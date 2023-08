Crecen ventas TIC en julio y mejoran las perspectivas

La economía mexicana ha venido creciendo por arriba de las expectativas de los analistas; sectores como los servicios, particularmente los más afectados en la Pandemia, aún se están recuperando y son uno de los principales impulsores.

Select nos comparte una gráfica de largo plazo para mostrar la rápida recuperación de la industria TIC después de la profunda caída al inicio de la Pandemia.

Todos los índices que miden mes a mes presentan una tendencia lateral con pequeñas fluctuaciones desde septiembre de 2020 pero muy por arriba del umbral que separa un mercado en crecimiento de uno en contracción. En una economía que crece poco, pero estable, las perspectivas de la industria TIC son favorables.

El tercer trimestre inició con buenos resultados. 60% de las empresas reportaron crecimiento en julio, mismo porcentaje del sondeo anterior. Aparentemente las fluctuaciones en las ventas TIC están disminuyendo; las empresas que reportaron mucho crecimiento se redujeron 3.5 puntos y las que decrecieron mucho 1.8 puntos; 76% de las empresas crecieron poco o se mantuvieron en el mismo nivel.

Y para agosto, las empresas de la industria TIC esperan seguir creciendo en ventas; 66% esperan crecer poco y 16% mucho.

El único mes donde el índice de ventas esperadas ha sido menor al índice de ventas cerradas fue en el inicio de la pandemia en marzo de 2020. A partir de ahí, él índice de ventas esperadas se mantiene arriba de manera constante. Es natural que los empresarios siempre planeen mejorar sus resultados.

Sobre el optimismo, por segundo me consecutivo se registra un incremento; 63% de las empresas están optimistas y sólo 2% están francamente pesimistas. La industria TIC espera tener un buen tercer trimestre.

Select también estudia un indicador significativo: las competencias clave, que identifican las empresas de TIC para competir y diversificar su negocio.

El concepto de competencias clave fue desarrollado en 1990 por Gary Hamel y C.K Prahalad[1] y son las habilidades, metodologías y prácticas grupales que le otorgan un gran valor a los clientes, diferencian a la empresa de su competencia y le ayudan a generar nuevas líneas adyacentes al negocio actual.

Desde 1995, Select habilita la identificación de las competencias clave de los participantes en talleres de estrategia y arquitectura de negocios digitales porque extender las competencias clave es la única manera de aprovechar la disrupción de los modelos de negocio.

De acuerdo con las respuestas de los participantes en el sondeo de julio, sus principales competencias clave son:

Actitud de servicio al cliente

Experiencia en el negocio

Dominio de soluciones

Capacidad para asegurar calidad en las entregas

Agilidad para responder a necesidades del cliente

Competencia clave de la industria TIC en México

Conclusiones

Todos los índices que medimos mes a mes presentan una tendencia por arriba del umbral que separa un mercado en crecimiento de uno en contracción.

Las empresas de la industria TIC reconocen como sus competencias clave la experiencia y capacidad para responder a las necesidades del cliente con agilidad y calidad, derivados del dominio de las soluciones que ofrecen.

En una economía que crece, las perspectivas de la industria TIC son favorables en la medida en que fortalezca sus competencias clave y las extienda a nuevos negocios adyacentes.

(1) Hamel, G. and Prahalad, C.K., 1990, Competing for the Future, Harvard Business Review, Harvard Business Publishing