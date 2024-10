Crece CVA muy por arriba del mercado TIC

Mientras el mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en México crece 8.2% el primer semestre de este año, el mayorista CVA incrementa sus ventas 47.9%, según datos de Circana, y que fueron dados a conocer durante el evento CVA Experience en la ciudad de México en días pasados.

Eduardo Coronado, director de la unidad de mayoreo de CVA, resaltó que este crecimiento les dio el 20.8% de participación de mercado, lo cual les permitirá margen de maniobra para enfrentar un segundo semestre que proyecta de menor dinamismo por las restricciones presupuestales derivadas del cambio de gobierno federal.

“Estamos proyectando que el mercado fuerte para este último trimestre será la iniciativa privada Traemos un crecimiento de 55%, lo que nos permite llegar cómodamente a nuestro número sin tener que presionar los últimos meses del año. Y también no queremos que los proyectos se coman al runrate, que no represente más del 25 o 30% de las ventas totales de la compañía. De hecho, estamos tratando que sea el 25% y para el próximo año 20%. Y no porque el monto sea menor, sino porque estamos exigiendo que el runrate crezca más todavía.”

Al evento se dieron cita decenas de canales de distribución que tuvieron la oportunidad de escuchar las ponencias de las marcas más renombradas del mayorista, además poder visitar un show room con soluciones digitales que integran las últimas tendencias tecnológicas y de negocio.

CVA Experience tuvo como tema principal la Inteligencia Artificial y su rol en la transformación digital, la innovación y el crecimiento exponencial de los negocios TIC.

Los voceros de la empresa adelantaron que esta semana ya estará disponible su portal ME en aplicación móvil, y que desde el 18 de septiembre ya está operando su Universidad CVA en formato de plataforma de elearning, que ofrecerá cuatro servicios: capacitación al personal comercial del mayorista, capacitación a los canales, formación empresarial y alianzas educativas a la medida. También dieron la primicia de que, a final de año, la Universidad ofrecerá un programa especial para enseñar a integrar y comercializar soluciones con IA.

Por su parte, se confirmó que la unidad de logística ya opera con 52 mil metros cuadrados en sus centros de distribución en Guadalajara, CDMX y Monterrey, que ofrecen distribución, configuración y puesta a punto. Además, para 2026 entrará en operación un nuevo centro de distribución en Mérida, a fin de cubrir la región del sueste con 17 mil metros cuadrados.

Actualmente, CVA trabaja con 12 unidades de negocio, 21 sucursales, más de 100 gerentes de marca, más de 180 ejecutivos de venta, una plataforma de comercio electrónico, un marketplace y servicios Cloud, para comercializar más de 140 marcas, las cuales entran en el esquema de su área de servicios financieros, que ofrecen las siguientes alternativas, donde incluso de pueden sumar productos que no sean adquiridos en CVA: arrendamiento puro y financiero, cesión de cobro, venta conjunta, cadenas productivas, fideicomisos, socios financieros para proyectos especiales, y crédito especial CVA para proyectos.

Se detalló que su portal ME permite personalizar las cuentas de los distribuidores y administrarlas desde cualquier lugar, con el objetivo de que puedan levantar pedidos las 24 horas los 7 días de las semana los 365 días del año, consultar inventarios en tiempo real, cotizar productos, obtener información comercial, consultar promociones, asignar usuarios y perfiles, administrar cuentas y descargar facturas, servicios web, y obtener 1% de descuento en lista de precios. De hecho, ya el 75% de los pedidos ahí se procesan.

Las marcas que participaron en el evento fueron Microsoft, Lexmark, Dell Technologies, Samsung, HP, Tripp Lite, Eaton, HPE, Lenovo, Techzone, Xerox, Ghia, Acteck, Adata, CDP, TP-Link, Vertiv, Acer, Siigo, NEC, Smartbitt, Cyberpower, Aruba, APC, Dahua, Brother, Vica, Epson, Huawei, Poly, Fusión, Grandstream y Startech, entre otras.