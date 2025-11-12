CONTPAQi celebra su vigésima Convención de Partners, adelantos desde Madrid. Madrid, España. – En el marco de su vigésima Convención Anual de Partners, la empresa mexicana CONTPAQi reunió a más de 430 distribuidores y socios de negocio provenientes de todo el país. Por primera vez, el encuentro cruzó el Atlántico para celebrarse en Madrid, marcando un hito en la historia de esta firma con más de cuatro décadas impulsando la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

En entrevista con Canales TI, Marlén García, directora general de CONTPAQi, destacó que esta edición representa “una etapa de renovación, aprendizaje e integración de nuevas tecnologías que están transformando la manera en que las empresas operan y crecen”.

“Estamos muy contentos porque es la primera vez que realizamos nuestra convención fuera de México. Es un reflejo de nuestro crecimiento y de la fuerza que tiene la comunidad de distribuidores de CONTPAQi, quienes han sido pieza clave en estos 41 años de historia”, señaló García.

Innovar con propósito

La ejecutiva explicó que la industria del software empresarial enfrenta hoy un entorno altamente competitivo, donde la clave es agregar valor al cliente.

“Ya no se trata solo de ofrecer una solución, sino de acompañar al empresario en su transformación digital. Por eso, nuestros distribuidores son más que vendedores de tecnología: son consultores que ayudan a identificar áreas de oportunidad y a implementar estrategias eficientes basadas en datos e inteligencia artificial”, afirmó.

Durante el evento, los asistentes conocieron las nuevas funcionalidades y desarrollos que CONTPAQi prepara para los próximos meses, enfocados en la integración de inteligencia artificial, analítica de datos y automatización fiscal, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos administrativos de las empresas.

Homenaje y legado

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al recientemente fallecido Benito Barragán, histórico colaborador y referente del ámbito fiscal digital.

“Esta convención se la dedicamos a Benito. Su legado sigue vivo en CONTPAQi, en nuestros productos y en la comunidad que ayudó a formar. Su labor consolidó a la empresa como referente en temas fiscales y digitales”, compartió García.

El relevo en esa área estará encabezado por José Luis Aldana, quien trabajó durante años junto a Barragán y continuará su labor bajo la misma línea de innovación y servicio.

Cultura tecnológica con corazón contable

Fiel a su origen, CONTPAQi mantiene el equilibrio entre la ingeniería y la contaduría como parte de su ADN. Fundada por José Luis de Alba y René Torres, la empresa nació de la unión entre el pensamiento técnico y la comprensión profunda del mundo contable.

“Tenemos ingenieros con corazón de contador y contadores con alma de ingenieros”, dijo García. “Esa combinación nos permite traducir la complejidad tecnológica en herramientas útiles, confiables y humanas”.

El socio tecnológico del empresario mexicano

En conversación aparte, René Torres, cofundador y presidente de CONTPAQi, reflexionó sobre la evolución del software empresarial desde sus inicios en la década de 1980.

“El software ha pasado de automatizar tareas a integrar ecosistemas completos: clientes, proveedores, bancos y gobierno. Hoy todo está conectado, y la inteligencia artificial nos permite tomar decisiones más inteligentes y humanas”, explicó.

Torres resaltó que la facturación electrónica marcó un antes y un después en la digitalización de México:

“Antes, muchos empresarios llevaban sus cuentas en papel; ahora la data es procesable, analizable y predictiva. Eso permite decisiones más eficaces y eficientes”.

Para el fundador, la clave no está solo en la tecnología, sino en cómo se implementa:

“Un buen software mal implementado no sirve de nada. Por eso nuestros partners son fundamentales: son consultores de negocio que utilizan la tecnología como medio, no como fin”.

Inteligencia artificial con sentido humano

Torres, pionero del desarrollo en lenguaje C en México, visualiza un futuro donde la tecnología libere tiempo y creatividad:

“La inteligencia artificial nos ayudará a dejar tareas repetitivas y a enfocarnos en lo más humano: aprender, amar, crear. Si usamos la tecnología para crecer como personas y empresas, habremos cumplido el propósito”.

La convención número 20 de CONTPAQi no solo celebra una historia de innovación mexicana, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial, la nube y la colaboración humana. Desde Madrid, la empresa reafirma su compromiso de acompañar a los empresarios en su evolución digital, manteniendo su esencia: tecnología con propósito y con corazón mexicano.