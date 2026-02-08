Dassault y NVIDIA se asocian para impulsar Gemelos Virtuales. Dassault Systèmes
y NVIDIA anunciaron hoy una alianza estratégica de largo plazo para establecer una arquitectura industrial compartida para la inteligencia artificial crítica para la misión en múltiples industrias.
La plataforma, acelerada por NVIDIA y fundamentada en la ciencia por Dassault Systèmes, amplía la creación de valor a largo plazo en biología, ciencia de materiales, ingeniería y manufactura a través de una nueva forma de trabajar: compañeros virtuales especializados.
La combinación de las tecnologías de Gemelo Virtual de Dassault Systèmes con la infraestructura de IA, modelos abiertos y librerías de software aceleradas de NVIDIA permitirá establecer Modelos de Mundo Industriales validados científicamente, así como nuevas formas de trabajo mediante compañeros virtuales especializados en la plataforma 3DEXPERIENCE orientada a agentes, empoderando a los profesionales con nuevas capacidades.
“Estamos entrando en una era en la que la inteligencia artificial no solo predice o genera, sino que entiende el mundo real. Cuando la IA se fundamenta en la ciencia, la física y el conocimiento industrial validado, se convierte en un multiplicador de la ingeniosidad humana”, afirmó Pascal Daloz, CEO de Dassault Systèmes.
“Junto con NVIDIA, estamos construyendo Modelos de Mundo Industriales que unen Gemelos Virtuales y cómputo acelerado para ayudar a la industria a diseñar, simular y operar sistemas complejos en biología, ciencia de materiales, ingeniería y manufactura con confianza. Esta alianza establece una nueva base para la IA industrial, diseñada para ser confiable desde su origen y capaz de escalar la innovación en la economía generativa.”
“La IA física es la próxima frontera de la inteligencia artificial, fundamentada en las leyes del mundo físico”, señaló Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Junto con Dassault Systèmes, estamos uniendo décadas de liderazgo industrial con las plataformas de IA y Omniverse de NVIDIA para transformar la forma en que millones de investigadores, diseñadores e ingenieros construyen las industrias más grandes del mundo.”
Dassault Systèmes, a través de su marca OUTSCALE, está desplegando AI factories como parte de su estrategia de nube sostenible y soberana. Estas fábricas de IA aprovecharán la infraestructura más reciente de NVIDIA en tres continentes, ampliando las capacidades para operar modelos de IA en la plataforma 3DEXPERIENCE, garantizando al mismo tiempo la privacidad de los datos, la protección de la propiedad intelectual y la soberanía de los clientes.
NVIDIA adoptará la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) de Dassault Systèmes para diseñar estas AI factories, comenzando con la plataforma NVIDIA Rubin e integrándose en el blueprint NVIDIA Omniverse DSX para el despliegue a gran escala.
Esta infraestructura potenciará los Gemelos Virtuales industriales de Dassault Systèmes utilizando modelos y librerías abiertas de NVIDIA, abriendo nuevas oportunidades en:
- Avances en biología y ciencia de materiales: la plataforma NVIDIA BioNeMo combinada con los Modelos de Mundo validados por BIOVIA acelerará el descubrimiento de nuevas moléculas y materiales de próxima generación.
- Diseño e ingeniería impulsados por IA: SIMULIA y la física de comportamiento de Gemelos Virtuales basada en IA, apoyada en librerías NVIDIA CUDA-X, permitirá predicciones precisas e instantáneas.
- Gemelos Virtuales para cada fábrica: las librerías de IA física de NVIDIA Omniverse integradas en DELMIA permitirán sistemas de producción autónomos definidos por software.
- Compañeros virtuales que potencian a los usuarios: la plataforma 3DEXPERIENCE orientada a agentes, combinada con tecnologías de NVIDIA y modelos abiertos Nemotron, permitirá compañeros virtuales capaces de ofrecer inteligencia accionable con contexto industrial profundo.
La alianza fue anunciada durante 3DEXPERIENCE World, el evento anual de Dassault Systèmes para las comunidades de diseño e ingeniería, donde Pascal Daloz y Jensen Huang conversaron sobre el futuro de la industria impulsado por IA.
