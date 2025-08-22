Crecer al canal TIC, pero con rentabilidad: Experience by CVA. Desde el evento Experience by CVA, en entrevista con Canales TI, el CEO del mayorista Moisés Avelar nos habla sobre su propósito de acelerar el crecimiento del negocio del canal, pero con rentabilidad.

Este jueves 21 de agosto, se realizó el encuentro Experience by CVA en la ciudad de México, donde se reunieron directivos y equipo comercial de más de 30 marcas y el mayorista CVA con 150 distribuidores e integradores de tecnología, donde el tema principal fue cómo garantizar el éxito en la venta de la nueva generación de productos y servicios TIC con Inteligencia Artificial.

“Existen oportunidades para nuestra canal en los grandes cambios y tendencias que se están registrando en nuestro sector, como el acceso limitado a financiamiento, la alta dependencia en el gasto Capex, la baja digitalización operativa, la insuficiente inversión en ciberseguridad, la necesidad apremiante de renovación tecnológica por el fin de soporte de Win 10, y la adopción incipiente de IA aplicada. Para lo cual CVA tiene productos y soluciones rentables, opciones de financiamiento para proyectos de todo tamaño y perfil de canal, soluciones para digitalizar el negocio del partner, capacitación y desarrollo sobre las tendencias más rentables como ciberseguridad e IA aplicada”, explicó el nuevo director del mayorista.

Durante conferencias magistrales, paneles de conversación y salas de soluciones y experiencias, se habló de las últimas tendencias en IA y las grandes oportunidades de negocio en mercados de con tasas de crecimiento de doble dígito, como ciberseguridad, nube, renovación de cómputo por fin de soporte Windows 10, energía y otros más.

“Nuestra intención es acercar estos encuentros para que todo el ecosistema de comercialización TIC entendamos y aceleremos acciones, para llevar las tecnologías que hoy demanda el mercado mexicano”, se dijo por parte de voceros de CVA.

Para el segundo semestre, el mayorista asegura que existen condiciones para un cierre de año prometedor, donde habrá apoyos e iniciativas para acelerar las ventas, pero cuidando ante todo la rentabilidad.

Para ello, el CEO del mayorista, Moisés Avelar, explicó al arranque del evento cinco misiones:

Mejorar y agilizar en procesos para llevar inversiones al canal y concretar acciones en el mercado

Consolidar un portafolio de productos y soluciones en todas las marcas, incluyendo las propias, con servicios más matriciales y sencillos de entender y concretar.

Ofrecer capacidades logísticas, operativas y de financiamiento para todos los perfiles de canal, producto, servicio y mercado.

Garantizar negocios digitales más ágiles más rentables e innovadores para el negocio de cada canal

Lograr una cartera de clientes por suscripción con modelos de monetización a lo largo del tiempo, a fin de asegurar negocios de ingresos recurrentes que garanticen la utilidad a mediano y largo plazo.

El gran tema de Experience by CVA sin duda fue la inteligencia artificial generativa, modelo que hoy está cambiando y empujando el sector de las TIC en el mundo.

Los ponentes del día insistieron a la audiencia a que se debe cambiar la conversación sobre IA, de conceptos técnicos a temas de cómo se resuelven temas de negocio.

“Dejemos de hablar en lenguaje complejo y escuchemos los problemas de negocio para armar las soluciones y explicar de manera sencilla y accesible como la IA puede resolverlos, como el retorno de inversión, el margen operativo, el control de gastos, etcétera”, advirtió Moisés Avelar.

Marcas que participaron en Experience by CVA: AMD, Dell Technologies, Cyberpower, Eaton, HPE Aruba, Tripp Lite by Eaton, Microsoft, Lexmark, Huawei, Quaroni, Techzone, Samsung, APC Schneider, HPE, Silimex, Ghia, Asus, Dahua, Intel, CDP, Benq, Vertiv, Dataproducts, Ocelot Gaming, Siigo Aspel, Acteck, Balam Rush, TP Link, Forza, Mirati Home, Smartbit, Lenovo, Servicios financieros CVA, Epson, Vorago y Xerox.

Escucha la entrevista que concedió el CEO de CVA a Canales TI aquí.