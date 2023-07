CONTPAQi anuncia a nuevo Director Comercial

CONTPAQi anunció la incorporación de Julián Cardona como nuevo Director Comercial, con sede en la oficina de la Ciudad de México. Julián asumió el nuevo rol a partir del pasado 19 de junio.

“Un Director Comercial juega un papel crucial en industrias que lideran un sector como lo es CONTPAQi, donde hoy damos la bienvenida a Julián, quien tendrá todo el apoyo y acompañamiento que requiera para desarrollar estrategias que nos permitan impulsar nuestro programa comercial basado en las 5 C´s de CONTPAQi. Todo ello fomentando nuestra comunidad, así como la relación y cercanía con los Socios de Negocios y Usuarios, lo cual es clave para la cultura de la compañía, la cual está totalmente centrada en el cliente”, explicó Marlene J. García Padilla, Directora General Ejecutiva de CONTPAQi.

Julián Cardona se une a CONTPAQi luego de cultivar una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales por medio de socios de negocios. Su experiencia está enfocada en empresas de las Tecnologías de la Información (TI) como Intel y Dicio, donde ocupó diversas posiciones de liderazgo de equipo y proyectos; la más reciente como Director Comercial.

El nuevo Director Comercial de CONTPAQi inició su trayectoria profesional en Colombia y gracias a su talento, así como su visión estratégica, se expandió a México y otros países de Latinoamérica. Julián es Ingeniero Electrónico, cuenta con la Especialidad en Alta Dirección de Empresas por la escuela de negocios IPADE y posee certificaciones en coaching ejecutivo empresarial y financiero, entre otros entrenamientos, certificaciones y actualizaciones que fomentan su constante formación.

“Como Director Comercial es esencial trabajar mano a mano con los socios de negocios, ejecutando estrategias para ofrecer valor a los usuarios de nuestra tecnología, ayudándoles a ser más productivos y generar mayor riqueza en México. CONTPAQi es una empresa centrada en el cliente y junto con el equipo, estamos obsesionados por entregar un producto de calidad, con excelente servicio y con la consultoría que nuestros socios y clientes necesitan.”, comentó Julián Cardona.

Julián arriba a CONTPAQi en un año crucial. En marzo pasado, la compañía cumplió 39 años y actualmente ofrece sus productos para más de 1.2 millones de empresas usuarias en el territorio nacional. La solución se ha posicionado como la número 1 en el mercado, con más de 6 mil Socios de Negocios centrados totalmente en la experiencia del cliente. Además la firma es el principal Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ayuda a certificar alrededor de 1 millón 300 mil contribuyentes en México.

Así, la fortaleza y aportación de la compañía se traduce en su innovación, con mejoras continuas y lanzamientos que facilitan a los profesionales optimizar la operación de sus negocios. Aunado a su potencial innovador, con el uso de herramientas contables en la nube, por 12 años CONTPAQi ha sido reconocido en el listado de Great place to Work, en México, así como Best Place to Code por 5 años, por ser una opción atractiva para los desarrolladores de software, como reflejo de su pasión por el código.