CONTPAQi cumple 39 años como líder de software empresarial

Fundada en 1984, CONTPAQi nació como la primera firma de software empresarial que innovó la contabilidad de las empresas, con un portafolio de servicios centrado totalmente en la experiencia del cliente. Hoy, la compañía se ha posicionado como la número 1 en el mercado, con más de 6 mil Socios de Negocios, al tiempo que como el mayor PAC autorizado por el SAT, ayuda a certificar alrededor de 1 millón 300 mil CFDI.

Este mes de marzo, CONTPAQi cumplió 39 años como la compañía líder en el desarrollo de software empresarial 100% mexicana que simplifica procesos administrativos, contables, de nómina y comerciales para más de 1.2 millones de empresas usuarias en el territorio nacional. La solución se ha posicionado como la número 1 en el mercado, con más de 6 mil Socios de Negocios centrados totalmente en la experiencia del cliente.

Fundada en 1984, CONTPAQi nació como la primera empresa de software empresarial que revolucionó los procesos contables en el país, y se posicionó como un aliado estratégico para las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) a nivel nacional, además de impulsar un compromiso permanente con sus Socios de Negocios y Usuarios para brindarles soluciones integrales.

Hoy, la firma es el principal Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ayuda a certificar alrededor de 1 millón 300 mil CFDI. A través de estos años de trabajo, el entorno empresarial ha encontrado en CONTPAQi soluciones tecnológicas en la nube, centradas en atender sus necesidades más apremiantes.

Así, tras casi cuatro décadas de forjar un camino en el mundo del software contable mexicano y destacando como empresa 100% mexicana en un mercado con alta presencia de compañías extranjeras, CONTPAQi designó a Marlene García Padilla como directora general ejecutiva, dando paso a una nueva etapa de liderazgo femenino al frente de la empresa, respaldada por el acompañamiento de René Martín Torres Fragoso, co-fundador y ahora presidente ejecutivo de la firma, para que juntos impulsen en sinergia un trabajo en equipo desde sus nuevos puestos estratégicos.

La fortaleza y aportación de la compañía se resume en tres ámbitos: la contabilidad digital, el emprendimiento y la innovación, la cual se plasma en mejoras continuas y lanzamientos de nuevos productos. Todo ello facilita a los profesionales la reducción de tiempos en la preparación de la data para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que les permite optimizar la operación de sus negocios.

Asimismo, en este aniversario, CONTPAQi reafirma su interés por conocer y brindar soluciones a las necesidades del ecosistema de las MiPyMEs. En febrero, lanzó el estudio “Emprendedores y empresas postpandemia: alcances y retos del nuevo rostro de la economía mexicana”, el cual revela cómo los jóvenes millennials y centennials toman la estafeta en el nuevo rumbo del emprendimiento, donde 62% de ellos ya adoptó la digitalización en alguno de sus procesos.

Ese mismo mes, la compañía lanzó Timbra, nuevo servicio para el timbrado masivo de facturas electrónicas, enfocado en empresas con altos niveles de facturación, que requieren automatizar este proceso. Esto en un momento en que México ocupa el tercer lugar en complejidad contable en el mundo, con más de 240 horas de tiempo de una empresa dedicada a esta tarea cada año.

Aunado a su potencial innovador, con el uso de herramientas contables en la nube, por 12 años CONTPAQi ha sido reconocido en el listado de Great place to Work, en México, así como Best Place to Code por 5 años, por ser una opción atractiva para los desarrolladores de software, como reflejo de su pasión por el código.

De esta manera, la compañía refuerza su compromiso por seguir trabajando para consolidarse como los protagonistas de la evolución tecnológica en México y mantenerse como el software favorito de los contadores