Criptografía entra en una nueva era para las empresas. A medida que México continúa avanzando en la digitalización de sectores estratégicos como los servicios financieros, el comercio, la logística y los pagos electrónicos, la protección de la información se ha convertido en un factor crítico para la continuidad operativa y la confianza digital. En este contexto, Futurex, pionero y líder global en criptografía empresarial y seguridad de datos, aporta más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de infraestructura tecnológica de alta seguridad para organizaciones de todo el mundo.

El mercado global de la criptografía superará los USD 1.8 mil millones en 2026 y los USD 3.2 mil millones en 2030, impulsado por la digitalización y el aumento de las ciberamenazas.

Estimaciones de analistas de la industria de la criptografía señalan que el mercado global de la criptografía alcanzará un valor superior a los USD 1.8 mil millones en 2026 y mantendrá un crecimiento sostenido en los próximos años, con proyecciones que indican que superará los USD 3.2 mil millones para 2030. Este crecimiento estará impulsado por el aumento de la digitalización empresarial, el incremento de las ciberamenazas y una mayor adopción de soluciones avanzadas de protección de datos y gestión de claves en sectores estratégicos.

Dentro de este panorama, Futurex, empresa estadounidense con sede en Texas, ha trabajado con más de 15,000 organizaciones, incluidas siete de las diez instituciones bancarias más grandes del mundo, proporcionando soluciones de Módulos de Seguridad de Hardware (HSM) y plataformas de gestión de claves validadas bajo estándares internacionales. Estas soluciones están diseñadas para operar tanto en infraestructuras físicas locales (on-premises) como en la nube. Este modelo flexible permite a las empresas que operan en México integrar criptografía de alto nivel, cumplir con regulaciones cada vez más estrictas y mantener el control sobre sus activos digitales.

“Los mercados de rápido crecimiento, como el mexicano, se encuentran en un momento clave de madurez digital. Hoy, las organizaciones necesitan infraestructura criptográfica que no solo proteja la información, sino que también respalde el crecimiento del negocio, se adapte a las regulaciones locales y permita una escalabilidad segura y ágil. En Futurex, vemos la criptografía como un habilitador estratégico que permite a las empresas operar de forma segura, resiliente y competitiva en un entorno cada vez más digital y en expansión”, afirmó Santos Campa, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de Futurex.

La importancia de la criptografía radica en su papel como habilitador estratégico del negocio. Es más que una tecnología de seguridad adicional; establece confianza digital y resiliencia operativa, convirtiéndose en una ventaja competitiva para las empresas que la aprovechan dentro de la economía digital de México.

“La criptografía está presente en cada momento de la vida digital de las personas: desde la generación de un PIN, cada vez que se utiliza una tarjeta bancaria o cuando un banco intercambia información con un comercio. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, la criptografía es lo que protege tanto a los usuarios como a las instituciones, permitiendo experiencias seguras. Y en el centro de todo esto se encuentran nuestras soluciones tecnológicas”, enfatizó Santos Campa.