas a maximizar el valor de sus datos mediante su democratización. Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también empodera a todos los empleados para tomar decisiones más informadas y fomentar la innovación desde todos los niveles de la organización”, comentó Blanca Córdova, Head of Data Practice para Minsait en México. “Los datos no son solo información; son una herramienta poderosa para impulsar la innovación y resolver problemas del mundo real. El futuro está impulsado por los datos. Estamos aquí para guiar a nuestros clientes en ese camino”.

Seguridad y calidad de los datos

Si bien la democratización de datos distribuye la capacidad de análisis en toda la organización, el área de TI sigue siendo fundamental. TI debe asegurar:

Seguridad de los datos: Implementación de sistemas de seguridad robustos para restringir el acceso a personas autorizadas y cumplir con normativas de protección de datos.

Calidad de los datos: Utilización de tecnologías de virtualización de datos para acceso en tiempo real y marcos de gobernanza como el Data Management Body of Knowledge (DMBOK) para asegurar la fiabilidad y disponibilidad de la información.

Democracia de datos y tecnología avanzada

Para implementar un sistema de democratización de datos efectivo, es fundamental contar con una infraestructura tecnológica avanzada y verdadera capacidad para “Gobernar la Democratización”, como punto fundamental de racionalización del uso y la explotación del dato, para, además de simplificar, tener una visión única y optimizar los costos de la sobre información. Esto incluye: almacenamiento en la nube: Manejo de grandes volúmenes de datos y acceso en tiempo real y herramientas de BI.

La democratización de datos representa un cambio de paradigma en la forma en que las empresas utilizan la información. El efectivo gobierno de los datos debe ir más allá de la generación y captura de información para traducirse realmente en una ventaja competitiva en cualquier organización. Por ello, para lograr que los datos –sin importar si son estructurados y no estructurados– se conviertan en una verdadera fuente de valor, debe contarse con las herramientas de analítica adecuadas para procesarlos con el fin de que soporten la toma de decisiones y deriven en una mejor operación, conocimiento de los clientes/ usuarios y generación de nuevos negocios.

Para responder a esta necesidad estratégica, Minsait cuenta con un área de trabajo especializada que se enfoca en generar soluciones y aplicaciones de analítica en 4 campos de acción: sensórica, predicción, optimización y auto-aprendizaje.